2026「新千歲機場霜淇淋總」冠軍出爐！北海道4大派別必吃冰品一次看

準備飛往北海道的旅客，不妨把新千歲機場當成旅程最後一站的美食目的地。每年備受矚目的「2026新千歲機場 Soft Cream 總選舉」票選結果正式揭曉，今年依照濃厚系、清爽系、個性派風味與豪華系四大主題，由旅客票選出最受歡迎的霜淇淋與冰品，不僅展現北海道乳製品魅力，也成為許多旅客返國前必吃清單。

圖／取自新千歲空港X粉絲團

本屆濃厚系冠軍由 KINOTOYA「極上牛乳霜淇淋」奪下，以濃郁牛乳香氣與滑順口感獲得高人氣，每支售價590日圓；清爽系則由札幌農學校「酪農牛奶霜淇淋」以572日圓拿下第一名，主打自然乳香與清新風味。喜歡特色口味的旅客，則推薦個性派冠軍雪印Parlor「雪印咖啡霜淇淋」，將北海道牛乳結合咖啡香，售價490日圓。

圖／取自新千歲空港X粉絲團

豪華系冠軍則由北海道甜點名店LeTAO摘下，以「起司草莓百匯」獲得最高票，售價880日圓，將招牌起司蛋糕、霜淇淋與草莓配料一次享用，成為機場人氣甜點代表。此外，各類別前五名也集結Royce、Milk Stand、Jersey Brown、HOKKAIDO FRUITS等北海道知名品牌，從經典牛乳、巧克力到水果霜淇淋都有，讓旅客能依照喜好挑選不同風味。

新千歲機場表示，今年除了公布各組前三名外，也同步公開差距些微、未能擠進前三的人氣商品，希望鼓勵旅客暑假造訪時親自品嚐、比較不同口味。對於熱愛北海道甜點的人而言，新千歲機場早已不只是交通樞紐，更是集結北海道人氣霜淇淋的美食聖地，無論出發或返程，都值得預留時間來場霜淇淋巡禮。

圖／取自新千歲空港X粉絲團

2026 新千歲機場 Soft Cream 總選舉 各派別 TOP 3

濃厚系（濃厚）

1. KINOTOYA「極上牛乳霜淇淋」590日圓

2. 雪印Parlor（國內線 Gate Lounge店）「Snow Royal 香草冰淇淋」480日圓

3. Jersey Brown「Jersey Premium Milk 牛奶霜淇淋」490日圓

清爽系（さっぱり）

1. 札幌農學校（新千歲機場工廠店）「酪農牛奶霜淇淋」572日圓

2. 雪印Parlor（Food Court店）「空港霜淇淋」480日圓

3. Milk Stand（北海道興農社）「牧場直送牛奶霜淇淋」450日圓

個性派風味（個性派フレーバー）

1. 雪印Parlor（新千歲機場店）「雪印咖啡霜淇淋」490日圓

2. LeTAO（Pop-up Store）「Creme Glacée Sweet Corn 玉米霜淇淋」500日圓

3. Wakaisaimo「南瓜霜淇淋」500日圓

豪華系（プレミアム）

1. LeTAO（新千歲機場店）「Mousse Fromage Parfait 起司草莓百匯」880日圓

2. Jersey Brown「牛奶紅豆霜淇淋」780日圓

3. HOKKAIDO FRUITS（樹木農園）「水果霜淇淋雙拼（夕張哈密瓜／北海道草莓）」700日圓

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