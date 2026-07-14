一靜一動一新綠　著迷日本青森不需要任何理由

【圖／文：溫士凱】

日本的青森，對許多台灣人而言，是蘋果的故鄉，也是「睡魔祭」的熱鬧舞台。但對我來說，它更像是一個不需要理由就會深深著迷的地方。尤其春末夏初，當台灣逐漸被暑氣包圍，青森卻迎來一年中最溫柔的「新綠」。那是一種帶著透明感的鮮嫩翠綠，彷彿有撫平浮躁的魔法，讓人不自覺沉靜下來。這回造訪青森，我帶著一份期待而來。從疫情前的遙遙思念，到幾次陰錯陽差的錯過，我始終將「十和田市現代美術館」放在旅行清單的重要位置。這一次，終於在滿山新綠與藍天陪伴下，完成了與藝術的春日約定。

▲換上飯店的浴衣，喝上一口煎茶，是日本旅遊的必備儀式感。（攝影：許起墉）

▲十和田市現代美術館打破藝術框架，整個社區都是美的伸展台。





與空間一同流動的藝術力

我必須說，十和田市現代美術館最迷人的地方，在於它打破了傳統美術館的封閉框架。每件作品都有獨立空間，甚至延伸至街道，讓藝術與城市一起呼吸。還沒正式入館，戶外作品便已讓人感受到空氣裡流動的藝術能量。尤其草間彌生色彩鮮明的圓點世界，在公園裡綻放童趣。南瓜、小女孩、小狗與蘑菇，沒有距離感的藝術語言，讓人嘴角不自覺上揚。走進展廳，塩田千春的《水的記憶》瞬間震撼了我。那無數紅線交織成龐大的幻想世界，一艘在十和田湖畔尋獲的木船靜靜停泊其中。眼前密密麻麻的紅線，如同生命的脈動，也像人與人之間無形的緣分。層層交錯的線條，將時間與記憶牢牢繫在船身。我站在靜謐展場裡，看著那片紅線宇宙，久久無法言語。

▲塩田千春的藝術品，無需說明，在紅色宇宙中可以找到自己的答案。

▲Ron MUECK 高4公尺的「站立的女人」，不是壓迫，而是要喚醒故事的存在。

帶著美術館餘韻，我來到星野集團的「奧入瀨溪流飯店」。一走進大廳，目光立刻被岡本太郎高達8.5公尺的青銅暖爐《森林神話》吸引。暖爐上雕刻著精靈、鳥類與蕈菇，充滿狂放生命力。不過，真正偷走我心的，卻是窗外那片漫天「新綠」。

說到「新綠」，它是日本人對春末夏初透光嫩葉的優美稱呼。飯店挑高的大廳以大片落地窗，將奧入瀨溪流的翠綠景色完整引入室內，再搭配大量溫潤木質調設計，讓森林氣息自然延伸入內。我坐在窗邊喝著熱茶，看陽光穿透樹葉灑落光影，心裡的浮躁也被慢慢洗淨。

▲奧入瀨溪流飯店的大廳，是青森超人氣打卡名景。

▲「新綠」的透光翠綠感加上溪水的律動感，兩手一框就形成一幅迷人的畫面。

而走出戶外，搭上飯店專屬的敞篷巴士，以360度視角穿越森林，更讓人迷戀奧入瀨溪流的新綠。這裡屬於十和田八幡平國立公園，擁有清澈溪流、長滿青苔的岩石，以及大片落葉闊葉林。春末夏初抬頭望去，那鮮嫩欲滴的綠意，彷彿連空氣都帶著甜味啊！因為太迷戀這片新綠，隔天清晨我特地早起，搭上六點的溪流接駁巴士，在中游下車後沿步道慢慢散步回飯店。晨間剛甦醒的森林，與午後陽光下的翠綠截然不同。此外，溪水流過石面，青苔散發生氣盎然的氣息，讓人忍不住停下腳步，相機快門也不自覺多按了幾次。

▲飯店專屬的360度敞篷巴士，輕鬆盡覽藍天和新綠森林的美好。

▲奧入瀨溪流被評選為「日本珍貴的苔蘚森林」，春夏則是最佳觀賞季節。

離開奧入瀨溪流飯店後，我搭上接駁車來到星野集團另一處代表作「青森屋」。如果說奧入瀨溪流飯店展現的是青森最溫柔的新綠呼吸，那麼青森屋，就是青森最炙熱的心跳。占地70萬平方公尺的青森屋，宛如一座活生生的文化村，除了飯店外，後面還有一座湖。早年在青森，馬匹曾是農業社會裡最親密的家人。青森屋將傳統的「南部曲屋」古農屋遷至園區內，這種「長邊住人，短邊養馬」的建築，重現著昔日的在地人文故事。如今，住客不僅能在曲屋內享用極致的在地料理，流連彷彿電影場景的造景商店街，以及驚艷水龍頭一開便有蘋果汁流出的巧思外，還能搭乘遊園馬車，將風土包裝得無比迷人。





親身體驗熱鬧張力祭典舞台

不過，真正點燃旅館靈魂的，還是飯店劇場「陸奧祭屋」的祭典演出。這東北三大祭之一的「青森睡魔祭」，向來一房難求，而青森屋則直接將巨型睡魔燈籠搬進劇場。當巨大燈籠在眼前發亮，太鼓聲震耳欲聾，舞者熱力吶喊，那股祭典鬧熱的張力瞬間感染全場。更令人感動的是，這些吹笛擊鼓，在舞台上揮汗演出的表演者，其實全都是飯店員工。他們利用工作之餘投入練習，只為把家鄉最自豪的文化分享給住客。在演出的高潮之時更邀請觀眾戴上花笠上台共舞，那份炙熱而真誠的陸奧靈魂，成了這回我最難忘的動感記憶。

▲劇場「陸奧祭屋」的祭典演出，均由飯店員工擔任。

▲觀眾也可以上台一起同歡，感動祭典文化的鬧熱。（攝影：許起墉）





宛若漂浮水面靜謐湯泉空間

對了，青森屋的溫泉「浮湯」，同樣令人驚艷。它引流自歷史悠久的古牧溫泉，並且曾在日本知名的「專家評選日本飯店．旅館100選」中，創下連續10年榮獲溫泉百選第一名的紀錄。圓形湯池建於湖面之上，泡湯時宛如漂浮湖中央。高偏矽酸泉質帶來滑順觸感，泡完後肌膚細緻柔嫩，難怪被譽為「美人湯」。

▲露天溫泉「浮湯」的四季景觀迷人，更是出名的美人湯，不可錯過。

從十和田市現代美術館探討藝術的靜，到奧入瀨溪流洗滌心靈的新綠，再到青森屋熱烈奔放的祭典之動，青森最迷人的地方，從來不只是風景，而是一種與土地、自然與文化深刻連結的感動。離開青森時，我在新幹線上打開手機記事本寫下：「藝術來自生活，也回歸生活。在青森這座沒有圍牆的美術館裡，我看見藝術在自然與文化之間自在舞蹈的模樣。」

真的，著迷青森，不需要任何理由。





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