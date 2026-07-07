東京出發超快直達！推薦在這個「森林之都」度過浪漫七夕

【文・KKday旅遊生活誌】

從東京搭乘新幹線，最快只要一個半小時就能抵達日本東北的核心城市——仙台。這裡不但是充滿綠意的森林之都，每年夏天更是迎來日本三大祭典之一的「仙台七夕祭」，整座城市掛滿色彩斑斕的傳統竹飾，洋溢著浪漫無比的節慶氛圍。不論你是想一圓日劇中坐在草地上看煙火的浪漫夢想，還是打算趁著祭典期間順道探訪豐富的仙台景點與道地牛舌美食，這篇攻略都將為你指引最完美的自由行路線，帶你體驗限定的夏日浪漫！

必訪景點

仙台城跡（青葉城）、青葉山公園

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如果有在玩日玩電動或是看日本電影的話，一定會對日本的戰國時代相當有印象，而在仙台這裡就有由伊達政宗建立的仙台城（又名青葉城），也就是今日的日本東北百大名城仙台城跡。整個園區很大，可以花半天來逛逛，還可以安排到青葉山公園走走。青葉城這裡有伊達政宗雕像、神社、會館、以及仙台城本丸，可以一覽戰時的風景特色。

瑞鳳殿

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如果對伊達政宗相當有興趣的人，不妨可以安排行程到瑞鳳殿，這裡是伊達政宗的陵墓所在地。雖然說是陵墓，但裝潢相當氣派、富麗堂皇，不像一般的日式建築，反而多了一種尊貴的氣息。如果對歷史沒興趣的旅客，依然可以安排來這裡，因為這座瑞鳳殿外觀真的太氣派了，包含門把、門、木作等等細節都很精緻。

大崎八幡宮

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接著來到鎮守仙台城的神社大崎八幡宮，這裡擁有的亮點之一就是被指定為國寶的神殿，有著莊嚴氣氛感的神殿，是仙台民眾景仰的地方。而這裡因為保佑勝利聽說相當靈驗，因此有許多運動選手會來這裡祈求勝利。大崎八幡宮在每年1月14日會舉行「松焚祭」來祈求一年的平安順利，有機會安排來旅遊的民眾不要錯過囉！

定禪寺街道

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仙台又有森林之都的稱號，其中定禪寺街道為仙台的主要道路之一，這裡有約七百公尺長的櫸木林蔭道，隨著四季變換會有不同的街道顏色，一年四季都很適合來這裡走走，找一間附近的餐館坐著欣賞風景也很不錯。而每年的十二月初到年底，會在這裡舉辦仙台光之樂章的燈會活動，屆時會有非常多的人潮，可以一起來湊熱鬧喔！

仙台朝市

接著必逛的仙台景點是這座仙台市民購買食材物資的地方，仙台朝市。仙台朝市位在仙台車站旁，因此地理位置相當良好，可謂是仙台人的廚房、冰箱等等。這裡就有點像台灣的傳統市場，攤販多達60家以上，販售的物品因有盡有，從水果、蔬菜、肉品，甚至到衣服都有，如果想要稍微更體驗一下仙台人的文化，可以從這個仙台朝市開始唷！

八木山動物園

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如果對動物痕有興趣的話，也可以安排到這座八木山動物園。八木山動物園是日本東北最大型的動物園，園內共有115種不同種類的動物，有很多是台灣看不到的稀有動物。像是有以熱帶草原為主題的非洲園，裡面有非洲象、長頸鹿等等動物，還有可以近距離觀察兇猛動物的猛獸舍，可以看到蘇門達臘虎與北極熊，園內也有可愛動物區可以欣賞，有機會可以安排來這裡玩喔！

仙台海洋森林水族館

如果是親子一同遊東北的話，蠻推薦可以到仙台海洋森林水族館玩的，這裡是東北最大的海洋親子館，因為位在森林之都仙台而得名。仙台海洋森林水族館占地廣大，有兩層樓，館內有分區，包含「日本的海洋 -東北的海洋」、「閃耀生命光芒之海」、「繽紛 海藻之海」、「大豐收 寶藏之海」、「內灣 恩賜之海」…等等，還有很多不同的表演以及區域可以逛逛，非常值得來一趟唷。另外因為這裡遊客眾多，建議可以透過線上購票的方式買票，掃QRcode即可進場，方便又可以省排隊時間。

仙台大觀音

美國有自由女神，台灣有台南林默娘，仙台這裡則是有一座仙台大觀音，足死有100公尺高，非常莊嚴壯觀，讓人嘆為觀止。仙台大觀音的視線，就宛如注視著仙台的街道般，好像無時無刻都在為仙台居民祈禱守護一般。不過仙台大觀音可不是只有外觀而已，裡面十二樓層可以逛逛，記得要買這裡限定的幸福御守給心愛的人唷！

榴岡公園

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曾經獲選為日本都市公園百選的榴岡公園，可以說是仙台市這裡最具代表性的都會公園，身受仙台居民的喜愛。這裡占地廣大，大約有2.4個東京巨蛋般的大小，因此散佈在其中會相當的舒適。這裡有幾個知名的景點可以給遊客欣賞，有櫻花樹、楓紅、噴水池等等，散步在這裡真的可以讓人心曠神怡。

AER展望台

如果在仙台這邊逛累了，或是想要一睹仙台這裡的美麗樣貌，那推薦可以到AER展望台來看看。AER展望台位在AER大樓的31樓，是一個免費的觀景台，離車站很近，有分東西兩側，西側可看到山為背景的仙台市市景，東側可以將整座仙台平原與太平洋的景色納入眼中。另外這裡也是不少情侶來看夜景的地方，如果有安排到仙台逛逛，不妨可以考慮安排晚餐後來走走。

祭典推薦

仙台青葉祭

仙台青葉祭是仙台這裡有名的祭典之一，起源於1655年的仙台季，大約在1985年重新復甦。仙台青葉祭的時間通常在每年的五月第三個星期六日舉辦，大家都會配合著高昂的樂聲，展現充滿躍動感的仙台雀舞，彷彿要叫醒整個仙台的居民。通常在星期日會是主祭典，會有大約十一台的山車巡行還有表演，整個周末充斥著滿滿祭典的歡樂氛圍。

仙台七夕祭

接著來介紹男孩女孩每年最期待的夏季祭典，仙台七夕祭。作為東北三大祭點之一的仙台七夕祭，因為是跟著七夕情人節，因此充滿了很多粉紅泡泡，是情侶、夫妻等等最期待的祭典。每年的祭典都會看到許多與日本傳統有關的裝置藝術，還會有祭典的主廣唱，人們會在這裡唱歌跳舞一同歡笑，最後當然不要忘記最多人告白的時段，也就是煙火大會，在炎炎夏日的仙台看煙火，真的非常浪漫喔！

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