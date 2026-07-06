華航直飛三城 多點串遊玩九州 「JR九州周遊券」折2,000日圓
【文・旅報傳媒】
九州旅行最便利的移動神器非JR九州鐵路周遊券莫屬！憑一張周遊券即可暢遊福岡、熊本、鹿兒島、宮崎、長崎等九州熱門城市，輕鬆展開深度鐵道之旅。華航天天直飛福岡，並提供福岡、熊本、鹿兒島等航點選擇，旅客抵達後即可無縫銜接鐵路網絡，深入探索九州各地魅力。
JR九州以風格獨具的觀光列車聞名，包括穿梭森林與溫泉小鎮的「由布院之森」、串聯武雄溫泉與長崎的「雙星4047」、深受親子旅客喜愛的「阿蘇男孩！」，以及擁有復古歐風設計的「A列車」、充滿驚喜水霧特效的「指宿之玉手箱」，還有沿著宮崎海岸線行駛的「海幸山幸」，每一趟列車都是結合景觀、文化與故事的移動體驗。
即日起至2027年3∕31止，搭乘華航福岡、熊本或鹿兒島航班的旅客，購買2026全九州版JR九州鐵路周遊券（3日、5日或7日券），可享有2,000日圓限量折扣優惠（600份），讓鐵道旅行更加超值划算。
華航航班時刻表
|台北－福岡 航班時刻表
|航線
|航班
|起飛時間
|抵達時間
|飛行日
|台北－福岡
|CI110
|06：50
|09：55
|Daily
|CI128
|14：40
|18：05
|2、4、5、6、7
|CI116
|16：40
|20：00
|Daily
|福岡－台北
|CI111
|11：00
|12：30
|Daily
|CI129
|19：10
|20：35
|2、4、5、6、7
|CI117
|21：00
|22：30
|Daily
|高雄－福岡
|CI138
|07：05
|10：50
|2、4、5
|福岡－高雄
|CI139
|11：50
|13：40
|2、4、5
👉了解更多：https://passion-ad.com/p/202605-ci-jrkyushu/
|台北／高雄－熊本 航班時刻表
|航線
|航班
|起飛時間
|抵達時間
|飛行日
|台北－熊本
|CI394
|06：00
|09：10
|3、6
增班期間：6／13～10／24
|CI194
|14：30
|17：40
|1、2、4、5、7
|熊本－台北
|CI395
|10：10
|11：25
|3、6
增班期間：6／13～10／24
|CI195
|18：40
|19：55
|1、2、4、5、7
|高雄－熊本
|CI198
|07：10
|10：35
|1、3、6
|CI198
|09：05
|12：30
|7
|熊本－高雄
|CI199
|11：50
|13：30
|1、3、6
|CI199
|13：30
|15：10
|7
華航×向日葵渡輪7折優惠
體驗全新「陸海空」玩法
想一次玩遍九州與關西，不必再為長途拉車或轉乘傷腦筋！華航攜手日本向日葵渡輪，推出全新「陸海空」旅遊玩法，帶領旅客從大阪、神戶一路延伸至大分、鹿兒島，以夜行豪華渡輪串聯兩大熱門旅遊區域。旅客可在舒適睡眠中完成跨區移動，不僅節省寶貴旅遊時間，還能省下一晚住宿費用，讓行程安排更加彈性。
有「海上移動飯店」之稱的向日葵渡輪，提供豪華套房、西式客房及日式和室等多元房型，船上更設有觀景大浴場、美食餐廳、商店、兒童遊戲區等完善設施，夜晚還能欣賞精彩的投影映射表演，讓移動本身也成為旅程的一大亮點。
最吸引人的是，華航旅客還可獨享專屬優惠，以更超值的價格體驗這項兼具舒適與便利的海上旅行新選擇。
🪄華航旅客獨享🪄
專屬優惠
● 優惠內容： 凡搭乘華航指定航線之旅客，購買向日葵渡輪船票可享7折 優惠。
● 適用對象： 搭乘華航「台北∕高雄－大阪」、「台北－鹿兒島」航線之乘客。
● 專案優勢： 適合「大阪－鹿兒島」雙城自由行之旅客。
向日葵渡輪（關西 九州）航班時刻表
|向日葵渡輪（關西 ⇄ 九州）航班時刻表
|航線
|出發日
|出發時間
|抵達時間
|大阪⇄別府（大分）
|週日～週四
|19：05
|翌日06：55
|週五～週六
|20：05
|翌日07：55
|神戶⇄大分
|週日～週四
|19：00
|翌日06：20
|週五～週六
|19：50
|翌日07：20
|大阪⇄志布志（鹿兒島）
|週一～週六
|17：55
|翌日08：55
|週日
|17：00
|翌日08：55
※實際營運時間依向日葵渡輪官方公告為準。
華航航班時刻表
|台北－鹿兒島 航班時刻表
|航線
|航班
|起飛時間
|抵達時間
|飛行日
|台北－鹿兒島
|CI118
|08：05
|11：10
|2、4、6
|鹿兒島－台北
|CI119
|12：20
|13：30
|2、4、6
|台北／高雄－大阪 航班時刻表
|航線
|航班
|起飛時間
|抵達時間
|飛行日
|台北－大阪
|CI156
|08：15
|12：00
|Daily
|CI152
|09：00
|12：50
|CI172
|14：20
|18：05
|大阪－台北
|CI157
|13：10
|15：05
|Daily
|CI153
|14：00
|16：00
|CI173
|19：05
|21：10
|高雄－大阪
|CI166
|07：00
|11：00
|1、3、5
|CI176
|15：35
|19：35
|Daily
|大阪－高雄
|CI167
|12：00
|14：25
|1、3、5
|CI177
|20：35
|22：50
|Daily
👉了解更多：https://flights.china-airlines.com/zh-tw/tpe_20260128_sunflower
Promotion
延伸閱讀>>永續驗證標章為國際競爭力新門檻？ 旅遊業新黃金時代：從「漂亮風景」到「負責任旅行」
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。