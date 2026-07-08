走進恐龍王國！日本北陸「福井縣」必訪絕景全攻略

【旅奇傳媒/日本部報導】準備好探索日本北陸的絕美秘境了嗎？「福井縣」完美交織了壯麗自然景觀、深厚歷史底蘊與獨特在地美食，正迅速成為自由行旅客爭相探訪的旅遊新寵。

來到這座素有「恐龍王國」美譽的城市，名列世界三大恐龍博物館之一的「福井縣立恐龍博物館」絕對是不容錯過的亮點。館內展示著數十具巨大的恐龍骨架與栩栩如生的動態模型，強烈的視覺震撼讓人宛如一秒穿越回史前時代，無論大人小孩都能深刻感受到那股壓倒性的魄力。

▲高達17公尺的「越前大佛」莊嚴宏偉，大佛殿兩側牆面上更供奉著一千兩百多尊石造小佛，交織出令人懾服的壯闊景觀。 圖：向日遊／提供

同樣具備壓倒性氣勢的還有坐落於大師山清大寺的「越前大佛」，高達17公尺的大佛規模甚至超越了著名的奈良大佛，大佛殿兩側牆面更供奉著一千兩百多尊石造小佛，莊嚴且神祕的空間感交織出極具震撼力的奇幻景觀，近年更一躍成為社群媒體上爆紅的打卡秘境。

▲「氣比神宮」擁有高達11公尺的巨大紅色木造鳥居，與春日大社、嚴島神社並列為「日本三大木造大鳥居」。 圖：向日遊／提供

感受完視覺與心靈的震撼後，推薦漫步至享有「北陸道總鎮守」美譽的「氣比神宮」。這裡矗立著高達11公尺的巨大紅色木造鳥居，身為日本國家重要文化財，它與春日大社、嚴島神社並列為日本三大木造大鳥居。神宮境內古木參天，散發著沉靜且神聖的歷史氛圍，能讓人瞬間洗滌旅途的疲憊。

▲「彩虹之路山頂公園」設有舒適的景觀沙發露台，讓旅客能在此愜意飽覽「三方五湖」絕景。 圖：向日遊／提供

旅程的尾聲，最適合前往「三方五湖」的「彩虹之路山頂公園」飽覽絕景。搭乘纜車輕鬆登頂後，橫跨美濱町與若狹町的「三方五湖」與壯麗日本海便能在眼前360度零死角展開。五座湖泊因水質與鹽度差異，會呈現出迷人的漸層藍色，公園內更貼心設有天空足湯與觀景沙發區。讓旅人能一邊泡腳放鬆，一邊享受海風與湛藍美景的療癒。

從遠古恐龍、宏偉大佛到絕美湖海風光，「福井縣」處處充滿驚喜，絕對值得你親自來一探究竟。

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