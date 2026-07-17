熱海兩天一夜旅遊攻略｜溫泉旅館、美食與周邊景點行程推薦

想來一趟東京近郊溫泉旅行嗎？距離東京僅45分鐘車程的熱海，是最受歡迎的溫泉勝地之一。跟著這篇熱海兩天一夜行程，漫步昭和風情商店街、品嚐在地美食、入住溫泉旅館「湯宿一番地」享受天然溫泉，若剛好遇上熱海海上煙火大會，更能為旅程留下難忘回憶。

熱海有什麼好玩？探索東京近郊代表性溫泉勝地

想找一處從東京就能輕鬆抵達的溫泉勝地嗎？那麼非常推薦位於靜岡、面向相模灣的「熱海」。從東京車站搭乘新幹線，只需約45分鐘即可抵達，交通便利，也是日本最具代表性的溫泉勝地之一。

從熱鬧的熱海車站周邊散步，穿梭於充滿昭和氛圍的商店街與復古咖啡廳，品嚐適合邊走邊吃的在地美食，再沿著緩緩延伸至海邊的坡道漫步。熱海至今仍保留著濃厚的懷舊風情，街景與海景相互交織，勾勒出這座海濱溫泉小鎮獨有的魅力。最後，選擇入住能充分體驗日式溫泉文化的旅館「湯宿一番地」，讓這趟熱海之旅更加悠閒愜意。

不少旅客可能會將熱海安排為東京近郊一日遊，但如果想真正感受這座海濱溫泉小鎮的魅力，建議至少住上一晚。盡情享受天然溫泉、品嚐精緻的會席料理，如果入住日期剛好遇上熱海煙火大會，還能在宛如特等席的旅館房內，悠閒欣賞點亮相模灣夜空的璀璨煙火。

對於想深入體驗日本溫泉文化的旅人來說，熱海絕對是東京近郊不可錯過的旅遊目的地，是安排兩天一夜溫泉小旅行的最佳選擇。

兩天一夜熱海小旅行：大啖海鮮、療癒溫泉與昭和懷舊風情

熱海自古以來便是日本最具代表性的溫泉勝地之一。根據歷史記載，就連日本戰國時代名將、被譽為「三英傑」之一的德川家康，也十分喜愛熱海溫泉。到了明治、大正時代（1868～1926年），許多作家、藝術家以及東京的富裕階層人士紛紛開始在這座風景優美的海濱小鎮興建別墅，使熱海逐漸發展成兼具避暑與避寒的高級度假勝地。

熱海處處充滿濃厚的昭和（1926～1989年）風情。復古招牌、家族經營的小店，以及保留昔日樣貌的街景，讓人彷彿穿越時空，回到20世紀中葉的日本。這裡與高樓林立、步調快速的東京市中心形成鮮明對比，散發著悠閒又懷舊的氣息。

跟著JAPANKURU團隊開啟兩天一夜的熱海小旅行，入住熱海溫泉旅館，細細感受這座海濱溫泉小鎮的獨特魅力吧！

從東京前往熱海的交通方式

搭乘東海道新幹線，從東京車站直達熱海車站只需約45分鐘；如果從品川車站出發，甚至不用30分鐘就能抵達，交通非常方便。

如果想慢慢欣賞沿途風景，也很推薦搭乘東海道本線的在來線。不用轉車同樣也可直達熱海，票價大約只有新幹線的一半，但所需時間會多約1小時。

在車上小睡片刻也好，透過車窗欣賞神奈川、靜岡一帶的風景也好，不知不覺間就抵達熱海了。

到站後，不妨先體驗一下熱海知名的天然溫泉。熱海車站外不遠處就有以德川家康命名的免費足湯「家康之湯」。脫下鞋子、雙腳泡進溫熱的泉水中，從抵達的當下，就能立刻開始感受熱海的溫泉文化。

一抵達馬上開啟熱海商店街美食散策

熱海最大的魅力之一，就是景點大多集中在步行範圍內。一出熱海車站，眼前便是兩條熱鬧的商店街——「平和通商店街」與「仲見世商店街」，街道兩旁聚集了各式伴手禮店與特色小吃店。從傳承多年的在地名物、近年爆紅的人氣美食，到可以邊走邊吃的小吃，都能在這裡一次品嚐。非常適合作為抵達熱海後享用第一頓午餐的好去處。

不妨在這兩條熱海最具代表性的商店街邊吃邊逛，再順路買些小點心或下酒菜回飯店繼續享用。

來到平和通商店街，推薦先到人氣炸海鮮名店「まる天」報到。店內販售各種適合邊走邊吃的串物，其中最受歡迎的就是招牌「章魚棒」，Q彈大塊的章魚包裹在魚漿中；另一款「馬鈴薯奶油炸魚板」也是人氣必點之一。

買好後，可以選擇和其他遊客一樣站在店門口大快朵頤；也可以到二樓座位區，邊吃邊休息，順便和牆上巨大的章魚炸串拍張紀念照，為熱海之旅留下有趣的回憶。

Maruten (磯揚げ まる天 熱海店)地點：静岡県熱海市田原本町６−３

接著前往仲見世商店街，別錯過人氣甜點店「熱海ばたーあん」。「奶油紅豆麵包」是店裡的招牌商品，鬆軟的麵包中夾入滿滿紅豆餡，搭配帶有淡淡鹹香的奶油，口感鹹甜交織。紅豆與奶油用料相當扎實，吃起來比想像中更有飽足感。

這款源自擁有150年歷史點心老店的經典組合，就是日本人熟悉的傳統風味。

熱海Butter An (又一庵謹製熱海ばたーあん)地點：静岡県熱海市田原本町５−１１

最後，當然不能錯過熱海最具人氣的打卡甜點——「熱海布丁」。布丁口感滑順細緻、蛋香濃郁，除了必吃的經典焦糖口味外，還有多款期間限定風味等著你來品嚐。

熱海布丁不只美味，吸睛又可愛的包裝更是它成為人氣打卡名店的原因之一。設計靈感來自熱海的溫泉文化，以復古牛奶瓶盛裝布丁，瓶身印有招牌河馬吉祥物，可愛到讓人吃完也捨不得丟。店內也有許多以河馬為主角的可愛周邊商品，離開前不妨參考看看喔！

熱海布丁 (熱海プリン)地點：静岡県熱海市田原本町３−１４

最棒的是，沿著這條美食散步路線，一路品嚐熱海美食、悠閒漫步商店街，不知不覺就會抵達今晚預計入住的溫泉旅館。吃飽逛夠後，便能直接入住休息，悠閒展開接下來的熱海溫泉療癒時光。

地理位置絕佳！近熱海車站的溫泉旅館「湯宿一番地」

這次的熱海旅行，JAPANKURU團隊決定選擇一間位置便利的溫泉旅館作為落腳處，而「湯宿一番地」自然成了首選。這間寬敞的溫泉旅館距離熱海車站步行僅約3分鐘，就位於仲見世商店街的盡頭。

由於熱海市區坡道不少，因此，選擇交通便利的旅館會輕鬆許多。尤其是攜帶大型行李的旅客，不用拖著行李爬陡坡，也不用擠公車，只要沿著商店街悠閒散步，順著原本規劃的美食散步路線前進，就能輕鬆抵達旅館。

熱海溫泉 湯宿一番地地點：静岡県熱海市春日町１−２電話：0557-81-36514交通：從熱海車站（JR東海道新幹線）步行約3分鐘

豪華和式雙床房

湯宿一番地雖然位於熱鬧的熱海車站附近，但館內卻有著截然不同的靜謐氛圍。彷彿透過一只門簾，就能瞬間將外界的喧囂隔離開來。旅館的榻榻米客房、能眺望海岸與山景的窗景，以及細緻的款待，都讓人立刻感受到濃厚的日式風情。

如果問日本人，或許不少人也都會認同：「沒有什麼比在傳統溫泉旅館悠閒度過一個午後更奢侈的事了！」

湯宿一番地是一間經典的溫泉旅館，最值得一提的是，館內擁有多處自家源泉，因此能穩定供應新鮮溫泉，讓旅人能盡情享受道地的熱海溫泉。富含礦物質的泉水溫和親膚，據說就連德川家康也十分喜愛，甚至曾命人將溫泉水運送到100公里遠的江戶城（也就是現在的東京）。

館內設有兩處大浴場，以馬賽克裝飾與復古擺設營造出懷舊氛圍，且皆設有內湯與露天浴池。泡湯時只要稍微挺直身子，甚至能眺望到遼闊海景。

此外，館內也提供包廂浴池，且附有專屬休憩空間與在地飲品。只要事先預約，就能享受不受打擾的泡湯時光，無論是獨自放鬆，或與家人、伴侶一同入浴，都能悠閒享受專屬的溫泉體驗。

泡完溫泉後換上浴衣，盡情在客房或休憩空間放鬆身心。如果有需要，也可以租借色彩鮮豔的外出用浴衣，漫步在傍晚時分的熱海街頭。

在日本，一趟令人難忘的旅館住宿，絕對少不了一頓值得回味的晚餐。（少了這一餐，可就稱不上是完整的日式旅館體驗了！）

入住湯宿一番地，可以品嚐到旅館精心準備的會席料理。JAPANKURU團隊於初夏造訪時，餐桌上陸續端上從相模灣新鮮捕獲的海鮮、色彩繽紛的夏季蔬菜、油花分布細緻的和牛（想稍微奢侈一點的話，也可以加點烤鮑魚），以及旅館的招牌料理「熱海煮」。

「熱海煮」是將金目鯛用鹹甜醬油醬汁燉煮而成的熱海鄉土料理。最特別的是，料理中還會加入梅干一同燉煮，梅子的酸味為濃郁的調味增添清爽層次，也更加襯托出金目鯛柔嫩鮮美的滋味。搭配風味與之契合的日本酒「飲比套組」一起享用，更是完美享受。

這道匯集在地食材與特色風味的會席料理，正是只有入住日式旅館才有機會深入體驗。

如果旅行日期剛好配合，睡前還有另一項特別的體驗等著你！

熱海以「熱海海上煙火大會」聞名，一年之中會舉辦多場。煙火從海上施放，許多遊客會聚集到海邊欣賞，但如果入住湯宿一番地，就能避開人潮，以更加悠閒的方式觀賞煙火。由於旅館位於可俯瞰大海的高台上，能將點亮相模灣夜空的煙火盡收眼底，部分客房甚至宛如專屬特等席，不用人擠人，就能在自己的空間，悠閒欣賞這場熱海煙火大會。

當然，即使在沒有舉辦煙火的日子，這裡的景色依然十分迷人。不僅能欣賞綿延的海岸線、綠意盎然的丘陵，就連遠方的熱海城，都能一覽無遺。

漫遊熱海必訪景點 感受靜岡迷人魅力

想像當地人一樣悠閒展開熱海的一天，就從晨間泡湯開始，再享用一頓豐盛的日式旅館早餐。

湯宿一番地的早餐包含鮮味十足的日式魚乾、手工豆腐、熱騰騰的味噌湯，以及能搭配現煮白飯的多樣日式小菜。豐盛又均衡的餐點，能為接下來的旅程補充滿滿活力。

用完早餐後，就立刻開始我們的熱海觀光行程吧！首先前往「來宮神社」，從熱海車站搭乘在來線一站即可抵達，這裡最著名的，是樹齡超過2,000年的大楠神木。茂密的樹林將整座神社包圍，宛如城市中的一處靜謐綠洲。

有趣的是，來宮神社雖然歷史悠久，卻巧妙融入了許多現代元素。境內設有充滿現代感的咖啡廳與休憩空間，可以一邊欣賞神社景色，一邊悠閒享受片刻寧靜。

來宮神社地點：静岡県熱海市西山町４３−１

另外，也很推薦造訪從湯宿一番地客房就能望見的熱海城。熱海城雖然有著古城般的外觀，但其實並非真正的歷史城堡，而是近代參考戰國時代城郭樣式所建成的建築。

不過，這裡依然是熱海最具代表性的觀景地點之一，能將遼闊的相模灣盡收眼底。在返回東京前，不妨登上展望台，將熱海迷人的海岸風光深深烙印在心中，為這趟兩天一夜的溫泉之旅畫下完美句點。

熱海城地址：静岡県熱海市熱海１９９３

東京近郊兩天一夜小旅行就選在熱海吧！

無論是想品嚐日本美食、深入體驗日本文化、享受悠閒的泡湯時光，還是單純想一望遼闊海景，熱海這座適合步行漫遊的小城市，都能為你帶來比想像中更豐富的旅行體驗。

而想要更悠閒享受這趟旅程，入住一間交通便利的旅館更是不可或缺，日式旅館「湯宿一番地」便是這樣的一個完美選擇。不僅地理位置絕佳，館內設施也十分完善。從漫步復古商店街、享受邊走邊吃的樂趣，到泡進自有源泉的天然溫泉、品嚐加入梅干燉煮的熱海煮、眺望相模灣海景，最後再前往來宮神社，向神明表達旅途中的感謝，每一刻都令人回味無窮。

想感受真正的熱海魅力，就從入住日式溫泉旅館「湯宿一番地」開始。一趟悠閒又充實的兩天一夜熱海溫泉之旅便就此展開。

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