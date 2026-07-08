日本SUBWAY首度聯名「三麗鷗HAPIDANBUI」！限定潛艇堡套餐送鑰匙圈，暑假旅遊必吃打卡

【旅奇傳媒/日本部報導】準備好探索日本北陸的絕美秘境了嗎？「福井縣」完美交織了壯麗自然景觀、深厚歷史底蘊與獨特在地美食，正迅速成為自由行旅客爭相探訪的旅遊新寵。 來到這座素有「恐龍王國」美譽的城市，名列世界三大恐龍博物館之一的「福井縣立恐龍博物館」絕對是不容錯過的亮點。館內展示著數十具巨大的恐龍骨架與栩栩如生的動態模型，強烈的視覺震撼讓人宛如一秒穿越回史前時代，無論大人小孩都能深刻感受到那股壓倒性的魄力。 同樣具備壓倒性氣勢的還有坐落於大師山清大寺的「越前大佛」，高達17公尺的大佛規模甚至超越了著名的奈良大佛，大佛殿兩側牆面更供奉著一千兩百多尊石造小佛，莊嚴且神祕的空間感交織出極具震撼力的奇幻景觀，近年更一躍成為社群媒體上爆紅的打卡秘境。 感受完視覺與心靈的震撼後，推薦漫步至享有「北陸道總鎮守」美譽的「氣比神宮」。這裡矗立著高達11公尺的巨大紅色木造鳥居，身為日本國家重要文化財，它與春日大社、嚴島神社並列為日本三大木造大鳥居。神宮境內古木參天，散發著沉靜且神聖的歷史氛圍，能讓人瞬間洗滌旅途的疲憊。 旅程的尾聲，最適合前往「三方五湖」的「彩虹之路山頂公園」飽覽絕景。搭乘纜車輕鬆登頂

2026-07-08 08:00