暢遊名古屋近郊 再逛土岐PREMIUM OUTLETS®！結合老街、購物、名城完美行程

【旅奇傳媒/日本部報導】距離名古屋乘車約50分鐘的「土岐 PREMIUM OUTLETS®」，座落於被群山環繞的開闊高地，擁有能盡賞四季更迭之美的優美環境。今年春夏，商場迎來大規模陣容更新，共有12家店舖全新開幕或改裝升級，全館匯聚約180間國際品牌與在地餐飲，是旅客來到日本中部不可錯過的購物天堂。

本次新加入的亮點商家，包含首次進駐 Outlets 的「BOSS GOLF」，以及超人氣戶外品牌「THE NORTH FACE」，兩者皆以期間限定店鋪（預計至2027年3月）之姿重磅登場 。此外經典丹寧品牌「LEVI’S」也迎來全新改裝開幕，館內亦網羅了ADIDAS、COACH、NIKE、PUMA、BEAMS、FURLA等豐富的知名品牌。

在08/21-08/30期間，商場更將舉辦「PREMIUM OUTLETS® BARGAIN」折扣季，是搶購優惠的最佳時機。如果搭配名古屋近郊老街散步！推薦可以規劃一日遊路線，商場的地理位置絕佳，非常適合與周邊的歷史名勝串聯。

◉ 參考路線：名古屋市內出發 → 馬籠宿老街散步（約150分鐘）→ 土岐 PREMIUM OUTLETS®（約2小時）→ 犬山城（約90分鐘）→ 返回名古屋市內

・馬籠宿（距離商場車程約50分）：身為中山道上著名的驛站町，這裡完整保留了江戶時代的歷史風貌。老街依山勢而建，形成獨特的陡坡地形。漫步在兩側林立著古老木造建築的石板路上，不僅能拍出日式復古美照，還能品嚐當地著名的「五平餅」等鄉土小吃。

▲「馬籠宿」老街依山勢而建，形成獨特的陡坡地形。 圖：PhotoAC／來源

・犬山城（距離商場車程約40分）：犬山城天守閣是日本現存最古老的木造天守，被列為「日本國寶五城」之一。整座城池保留了純粹的木造結構，登上天守閣頂層的迴廊，還能將木曾川的無敵水景與周邊壯麗風光盡收眼底。參觀完後，推薦順遊充滿活力的「犬山城下町」，享受各式町家建築與打卡美食的悠閒時光。

▲「犬山城」天守閣是日本現存最古老的木造天守，被列為「日本國寶五城」之一。 圖：PhotoAC／來源

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