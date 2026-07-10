東京近郊室內景點推薦｜2026橫濱全新地標「Wonderia橫濱」完整攻略

從夢幻打卡場景到身歷其境的互動體驗，Wonderia橫濱將為你的2026橫濱之旅寫下嶄新又難忘的一頁。接下來，就帶大家一起探索今年最受矚目的橫濱全新景點Wonderia橫濱必玩重點。

橫濱旅遊必訪新景點「Wonderia橫濱」

從東京搭電車約30分鐘即可抵達的橫濱，以開闊的港都風情聞名，擁有與東京截然不同的悠閒步調。這裡不僅是動漫迷心中的朝聖地，近年更因不少韓團偶像的到訪而在社群掀起話題，成為許多追星族的打卡新熱點之一。

2026年，橫濱迎來全新話題地標——沉浸式體驗設施「Wonderia橫濱 Supported by Umios（ワンダリア横浜 Supported by Umios）」。館內以日本壯麗的自然景觀為靈感，打造森林、深海、洞窟等六大主題區域，帶領旅客走進一個個奇幻世界，展開充滿驚喜的沉浸式冒險。夢幻場景結合震撼的影音特效，不論拍照或分享到限動都十分吸睛，是兼具視覺享受與互動體驗的新型態設施，開幕後便迅速成為橫濱最受矚目的新景點之一。

Wonderia橫濱距離JR關內站步行僅約1分鐘，交通十分便利，不論安排東京近郊一日遊，或是納入橫濱旅遊行程都相當合適。加上為全室內設施，即使遇到炎熱夏季或雨天，體驗興緻絲毫不受天氣影響。

接下來，就一起來看看這六大主題區有哪些不能錯過的精彩亮點吧！

Wonderia橫濱Supported by Umios（ワンダリア横浜 Supported by Umios）地址：〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町1丁目1-1 BASEGATE横浜関内 タワー 3F、4F營業時間：週一～週四：10:00～19:00（最後入館時間 18:00）週五～週日、國定假日及連續假期：10:00～21:00（最後入館時間 20:00）交通方式：JR關內站步行約1分鐘｜<橫濱市營地下鐵>關內站步行約1分鐘｜<港未來線>日本大通站步行約7分鐘線上門票購買｜官方網站（繁體中文）

Wonderia橫濱各大主題區亮點介紹｜一踏入就像掉進奇幻世界

入館前你要先知道……

在正式開啟Wonderia橫濱的奇幻冒險前，先來看看幾個能讓體驗更加分的入館前須知。

館內設有乾淨整潔的置物櫃，可寄放行李箱、購物袋等大型物品。無論是帶著行李剛抵達，還是剛結束購物行程，都能先將隨身物品寄放，毫無負擔地沈浸在Wonderia橫濱的奇幻世界裡。

想更盡興體驗Wonderia橫濱，建議先下載專用App，透過手機即可參與館內的探索遊戲。只要將手機對準場館中的各種生物，就能完成任務、解鎖相關資訊，一邊探索、一邊發現更多隱藏內容。除了欣賞展覽，還能親自參與互動，讓整體體驗更有代入感。

App也支援英文介面，即使不懂日文也能安心玩樂。在App Store或Google Play商店搜尋「ワンダリアアプリ」或「Wonderia」即可下載（實際下載情況依各國商店的支援情況為準）。館內入口及等候區也設有App下載指引，只要掃描現場的QR Code，即可快速下載。

【區域 1】多彩的四季更迭

「多彩的四季更迭（うつろう四季の彩り）」區域以高原四季為主題。踏入展區的瞬間，淡淡的香氛迎面而來，帶領你走進春、夏、秋、冬不斷變換的自然景色，感受四季更迭的迷人魅力。隨著季節變化，還會出現不同的動植物，尋找牠們的蹤跡也是這個區域的一大樂趣。

搭配前面介紹的專用App，還能逐一收服沿途遇見的生物。四季中登場的生物種類相當豐富，要全部收齊並不容易，讓人忍不住想一再挑戰。一邊探索、一邊完成圖鑑，不僅為參觀過程增添更多互動樂趣，也讓每一次造訪都可能有新的發現。

【區域 2】潛入蔚藍

「潛入蔚藍（ダイブ・トゥ・ブルー）」是一個充滿臨場感的隧道空間，四周被大型影像環繞，畫面從天空一路深入神秘的海洋世界。無論抬頭仰望、環顧四周，甚至低頭看向腳下，無一處不被壯麗的影像包圍，彷彿整個人置身深海之中。從探索海底世界，到宛如漂浮在無邊無際的大海裡，各種場景輪番登場，踏出的每一步都充滿驚喜。

這座空間採用寬5公尺、深8公尺、高4公尺的LED隧道打造，是日本常設展中規模數一數二大的LED沉浸式空間，光是這一區就十分值得專程前來感受。

Wonderia橫濱館內雖然有許多值得拍照的場景，但如果想拍出令人驚豔的照片，這裡絕對是不能錯過的人氣打卡區。

【區域 3】迷彩之森

第三個主題區「迷彩之森（擬態する森）」讓人彷彿置身真實叢林，各種神秘生物就在森林之中和遊客玩起躲貓貓，搭配專屬App，還能挑戰尋找那些更擅長偽裝的生物。一邊探索、一邊收集圖鑑，讓整個過程更增添了解謎尋寶的參與感。

另一個不可錯過的亮點，則是設置於展區中央的懶骨頭座位。無論坐著或躺著，都能欣賞到牆面與天花板上的大面積投影。逛累了不妨在這座宛如真實森林的空間中稍作休息，仰望天空，靜靜欣賞不斷變化的景色，讓身心獲得片刻放鬆。

【區域 4】在黑暗中與光共舞

踏入第四個主題區「在黑暗中與光共舞（闇にふれ、光と踊る）」，便能立刻感受到截然不同的世界觀。穿過狹長的通道後眼前豁然開朗，強烈的視覺震撼瞬間襲來，彷彿掉入另一個次元。

閃耀的光芒灑滿整個空間，宛如漫步於浩瀚銀河中。夢幻又神秘的景色令人忍不住放慢腳步細細欣賞，還有機會遇見發光的神祕生物，為探索增添更多驚喜。

在Wonderia橫濱眾多主題區中，這裡可說是最具奇幻氛圍的區域之一。如果想暫時拋開日常，沉浸在充滿幻想色彩的世界裡，千萬別錯過這座令人流連忘返的夢幻空間。

【區域 5】漫舞天際

第五個主題區「漫舞天際（大空に舞う）」，也是Wonderia橫濱最受歡迎的拍照打卡區之一，整片展區宛如一座映照著天空的湖面。其中，以粉色晚霞渲染的天空更散發出浪漫氣氛，讓人不禁聯想到玻利維亞著名的天空之鏡──烏尤尼鹽湖。

展區最大的亮點，是優雅翱翔於空中的天鵝。搭配充滿臨場感的影像演出，彷彿能與天鵝一同自在飛翔於遼闊天際，享受既震撼又療癒的視覺饗宴。地板採用鏡面設計，巧妙模糊了天地之間的界線，營造出宛如漂浮在天空中的奇幻空間，無論從哪個角度拍，都能留下宛如藝術品般的夢幻美照。

此外，由於地板為鏡面材質，館方也貼心提供免費腰布租借服務，讓穿著短裙或短褲的旅客也能安心體驗、自在拍照，不必擔心走光問題。

【區域 6】步入驚奇

最後一個主題區「步入驚奇（イントゥ・ザ・ワンダー）」，是一處能以全新視角回味橫濱之旅的空間。從關內站、橫濱紅磚倉庫、橫濱中華街，到迷人的港灣景色等橫濱知名地標，都與Wonderia橫濱獨特的奇幻世界觀巧妙融合。當看到旅途中曾親自造訪的景點，以充滿魔幻色彩的嶄新樣貌重新呈現在眼前時，不僅倍感驚喜，也讓人重新發現其截然不同的魅力。就連不經意經過的街角，也化身為這場奇幻故事中的一幕，讓人不禁再次回想起旅程中的點點滴滴。

作為Wonderia橫濱冒險旅程的最終章，這個展區不僅為整趟沉浸式體驗畫下完美句點，也讓人重新認識橫濱這座城市的另一種風貌。如果想延續旅行的感動，細細回味這趟橫濱之旅，這裡絕對是最值得駐足的最後一站。

不可錯過的周邊商品與美食

如果還想延續Wonderia橫濱帶來的奇幻體驗，離館前別忘了到禮品店逛逛。店內販售許多以展區中登場的可愛生物為設計靈感的周邊商品，從玩偶到各式原創商品，都充滿Wonderia橫濱獨有的奇幻世界觀，讓人愛不釋手。其中，設計感十足的T恤，以及只有這裡才能體驗的玩偶抽獎，都很適合作為橫濱之旅的紀念品或伴手禮。

此外，也別忘了善用與App連動的限定優惠。只要完成六大展區的探索，並透過App完成指定任務，就能獲得可於商店或咖啡廳兌換的限定贈品。

來到Wonderia橫濱，不妨一邊探索館內、一邊尋找各種生物，完成圖鑑蒐集的同時，還有機會獲得專屬紀念好禮，為這趟橫濱之旅留下最特別的回憶。

逛完禮品店後，不妨到一旁的Wonderia咖啡廳坐坐。咖啡廳完整延續了Wonderia橫濱的奇幻世界觀，繽紛可愛的甜點與特色飲品一字排開，開吃前別忘了先給手機「喀嚓」幾口。

其中，夢幻吸睛的「Wonderia甜甜圈」以及以深邃海洋為靈感打造的「Deep Blue Drink」，不僅美味，更擁有超高顏值，是絕對不能錯過的打卡必點品項。「Forest Bubble Tea」也是人氣飲品之一，享用前需敲破飲料上的泡泡，為品嘗過程增添些許儀式感。

此外，還有以Wonderia橫濱為靈感設計的彩虹吐司，不僅外型吸睛，口感也相當出色。這款只有在Wonderia橫濱才能品嘗到的限定甜點，非常適合作為伴手禮，連同這趟奇幻旅程的美好回憶一同帶回家。

Wonderia橫濱還有一項專為喜歡拍照打卡的旅客提供的貼心服務。無論是在Wonderia咖啡廳，還是館內展區的其他角落，都設有行動電源租借站。從踏入館內的那一刻起，手機幾乎一路拍個不停，電量很快就見底了。即使忘了帶行動電源，也不用擔心錯過任何精彩瞬間。Wonderia橫濱可說是相當了解拍照愛好者的需求啊～

另外要特別留意的一點，從購買門票、禮品店購物到餐飲消費皆不支援現金付款，可使用信用卡及各種電子支付方式，讓整體消費流程更加快速便利。

※ 僅有商店內的扭蛋機接受現金，建議事先準備一些零錢，以免錯過想收藏的商品。

暢遊橫濱一起把Wonderia橫濱排進行程

如果你計畫在即將到來的夏季，或是梅雨季期間前往日本旅行，Wonderia橫濱絕對值得列入行程。日本的夏季炎熱又潮濕，因此不受天候影響的室內景點特別受到旅客歡迎。Wonderia橫濱不僅能帶來身歷其境的沉浸式體驗，館內更處處都是拍照打卡熱點，即使遇上高溫或雨天，也能盡情享受充實又精彩的旅遊時光。

而充滿異國港都風情與迷人夜景的橫濱，本身就是一座無論白天或夜晚都魅力十足的人氣觀光城市。結束了在Wonderia橫濱的奇幻冒險後，不妨親自前往區域6中登場的橫濱紅磚倉庫、橫濱中華街等知名景點，或沿著港灣悠閒散步，親身感受現實與奇幻交織的橫濱海港風景。

為橫濱之旅留下難忘的回憶

如果你計畫前往橫濱，新開幕的「Wonderia橫濱 Supported by Umios」絕對是值得安排造訪的景點。作為2026年的全新話題設施，館內不僅有充滿臨場感的六大主題區，還有拍起來非常上相的咖啡廳餐點，以及讓人忍不住想帶回家的原創周邊商品。無論是欣賞展覽、拍照打卡、參與互動，還是途中稍作休息，都能在這裡一次滿足。且為全室內設施，即使遇到雨天或炎熱天氣，也絲毫不影響遊玩興致。

如果你正在規劃東京、橫濱旅行，或想安排東京近郊一日遊，將Wonderia橫濱排入行程的同時，也歡迎參考我們更多橫濱旅遊資訊，讓你的旅程更加豐富精彩！

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