日本SUBWAY首度聯名「三麗鷗HAPIDANBUI」！限定潛艇堡套餐送鑰匙圈，暑假旅遊必吃打卡
前往日本自由行又多了一個必吃打卡理由！日本連鎖潛艇堡品牌 SUBWAY 宣布首度攜手三麗鷗超人氣男團角色組合 HAPIDANBUI（はぴだんぶい），自2026年7月8日至8月31日於日本全國門市推出夏季限定「HAPISUB SUMMER（はぴサブサマー！）」聯名活動。除了能品嚐招牌潛艇堡套餐，還可獲得限定周邊，對於暑假赴日旅遊的台灣旅客來說，是不可錯過的期間限定美食與收藏行程。
日本SUBWAY×HAPIDANBUI限定登場！買套餐送聯名鑰匙圈
此次聯名將SUBWAY主打的新鮮現做潛艇堡結合三麗鷗療癒魅力，凡於活動期間購買指定套餐，即可獲得第一彈限定「HAPIDANBUI壓克力鑰匙圈」乙個，共4款採隨機贈送，數量有限、送完為止。此外，餐點還會使用聯名限定包裝，讓每一份套餐都充滿濃濃夏日可愛氛圍，無論是在東京、大阪、福岡或北海道旅行途中，都能輕鬆拍出充滿日系感的打卡美照。
三款限定套餐1120日圓！第二波聯名活動也將登場
活動套餐共有三款選擇，包括人氣「蝦蛋潛艇堡」、「BLT培根潛艇堡」以及「沙拉雞肉潛艇堡」，皆搭配薯條與S號飲料，每份售價1,120日圓（含稅）。本次活動僅限日本SUBWAY門市現場購買，不適用外送與手機點餐，每人每次結帳最多購買2組，想收集限定周邊的粉絲建議提早前往，以免向隅。
官方也同步預告，活動期間還將推出第二波聯名企劃，目前內容尚未公開，預料將再次掀起討論話題。今年暑假若規劃日本自由行，不妨將這場SUBWAY × HAPIDANBUI聯名列入美食清單，一邊享用新鮮潛艇堡，一邊收藏日本限定周邊，為旅程增添一份只有在日本才能體驗的夏日限定回憶。
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