和毛小孩一起飛上天！日本長野斑尾高原夏季限定熱氣球體驗

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】對於熱愛赴日旅遊的台灣人來說，走訪各大秘境早已不是新鮮事，但如果能「帶心愛的毛小孩一起出國」，甚至共乘熱氣球飛上雲端，絕對是人生清單上最夢幻的體驗之一！

長野縣知名的「斑尾高原滑雪場」宣布，將於今年08/01-08/30推出夏季限定的「熱氣球體驗」，不僅能飽覽千公尺高空的絕景，更是日本極少數開放「寵物同乘」的高空戶外活動。

▲天候良好之時可以遠眺壯麗山巒。 圖：斑尾 HOSPITALITY／提供

斑尾高原看準了這股帶著寵物深度旅遊的趨勢，特別在綠意盎然的夏季推出熱氣球體驗。在標高約1,000公尺的清冷早晨，旅客可以抱著自家的毛小孩隨著熱氣球緩緩升空，在專屬的空中包廂裡，一同將長野縣豐富的自然生態盡收眼底；若天候條件良好，更能遠眺被晨光照亮的壯麗山巒，拍下絕無僅有的超萌打卡照。

對於行程安排總是充滿彈性、喜歡隨走隨看的台灣自由行旅客而言，這項活動最大的魅力在於「完全免預約」。旅客不需要提前預付或是把行程綁死，只要在活動期間的早上06:00-09:00之間前往現場，依先後順序報名即可搭乘。這對於習慣在日本租車自駕，或是行程隨時可能因天氣變動的台灣旅客來說，無疑是很貼心的安排。

從東京出發，搭乘新幹線轉乘巴士或自駕約2小時即可抵達斑尾高原。在體驗完熱氣球的非日常體驗後，還能充裕地接續一整天的長野觀光行程。

今年夏天，不妨將斑尾高原排入您的日本自由行清單，勇敢解鎖帶毛小孩出國的成就，一起在1,000公尺的高空創造最難忘的夏日回憶！

DATA／斑尾高原 熱氣球繫留體驗

・活動期間：2026/08/01（六）-08/30（日）

・活動時間：每日早上06:00～09:00

・活動地點：斑尾高原滑雪場（Super Quad Lift 乘車處附近）

・飛行時間：約5~7分鐘（每趟最多7人）

・搭乘費用：大人3,500日圓、小學生2,500日圓、幼兒（滿3歲~未就學）1,000日圓、2歲以下300日圓、寵物（犬、貓等）1,000日圓

・注意事項：飛行可能因天候或風向取消，當日由專業飛行員進行最終評估。

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