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伴手禮最後採買機會！ 把握東京成田機場免稅店「Fa-So-La SHOPS」購物攻略

聯合新聞網／ JAPANKURU日本酷樂

東京旅程即將結束，卻發現還有沒買齊的伴手禮嗎？那麼機場就是你最後的補貨機會！成田機場擁有豐富齊全的日本伴手禮選擇，不妨跟著這份簡單易懂的免稅購物指南，一起掌握購物重點與實用小技巧，輕鬆完成返國前的最後採購。

成田機場：回國前購買日本伴手禮的最佳地點

說到機場，許多人第一時間想到的可能是價格偏高的餐點，以及有限的購物選擇。但日本的機場完全不是這麼一回事，尤其是鄰近東京的成田機場。如果你經常造訪日本，肯定會發現自己的購物清單幾乎都要一再更新，因為這裡的商品種類實在太豐富、太好買了！

而且從零食、美食到各式伴手禮，日本機場內的商品價格基本維持在合理範圍內。

日本機場購物攻略：成田機場免稅購物必看指南

成田機場擁有日本最大規模之一的免稅購物區，並提供多項優惠與貼心服務。Fa-So-La在成田機場內經營80多家多樣化的免稅店，從化妝品、香水到酒類、香菸、品牌精品店，甚至還有紀念品商店，您可以盡情享受各種購物樂趣。無論是想補買伴手禮，還是想為自己挑一件奢華禮物作為旅程紀念，都能在這裡找到心儀商品。

成田機場不只是返國前的最後一站，更是為整趟旅程畫下完美句點的最佳購物地點。

成田機場伴手禮購物攻略：各航廈必逛店鋪一次看

依依不捨地準備踏上歸途，在成田機場等待登機的空檔，不妨把握最後的購物時間，再挑幾樣伴手禮帶回家。無論從哪個航廈出發，都能找到Fa-So-La旗下遍布各處的免稅店，豐富多元的商品應有盡有，反而讓人一時不知道該從哪開始逛起……。

① Fa-So-La Cosmetics & Perfumery：用免稅價入手日本人氣美妝

如果你喜歡保養、香水類商品，或是對美妝產品特別感興趣，那麼位於成田機場各航廈的「Fa-So-La Cosmetics & Perfumery」絕對值得一逛。這裡匯集了眾多國際知名品牌與日本人氣彩妝，像是DECORTÉ（黛珂）最新推出的「ZEN WEAR STAY」，主打輕盈服貼且兼具優秀遮瑕力；FANCL（芳珂）的「防曬隔離霜50號」防曬乳，採用雙層防護機制，能有效抵禦紫外線。從話題新品到長年熱銷的經典商品，都能以免稅價格輕鬆入手。

另外，也很推薦試試FANCL（芳珂）的保養系列。上圖這款保濕面膜可依不同肌膚需求挑選，針對乾燥、缺水、彈力不足等肌膚困擾加強保濕修護。採用無添加配方，不含防腐劑、合成香料、合成色素、石油界面活性劑及紫外線吸收劑，讓日常保養更加安心。

Fa-So-La Cosmetics & Perfumery的另一大亮點，就是能找到許多品牌推出的免稅店限定組合，或專為旅客設計的特別套組，在其他通路往往很難買到。

像是Clé de Peau BEAUTÉ（肌膚之鑰）的頂級抗老保養套組「精質乳霜套装」；而在DECORTÉ（黛珂）也能找到深受美容愛好者喜愛的小紫瓶「超微導全能修護精粹 雙瓶裝」。這樣的組合與優惠價格只有在免稅店才能享受到。

② Fa-So-La Liquor & Tobacco：尋找稀有日本威士忌與在地名酒

從歷史悠久的日本清酒到近年屢獲國際大獎的日本威士忌，日本酒的評價於過去數十年間在全球不斷攀升。而成田機場正是一次網羅這些人氣酒款最方便的地方之一。

成田機場的「Fa-So-La Liquor & Tobacco」酒類陣容相當豪華，從日本各地的清酒、平時不易入手的稀有日本威士忌，到高級蘇格蘭威士忌等，都可以用免稅價格將他們帶回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

對威士忌收藏家來說，這裡絕對是不可錯過的寶庫。即使只是想挑選一份有紀念價值的伴手禮，也能輕鬆找到合適的選擇，例如這兩款「Chivas Regal Mizunara Scotch」都是只有在日本才能買到的限定商品。

如果想帶回更具代表性的日本威士忌，SUNTORY（三得利）的「白州 JAPANESE FOREST BITTER SWEET EDITION」同樣是相當值得入手的人氣酒款。

Fa-So-La Liquor & Tobacco各店鋪皆擁有豐富齊全的酒類品項，而且大多鄰近登機門。若不想在旅途中提著沉重的酒瓶四處移動，不妨把酒類採購留到登機前一次完成，既省力又方便。

③ Fa-So-La AKIHABARA：一次享受最完整的日本伴手禮購物體驗

如果登機前只剩能夠逛一間店的時間，那麼「Fa-So-La AKIHABARA」絕對是最值得優先考慮的店鋪。這裡集結了琳瑯滿目的日本特色伴手禮，即使已經在其他免稅店買好了保養品或日本威士忌，依然能在這裡發現許多令人心動的商品。店內以色彩繽紛的裝飾打造濃厚的日本氛圍，大型霓虹招財貓與懸掛於天花板的金魚燈籠等擺設十分吸睛，讓人在購物的同時，也能感受滿滿的日本風情。

這裡集結了各種旅客心目中最具代表性的「日本味」伴手禮，放眼望去，從動漫周邊、人氣角色商品、極具收藏價值的小物與玩具（現場還有超大型的毛茸茸秋田犬娃娃），到馬克杯、冰箱磁鐵、鑰匙圈等紀念品一應俱全。此外，還有各式美妝品（例如LuLuLun的區域限定面膜）、美容家電，以及大家最愛的日本零食與點心。

JAPANKURU團隊要特別推薦的，就是這裡的成田機場限定商品。像是印有可愛笑臉招財貓圖案的「招財貓巧克力」，以及一風堂的豚骨拉麵組合包（內附拉麵湯匙），讓旅客回國後也能在家重溫道地的日本拉麵風味。

另外，由東京芭娜娜與京都百年老店伊藤久右衛門聯名推出的「東京芭娜娜 × 京都 伊藤久右衛門 抹茶蛋糕」，更是只有在東京的機場才能買到的限定商品。店內也有販售高級的京都宇治抹茶。抹茶控如果旅途中還沒過足癮，不妨把這些抹茶伴手禮一併帶回，在家也能繼續回味抹茶的魅力。

©︎創通・サンライズ
©︎創通・サンライズ

在第二航廈的「Fa-So-La AKIHABARA＋」，我們還發現了多款成田機場限定的《機動戰士鋼彈》周邊商品。其中包括可當作後背包使用的托特包，很適合拿來裝在免稅店採購的各種戰利品；另外還有成田機場限定的鋼彈插畫T恤，一看就知道是專程從成田機場帶回來的紀念品。

順帶一提，Fa-So-La AKIHABARA店內也販售各式鋼彈模型，鋼彈迷記得預留一些時間好好採購一番。

登機前值得順道一逛的成田機場其他購物點

如果登機前還有一些空檔，機場各航廈內還有許多值得一逛的特色店鋪。接下來就為大家介紹幾個特別推薦的購物點。

成田機場第一航廈：高級蒸餾酒專賣店

位於第一航廈的高級酒類專賣店「THE LIQUOR NARITA AIRPORT」，可說是進階版的 Fa-So-La Liquor & Tobacco。這裡的選品更加專業且豐富，經常能看到許多稀有酒款以及限量商品。運氣好的話，還有機會參加店內的威士忌或日本酒試飲體驗。

【加碼推薦】如果你更偏好茶類，一定要去逛逛附近的「伊藤園」，店內的各式高品質抹茶與日本茶種類相當豐富。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

成田機場第二航廈：感受日本傳統工藝之美

對於熱愛日本文化與職人工藝的旅客而言，位於第二航廈的「THE CRAFT JAPAN」宛如一座寶庫。店內精選來自日本各地、以傳統工藝技法打造的作品，除了有適合點綴居家空間的工藝品之外，還有各式兼具設計感與實用性的飾品配件。像是NOYORI飾品系列，便運用了日本傳統工藝「尾張佛具」細膩的金屬加工技術。

此外，店內還能找到色彩鮮豔的九谷燒玻璃工藝品（融入源自石川縣的繽紛彩繪工藝），以及Giga Project以日本最早期漫畫角色和可愛小忍者為設計靈感的香座。這些兼具美感與實用性的日本特色小物，不僅能為居家空間增添風格，每次使用時，都能再次勾起那段美好的日本旅行回憶。

【加碼推薦】喜歡和菓子的旅客，不妨順道造訪宗家源吉兆庵。店內販售多款季節限定和菓子，包裝精緻典雅，非常適合作為回國後送給親友的伴手禮。

成田機場第三航廈：日本必買伴手禮

成田機場第三航廈的「Fa-So-La KAGURA」就位於出境審查前的大廳區域，無論是搭乘國內線還是國際線、出境或是入境的旅客，都可以在此輕鬆購物。

店鋪為經典日式伴手禮店的風格，販售琳瑯滿目的日本特色商品，從包裝精美的點心、日本清酒，到各式海鮮加工食品應有盡有。此外，還有許多使用日本各地特色食材製作的地方限定商品，每一樣都展現濃濃的日本風情。對於準備返國的旅客來說，這裡是採買伴手禮的理想地點，也能體驗如同在地人般的購物樂趣。

在成田機場購買伴手禮的4大理由

1. 免稅購物更划算
對許多旅客來說，最大的吸引力其實就是「稅後的商品價格」。在成田機場購物不僅能享受免稅優惠，省下不少旅費，還能避免市區免稅店的排隊人龍。

2. 最可靠的伴手禮備案
旅行途中一直找不到理想的伴手禮也不用擔心。成田機場的Fa-So-La SHOPS擁有極為豐富的商品陣容，即使到了旅程最後一刻，依然有機會找到最適合家人、朋友或同事的禮物。

3. 把枯燥的候機時間升級成愉快的購物時光
一般建議旅客在班機起飛前3小時抵達機場。完成報到與安檢後，距離登機通常還有不少空檔，與其坐在登機門前乾等，不如利用這段時間悠閒逛逛，替旅程做最後一波伴手禮採購。

4. 線上預約、機場取貨超方便
逛實體店挑選伴手禮本身就是旅行的一大樂趣，但如果時間有限，或是早已決定好想購買的商品，其實還有更方便的方法。只要事先在Fa-So-La免稅商品預訂網站下單，就能在出發當天於機場內指定的取貨地點輕鬆領取商品。無論是想補買旅行途中沒找到的商品，或是想購買平時只在特定航廈販售的商品，都能透過這項服務輕鬆入手。（需於出發日前兩天下午1點前完成下單。如果已經決定好想購買的商品，建議盡早完成預訂）

成田機場購物攻略：這份指南趕快收藏起來

成田機場不只是作為返國前的最後一站，更是日本最便利的伴手禮採購地之一。 遍布機場各處的Fa-So-La SHOPS免稅商店，不僅提供優惠價格，還有豐富的限定商品。從日本威士忌、美妝、零食、工藝品，到便利的線上預約服務，讓旅客即使到了返國前的最後一刻，依然能享受貼心的日式款待，輕鬆完成最後採購。

下次搭機時，不妨在通過安檢後多預留一些購物時間。即使距離登機只剩短短一個小時，也有機會在成田機場找到這趟日本之旅最令人滿意的伴手禮，為旅程畫下完美句點。

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