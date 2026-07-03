日本熱海新赤尾飯店「海洋泳池」暑期開放！體驗全新水中推進器浮潛

炎炎夏日可以去哪裡玩呢？距離東京搭乘新幹線僅需1小時的靜岡縣熱海市，正迎來最棒的消暑時刻。當地指標性住宿「新赤尾飯店」備受矚目的夏季限定「海洋泳池」將於即日起正式開放。今年更首度引進「水下推進器浮潛體驗」，為旅客打造大海的完美度假體驗。

走訪「新赤尾飯店」，最令人興奮的莫過於這座與相模灘的「海洋泳池」。有別於一般人工泳池，飯店巧妙利用被天然絕壁「錦浦」環繞的地形，將眼前的真實海域劃分為安全遊泳區，旅客能在這裡感受海浪的律動與壯麗的自然景觀。

▲水下推進器浮潛導覽體驗。 圖：新赤尾飯店／提供

而今年的最大亮點，是只要9,900日圓就可以體驗的「水下推進器浮潛導覽體驗」。這項活動讓不諳水性的民眾也能透過簡單的手把操作，在海中輕鬆穿梭，近距離觀賞美麗的魚群。更貼心的是，方案內已包含防寒衣、面罩等全套裝備，旅客只需「空手」前來，就能享受專業級的海上探索。

▲飯店的大露臺餐廳錦。 圖：新赤尾飯店／提供

玩累了也不必大費周章換裝，今年6月全新開幕的「主餐廳 錦」就坐落於水上活動的起點旁。旅客從海裡上岸後，可直接在海風吹拂下享用美食。若不巧遇上雨天，館內亦提供果凍蠟燭、青苔微景觀等多樣手作課程。完善的規劃與絕佳的地理位置，無疑是今年暑假闔家出遊或情侶度假的絕佳選擇。

DATA／新赤尾飯店（Hotel New Akao）

・地址：〒413-0033 靜岡縣熱海市熱海1993-250

・電話： 0557-83-6161

・客房數：352間（全客房皆為海景房）

・交通方式：從JR「熱海」站搭乘免費接駁巴士約10分鐘

・價格：雙人房一泊二食約 34,600 日圓起（請依官網為準）

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