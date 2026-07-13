日本新幹線首推高級艙等「Supreme Class」！獨立包廂、免費餐飲、專屬 Wi-Fi 登場　東京至大阪最高6萬日圓

日本新幹線將迎來開業以來最具代表性的服務升級。JR東海與JR西日本宣布，自2026年10月1日起於東海道、山陽新幹線推出全新最高等級艙等「Supreme Class」，定位高於現行綠色車廂（Green Car），以獨立包廂、專屬Wi-Fi、迎賓餐飲及客製化乘車空間為亮點，打造媲美航空頭等艙的移動體驗。首波將提供單人、雙人包廂，東京至名古屋最低3萬2440日圓（約新台幣6500元）起，半包廂式座位則預計於2027年度登場，象徵日本高速鐵路正式跨入頂級豪華旅行新時代。

圖／取自日本JR新幹線官方網站

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東海道、山陽新幹線升級頭等艙體驗 10月正式上路

日本新幹線即將邁入全新豪華旅行時代。JR東海與JR西日本宣布，將於2026年10月1日起，在東海道、山陽新幹線推出全新最高等級艙等「Supreme Class」，定位高於現行 Green Car（綠色車廂），主打私人包廂、專屬服務與高隱私移動空間，打造媲美航空頭等艙的乘車體驗。首波率先推出獨立包廂（Cabin），半包廂式座位（Seat）則預計於2027年度登場，無論商務出差或日本自由行，都能享受更舒適且尊榮的鐵道旅程。

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個人、雙人包廂一次看 燈光、空調都能自行調整

Supreme Class首波推出的Cabin共分為單人與雙人兩種包廂，每列新幹線僅配置少量席次，強調高度隱私與專屬空間。單人包廂配備大型電動座椅、腿靠、大尺寸桌面、獨立收納空間、USB-A、USB-C、AC插座，以及可依個人需求調整的燈光、空調與音響環境，適合長途商務辦公或休息。雙人包廂則採一張豪華座椅搭配沙發設計，可供情侶、夫妻、親子或商務同行使用，另設有大型行李置放區及掛衣空間，包廂門更採電子鎖設計，可透過QR Code或指定方式開啟，大幅提升乘車隱私。此外，全車提供專屬免費Wi-Fi，乘客還可享迎賓飲品、精緻點心，以及限定餐點與商品的手機點餐服務，讓移動過程本身也成為旅行的一部分。

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東京至名古屋約6500元起 東京、大阪單人包廂逾4萬日圓

票價方面，Supreme Class採獨立計價，包含乘車券與特急券。以單人包廂為例，東京至名古屋為32,440日圓起（約新台幣6,500元），東京至新大阪為42,390日圓、東京至岡山51,840日圓、東京至廣島60,020日圓；新大阪至博多則為50,090日圓。雙人包廂則依路線不同，東京至名古屋為47,060日圓、東京至新大阪60,790日圓、東京至岡山74,440日圓、東京至廣島86,620日圓，新大阪至博多則為72,690日圓。不過需特別注意，雙人包廂的價格僅為包廂使用費，第二位乘客仍須另外購買同班列車的有效車票才能搭乘。

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不只是交通工具 JR瞄準高端旅遊與商務市場

除了今年率先登場的獨立包廂外，JR也同步預告，2027年度將推出Seat半包廂式座位，採高背殼設計，兼具隱私與開放感，提供比Green Car更高階、但價格相對親民的新選擇。從私人包廂、可客製化的乘車環境，到專屬餐飲、免費Wi-Fi與數位點餐服務，Supreme Class不只是升級座椅，而是重新定義日本新幹線的高端旅行體驗。隨著豪華鐵道旅遊需求持續成長，未來搭乘新幹線往返東京、名古屋、大阪甚至廣島、福岡，不再只是交通移動，更有望成為整趟日本之旅最值得期待的一段旅程。

圖／取自日本JR新幹線官方網站

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