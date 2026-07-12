日本購物清單｜潮牌#FR2大阪京都特集 關西潮流好店巡禮

想趁到大阪京都旅遊時，逛一下日本潮牌#FR2的服飾配件？從大阪心齋橋的「#FR2 OSAKA」到「#FR2GOLF OSAKA」，再到能遇見京都限定商品的「#FR2 KYOTO」都可選擇！一起來看看吧。

有關西風的#FR2店鋪們

相信喜歡日本潮牌的朋友，都有耳聞過#FR2（Fxxking Rabbits）的大名——它那有點神祕與情色感，又有點挑釁的兔子Logo令人印象深刻，亦十分受潮流人士歡迎。近年更有越來越多的外國遊客會趁著到日本旅遊時採購一番。

JAPANKURU之前也曾介紹過這個誕生於原宿街頭品牌在東京的店舖，而你如果有看過文章，想必也知道，#FR2在日本不同城市有不同氛圍和主題的店舖。這次我們來到關西地區，從充滿霓虹燈與街頭感的心齋橋「#FR2 OSAKA」，到能感受「街頭×高爾夫」獨特世界觀的「#FR2GOLF OSAKA」，以及在沉穩之中帶著京都式街頭潮流感的「#FR2 KYOTO」。接下來就帶大家依序看看，在關西才能遇見的#FR2另一種面貌。

濃縮大阪街頭感：#FR2 OSAKA

位在大阪心齋橋中心地帶的「#FR2 OSAKA」，是那種還沒走進店裡，就會先讓人忍不住多看兩眼的店。和帶有精緻藝廊感的原宿店相比，大阪店明顯更華麗、更有街頭氣息，很像是把心齋橋的熱鬧與大阪的活力一起裝進店裡。

入口處設置了讓人聯想到真正神社的巨大鳥居，遠遠就能一眼認出，視覺衝擊感相當強烈。這裡也是許多人會停下腳步拍照的人氣打卡點。不只觀光客，喜歡日本街頭時尚的人經過時，也很難不被它吸引。若來到心齋橋散步購物，很適合順路安排進行程中。

#FR2 OSAKA約90坪，是#FR2在日本國內最大規模的店鋪，光是店內空間就很有看頭。走進店裡，能見到充滿品牌特色的服飾與小物，也能看到大阪店限定商品，像是融入大阪地標通天閣與大阪城意象設計的T恤等。店內還有加入關西方言的趣味單品，讓人在逛街購物時，也能感受到大阪特有的幽默與活力。

1樓以男裝與中性街頭風格為主，店內深處2樓的「#FR2梅」，則是完全不同的世界。以粉色霓虹燈打造的空間中，瀰漫著帶點女孩感的可愛氣息，卻不失#FR2特有的街頭潮流感和玩心。兩種風格之間的反差，也讓這裡逛起來更有驚喜。

如果想在穿搭中加入一點鮮明色彩，或是喜歡近年很流行的亮色穿搭，這裡也很好逛。店內能找到一些帶點俏皮復古感的粉色T恤和套裝，單穿就很有存在感。此外，還能看到以#FR2象徵之一「拿著相機的兔子」為主題的飾品。從日常好搭的單品，到能成為穿搭亮點的個性配件，在這裡都能找到。

#FR2 OSAKA地址：大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-7-3 心斎橋プランタンビル營業時間：11:00〜22:00

街頭與高爾夫的意外組合：#FR2GOLF OSAKA

接下來想介紹的，是和「#FR2 OSAKA」風格截然不同的「#FR2GOLF OSAKA」。聽到街頭品牌#FR2推出高爾夫服飾，或許會覺得有點意外，不過將高爾夫透過#FR2式街頭感重新詮釋卻毫無違和感——它不只是單純的高爾夫用品店，店內還集合了許多即使平常穿搭也會想嘗試的服飾與小物。

#FR2GOLF OSAKA的特色，在於把#FR2獨有的反骨街頭感，和高爾夫服飾的機能性與經典風格完美融合。從店面外觀看來，彷彿是個有街頭藝廊感的空間。走進店裡，能見到人工草皮上的商品陳列，以及以黑白色調為主的俐落配色，都讓人印象深刻。與其說是運動服飾店，更像是一間可以感受街頭時尚的空間。

其中，印有「Rabbit Country Club」Logo的高爾夫球袋特別吸睛，是店內的人氣單品。融入佩斯里（Paisley）花紋的設計，即使是平常不打高爾夫的人，也會忍不住多看幾眼。

他們家的Polo衫也很值得注意，簡約設計中加入兔子Logo作為亮點，不只適合高爾夫穿搭，也很適合日常穿搭。另外，球位標記、高爾夫球、皮帶、襪子等小物中，也處處藏著#FR2式的玩心與街頭潮流感，光是看著就很有趣。尤其是螢光色高爾夫球與兔子造型配件，都能感受到品牌特有的調皮個性。

不得不說，#FR2GOLF OSAKA會讓人發現：「原來高爾夫服飾也可以這麼時髦！」就算平常不打高爾夫，只要喜歡街頭潮流時尚，都能在這裡找到讓人心動的單品。若想在大阪看看不一樣的#FR2，很推薦安排時間來逛逛。

#FR2GOLF OSAKA地址：大阪府大阪市西區南堀江1-12-21營業時間：11:00〜22:00

京都傳統美與街頭風格相遇：#FR2 KYOTO

接下來介紹的，是能感受到與大阪華麗能量完全不同氛圍的「#FR2 KYOTO」。首先映入眼簾的，是店鋪外觀上方一整排提燈裝飾。柔和亮起的提燈搭配木質調外觀，飄散著宛如京都傳統街區般的古都氣息。

店內整體設計簡潔，能看出京都式的洗練美感。#FR2特有的街頭元素也自然融入其中，讓整間店呈現出和其他店鋪不同的沉穩與精緻感。

特別值得注意的，是京都限定商品。以伏見稻荷大社鳥居、京都寺院為靈感的圖像設計，以及正在點抹茶的兔子圖案等，都是將京都元素轉化成#FR2風格的單品。這些商品不是常見觀光伴手禮那種直白設計，而是多了幾分街頭感與日常感，讓人會想自然地放進平常穿搭中。

最讓人印象深刻的，是畫有點抹茶兔子的帽T。圖案本身很可愛，但因為以黑色為基底，又保有十足街頭潮流感，把#FR2的玩心與京都氣質完美結合。此外，店內也有刺繡細節亮眼的T恤、日常好搭的迷你斜背包、帽子等豐富小物，光是慢慢看一圈就很有趣。

在傳統街區京都遇見的#FR2，比想像中更沉穩更有洗練。明明是街頭品牌，卻自然融入京都氛圍中，形成令人印象深刻的空間。若在京都旅行時想找一間不太一樣的購物店，很推薦順路造訪看看。

#FR2 KYOTO地址：京都府京都市中京区東側町503-18營業時間：12:00〜21:00

在京都遇見紫色主題的街頭潮流空間：#FR2撫子

造訪#FR2京都店時，推薦順道到「#FR2撫子」看看。這間店於2019年10月開幕，是以#FR2京都限定色「紫色」為主題的特別店鋪。

店門口能看到#FR2招牌兔子角色，彷彿是在迎接來店的人。以紫色為主調的外觀格外吸睛，也讓人立刻感受到鮮明的主題性。店內後，從服飾、飾品、雜貨，到空間陳列，都以紫色為主色調，讓人有種進入了特別的世界觀的感覺。店內還有京都限定色單品，以及只有撫子店才能入手的限定商品，很能勾起大家的收藏欲。

店裡面最吸睛的，果然還是印花T恤。近年圖像T恤作為時尚趨勢受到關注，而撫子店的T恤則充分展現了#FR2獨有的個性。

品牌特有的幽默訊息與印象鮮明的圖像，搭配京都限定色紫色後，營造出更獨特的風格。許多設計只要單穿一件，就能成為整體穿搭的亮點。從可愛又獨特的兔子圖像，到充滿#FR2風格的大膽塗鴉，在保留品牌識別度的同時，也加入了撫子店才有的魅力。

紫色的服飾單品，或許穿搭難度比較高一些，但店內也有帽子、襪子、內衣褲、飾品等許多日常常用的商品，且也都融入了撫子店特有的設計感。你可以依照自己的喜好，慢慢尋找心動單品，著實享受逛店的樂趣。

另外，不只時尚單品，能將日本旅行回憶帶回生活中的雜貨也值得注意。從卡夾、髮夾、髮圈，到帶有#FR2個性設計的煙灰缸等，都兼具實用性與設計感。若想在京都找一處特別一點的購物景點，不妨親自走訪一次。

#FR2 撫子地址：京都府京都市東山区祇園町北側292-22營業時間：11:00〜20:00

尋找日本各地的兔子們

一如前文中提到的，#FR2在日本各地有不同的概念店，除了這次介紹的店舖之一——象徵京都店的紫色「撫子」，還有以沖繩清澈海水為靈感的藍綠色「月桃」、表現金澤東茶屋街古典街景的橘色「柳」，以及以月亮與兔子的神話意象為靈感、採用卡其色調呈現的三重縣「月」等，每個地區都有不同主題。

#FR2的魅力，不只是推出地區限定商品，更在於把不同城市的文化、街景與氛圍，用自己的品牌風格重新詮釋。也正因如此，即使同樣是#FR2，走進不同城市的店鋪，感受到的氣氛也完全不一樣。

若正在計畫日本旅行，不妨事先查查看預計造訪城市附近的#FR2店鋪，像尋找兔子一樣，把它們安排進旅途中。這或許也會成為一種稍微特別的日本旅行玩法。

延伸閱讀： 裏原宿時尚打卡購物 日本街頭潮牌#FR2與粉紅復古#FR2梅

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