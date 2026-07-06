華航直飛三城 多點串遊玩九州 「JR九州周遊券」折2,000日圓

【文・旅報傳媒】

九州旅行最便利的移動神器非JR九州鐵路周遊券莫屬！憑一張周遊券即可暢遊福岡、熊本、鹿兒島、宮崎、長崎等九州熱門城市，輕鬆展開深度鐵道之旅。華航天天直飛福岡，並提供福岡、熊本、鹿兒島等航點選擇，旅客抵達後即可無縫銜接鐵路網絡，深入探索九州各地魅力。

JR九州以風格獨具的觀光列車聞名，包括穿梭森林與溫泉小鎮的「由布院之森」、串聯武雄溫泉與長崎的「雙星4047」、深受親子旅客喜愛的「阿蘇男孩！」，以及擁有復古歐風設計的「A列車」、充滿驚喜水霧特效的「指宿之玉手箱」，還有沿著宮崎海岸線行駛的「海幸山幸」，每一趟列車都是結合景觀、文化與故事的移動體驗。

即日起至2027年3∕31止，搭乘華航福岡、熊本或鹿兒島航班的旅客，購買2026全九州版JR九州鐵路周遊券（3日、5日或7日券），可享有2,000日圓限量折扣優惠（600份），讓鐵道旅行更加超值划算。

華航航班時刻表

台北－福岡 航班時刻表 航線 航班 起飛時間 抵達時間 飛行日 台北－福岡 CI110 06：50 09：55 Daily CI128 14：40 18：05 2、4、5、6、7 CI116 16：40 20：00 Daily 福岡－台北 CI111 11：00 12：30 Daily CI129 19：10 20：35 2、4、5、6、7 CI117 21：00 22：30 Daily 高雄－福岡 CI138 07：05 10：50 2、4、5 福岡－高雄 CI139 11：50 13：40 2、4、5

👉了解更多：https://passion-ad.com/p/202605-ci-jrkyushu/

台北／高雄－熊本 航班時刻表 航線 航班 起飛時間 抵達時間 飛行日 台北－熊本 CI394 06：00 09：10 3、6 增班期間：6／13～10／24 CI194 14：30 17：40 1、2、4、5、7 熊本－台北 CI395 10：10 11：25 3、6 增班期間：6／13～10／24 CI195 18：40 19：55 1、2、4、5、7 高雄－熊本 CI198 07：10 10：35 1、3、6 CI198 09：05 12：30 7 熊本－高雄 CI199 11：50 13：30 1、3、6 CI199 13：30 15：10 7

華航×向日葵渡輪 7折優惠

體驗全新「陸海空」玩法

想一次玩遍九州與關西，不必再為長途拉車或轉乘傷腦筋！華航攜手日本向日葵渡輪，推出全新「陸海空」旅遊玩法，帶領旅客從大阪、神戶一路延伸至大分、鹿兒島，以夜行豪華渡輪串聯兩大熱門旅遊區域。旅客可在舒適睡眠中完成跨區移動，不僅節省寶貴旅遊時間，還能省下一晚住宿費用，讓行程安排更加彈性。

仙巖園與櫻島

有「海上移動飯店」之稱的向日葵渡輪，提供豪華套房、西式客房及日式和室等多元房型，船上更設有觀景大浴場、美食餐廳、商店、兒童遊戲區等完善設施，夜晚還能欣賞精彩的投影映射表演，讓移動本身也成為旅程的一大亮點。

最吸引人的是，華航旅客還可獨享專屬優惠，以更超值的價格體驗這項兼具舒適與便利的海上旅行新選擇。

🪄華航旅客獨享🪄 專屬優惠

● 優惠內容： 凡搭乘華航指定航線之旅客，購買向日葵渡輪船票可享7折 優惠。

● 適用對象： 搭乘華航「台北∕高雄－大阪」、「台北－鹿兒島」航線之乘客。

● 專案優勢： 適合「大阪－鹿兒島」雙城自由行之旅客。

向日葵渡輪（關西 九州）航班時刻表

向日葵渡輪（關西 ⇄ 九州）航班時刻表 航線 出發日 出發時間 抵達時間 大阪⇄別府（大分） 週日～週四 19：05 翌日06：55 週五～週六 20：05 翌日07：55 神戶⇄大分 週日～週四 19：00 翌日06：20 週五～週六 19：50 翌日07：20 大阪⇄志布志（鹿兒島） 週一～週六 17：55 翌日08：55 週日 17：00 翌日08：55

※實際營運時間依向日葵渡輪官方公告為準。

華航航班時刻表

台北－鹿兒島 航班時刻表 航線 航班 起飛時間 抵達時間 飛行日 台北－鹿兒島 CI118 08：05 11：10 2、4、6 鹿兒島－台北 CI119 12：20 13：30 2、4、6

台北／高雄－大阪 航班時刻表 航線 航班 起飛時間 抵達時間 飛行日 台北－大阪 CI156 08：15 12：00 Daily CI152 09：00 12：50 CI172 14：20 18：05 大阪－台北 CI157 13：10 15：05 Daily CI153 14：00 16：00 CI173 19：05 21：10 高雄－大阪 CI166 07：00 11：00 1、3、5 CI176 15：35 19：35 Daily 大阪－高雄 CI167 12：00 14：25 1、3、5 CI177 20：35 22：50 Daily

👉了解更多：https://flights.china-airlines.com/zh-tw/tpe_20260128_sunflower

Promotion

延伸閱讀>>永續驗證標章為國際競爭力新門檻？ 旅遊業新黃金時代：從「漂亮風景」到「負責任旅行」

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」