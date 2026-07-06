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華航直飛三城 多點串遊玩九州 「JR九州周遊券」折2,000日圓

聯合新聞網／ TTN旅報
JR九州－海幸山幸列車
JR九州－海幸山幸列車

【文・旅報傳媒】

九州旅行最便利的移動神器非JR九州鐵路周遊券莫屬！憑一張周遊券即可暢遊福岡、熊本、鹿兒島、宮崎、長崎等九州熱門城市，輕鬆展開深度鐵道之旅。華航天天直飛福岡，並提供福岡、熊本、鹿兒島等航點選擇，旅客抵達後即可無縫銜接鐵路網絡，深入探索九州各地魅力。

JR九州以風格獨具的觀光列車聞名，包括穿梭森林與溫泉小鎮的「由布院之森」、串聯武雄溫泉與長崎的「雙星4047」、深受親子旅客喜愛的「阿蘇男孩！」，以及擁有復古歐風設計的「A列車」、充滿驚喜水霧特效的「指宿之玉手箱」，還有沿著宮崎海岸線行駛的「海幸山幸」，每一趟列車都是結合景觀、文化與故事的移動體驗。

即日起至2027年3∕31止，搭乘華航福岡、熊本或鹿兒島航班的旅客，購買2026全九州版JR九州鐵路周遊券（3日、5日或7日券），可享有2,000日圓限量折扣優惠（600份），讓鐵道旅行更加超值划算。

華航航班時刻表

台北－福岡 航班時刻表
航線航班起飛時間抵達時間飛行日
台北－福岡CI11006：5009：55Daily
CI12814：4018：052、4、5、6、7
CI11616：4020：00Daily
福岡－台北CI11111：0012：30Daily
CI12919：1020：352、4、5、6、7
CI11721：0022：30Daily
高雄－福岡CI13807：0510：502、4、5
福岡－高雄CI13911：5013：402、4、5

👉了解更多：https://passion-ad.com/p/202605-ci-jrkyushu/

台北／高雄－熊本 航班時刻表
航線航班起飛時間抵達時間飛行日
台北－熊本CI39406：0009：103、6

增班期間：6／13～10／24

CI19414：3017：401、2、4、5、7
熊本－台北CI39510：1011：253、6

增班期間：6／13～10／24

CI19518：4019：551、2、4、5、7
高雄－熊本CI19807：1010：351、3、6
CI19809：0512：307
熊本－高雄CI19911：5013：301、3、6
CI19913：3015：107

華航×向日葵渡輪7折優惠

體驗全新「陸海空」玩法

想一次玩遍九州與關西，不必再為長途拉車或轉乘傷腦筋！華航攜手日本向日葵渡輪，推出全新「陸海空」旅遊玩法，帶領旅客從大阪、神戶一路延伸至大分、鹿兒島，以夜行豪華渡輪串聯兩大熱門旅遊區域。旅客可在舒適睡眠中完成跨區移動，不僅節省寶貴旅遊時間，還能省下一晚住宿費用，讓行程安排更加彈性。

仙巖園與櫻島
仙巖園與櫻島

有「海上移動飯店」之稱的向日葵渡輪，提供豪華套房、西式客房及日式和室等多元房型，船上更設有觀景大浴場、美食餐廳、商店、兒童遊戲區等完善設施，夜晚還能欣賞精彩的投影映射表演，讓移動本身也成為旅程的一大亮點。

最吸引人的是，華航旅客還可獨享專屬優惠，以更超值的價格體驗這項兼具舒適與便利的海上旅行新選擇。

🪄華航旅客獨享🪄

專屬優惠

● 優惠內容： 凡搭乘華航指定航線之旅客，購買向日葵渡輪船票可享7折 優惠。

● 適用對象： 搭乘華航「台北∕高雄－大阪」、「台北－鹿兒島」航線之乘客。

● 專案優勢： 適合「大阪－鹿兒島」雙城自由行之旅客。

向日葵渡輪（關西 九州）航班時刻表

向日葵渡輪（關西 ⇄ 九州）航班時刻表
航線出發日出發時間抵達時間
大阪⇄別府（大分）週日～週四19：05翌日06：55
週五～週六20：05翌日07：55
神戶⇄大分週日～週四19：00翌日06：20
週五～週六19：50翌日07：20
大阪⇄志布志（鹿兒島）週一～週六17：55翌日08：55
週日17：00翌日08：55

※實際營運時間依向日葵渡輪官方公告為準。

華航航班時刻表

台北－鹿兒島 航班時刻表
航線航班起飛時間抵達時間飛行日
台北－鹿兒島CI11808：0511：102、4、6
鹿兒島－台北CI11912：2013：302、4、6

台北／高雄－大阪 航班時刻表
航線航班起飛時間抵達時間飛行日
台北－大阪CI15608：1512：00Daily
CI15209：0012：50
CI17214：2018：05
大阪－台北CI15713：1015：05Daily
CI15314：0016：00
CI17319：0521：10
高雄－大阪CI16607：0011：001、3、5
CI17615：3519：35Daily
大阪－高雄CI16712：0014：251、3、5
CI17720：3522：50Daily

👉了解更多：https://flights.china-airlines.com/zh-tw/tpe_20260128_sunflower

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延伸閱讀>>永續驗證標章為國際競爭力新門檻？ 旅遊業新黃金時代：從「漂亮風景」到「負責任旅行」

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