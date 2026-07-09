全球首座寶可夢機場《能登里山 Pokémon With You 機場》期間限定登場！

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

石川縣與寶可夢 With You 基金會，以「為令和6年能登半島地震災區帶來笑容」為目的，推動多項支援計畫，包括鼓勵受災兒童、透過觀光振興讓地方重新恢復活力等等。

其中最受矚目的就是「能登里山機場」將成為全球首座寶可夢機場，以「能登里山 Pokémon With You 機場」為名，於2026年7月7日至2029年9月底期間限定登場！

機場原創 Logo 採用了充滿活力與華麗感的設計，希望傳遞「帶來元氣」的理念。以精靈球與皮卡丘為設計元素，並融入能登半島的地形，以及當地居民與旅客們的笑容。

在機場的2樓挑高空間中，象徵機場的大型皮卡丘與飛機造型氣球將漂浮在空中，周圍還裝飾著許多寶可夢自在飛翔於空中的可愛模樣。

包括這個挑高區域在內，整座機場園區中將展示截至2026年5月已發現的111種「飛行屬性」寶可夢。

在1樓抵達大廳將展示大型裝飾藝術《光明未來（あかるいみらい）》，這是2024年為了聲援能登復興而創作的應援藝術作品。作品描繪出能登豐富的自然景觀樣貌，溫柔迎接來到能登的旅客。

原本在藝術中心描繪的皮卡丘、正電拍拍與負電拍拍，也將化身為立體雕像迎接你的到來！

機場建築外觀 Logo 標誌將裝飾於上方；入口的支柱上則排列著眾多寶可夢；在航廈出入口、通往飛機的燈機空橋等多個區域，也都能欣賞到各種寶可夢的可愛裝飾。

2樓牆面上描繪了世界各地機場中，可能正在上演的寶可夢日常生活藝術裝飾；機場內部分看板標示也將改為寶可夢的特別版本。

在機場的觀景平台，將聚集多到數不清的皮卡丘！正如機場名稱中的「里山」意象，仔細看還能發現混在皮卡丘中、前來遊玩的其他寶可夢。

機場原創藝術「希望之空（きぼうのそら）」

名為《希望之空》的作品，是為了紀念機場開港而特別繪製的原創藝術。

透過大量飛翔於天空的寶可夢、耀眼光芒與閃耀彩虹等元素，表現出對天空的憧憬、自由飛翔的喜悅，以及邁向全新旅程的「希望」。未來也將運用於機場館內裝飾、機場限定商品，以及彩繪巴士等各種設計中。

2樓商店「Serendipity」預計販售使用機場 Logo 與原創藝術《希望之空》的限定商品。

更多資訊：https://www.hot-ishikawa.jp/burarinoto/feature/detail_549.html

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