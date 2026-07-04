伴手禮最後採買機會！ 把握東京成田機場免稅店「Fa-So-La SHOPS」購物攻略

東京旅程即將結束，卻發現還有沒買齊的伴手禮嗎？那麼機場就是你最後的補貨機會！成田機場擁有豐富齊全的日本伴手禮選擇，不妨跟著這份簡單易懂的免稅購物指南，一起掌握購物重點與實用小技巧，輕鬆完成返國前的最後採購。

成田機場：回國前購買日本伴手禮的最佳地點

說到機場，許多人第一時間想到的可能是價格偏高的餐點，以及有限的購物選擇。但日本的機場完全不是這麼一回事，尤其是鄰近東京的成田機場。如果你經常造訪日本，肯定會發現自己的購物清單幾乎都要一再更新，因為這裡的商品種類實在太豐富、太好買了！

而且從零食、美食到各式伴手禮，日本機場內的商品價格基本維持在合理範圍內。

日本機場購物攻略：成田機場免稅購物必看指南

成田機場擁有日本最大規模之一的免稅購物區，並提供多項優惠與貼心服務。Fa-So-La在成田機場內經營80多家多樣化的免稅店，從化妝品、香水到酒類、香菸、品牌精品店，甚至還有紀念品商店，您可以盡情享受各種購物樂趣。無論是想補買伴手禮，還是想為自己挑一件奢華禮物作為旅程紀念，都能在這裡找到心儀商品。

成田機場不只是返國前的最後一站，更是為整趟旅程畫下完美句點的最佳購物地點。

成田機場伴手禮購物攻略：各航廈必逛店鋪一次看

依依不捨地準備踏上歸途，在成田機場等待登機的空檔，不妨把握最後的購物時間，再挑幾樣伴手禮帶回家。無論從哪個航廈出發，都能找到Fa-So-La旗下遍布各處的免稅店，豐富多元的商品應有盡有，反而讓人一時不知道該從哪開始逛起……。

① Fa-So-La Cosmetics & Perfumery：用免稅價入手日本人氣美妝

如果你喜歡保養、香水類商品，或是對美妝產品特別感興趣，那麼位於成田機場各航廈的「Fa-So-La Cosmetics & Perfumery」絕對值得一逛。這裡匯集了眾多國際知名品牌與日本人氣彩妝，像是DECORTÉ（黛珂）最新推出的「ZEN WEAR STAY」，主打輕盈服貼且兼具優秀遮瑕力；FANCL（芳珂）的「防曬隔離霜50號」防曬乳，採用雙層防護機制，能有效抵禦紫外線。從話題新品到長年熱銷的經典商品，都能以免稅價格輕鬆入手。

另外，也很推薦試試FANCL（芳珂）的保養系列。上圖這款保濕面膜可依不同肌膚需求挑選，針對乾燥、缺水、彈力不足等肌膚困擾加強保濕修護。採用無添加配方，不含防腐劑、合成香料、合成色素、石油界面活性劑及紫外線吸收劑，讓日常保養更加安心。

Fa-So-La Cosmetics & Perfumery的另一大亮點，就是能找到許多品牌推出的免稅店限定組合，或專為旅客設計的特別套組，在其他通路往往很難買到。

像是Clé de Peau BEAUTÉ（肌膚之鑰）的頂級抗老保養套組「精質乳霜套装」；而在DECORTÉ（黛珂）也能找到深受美容愛好者喜愛的小紫瓶「超微導全能修護精粹 雙瓶裝」。這樣的組合與優惠價格只有在免稅店才能享受到。

② Fa-So-La Liquor & Tobacco：尋找稀有日本威士忌與在地名酒

從歷史悠久的日本清酒到近年屢獲國際大獎的日本威士忌，日本酒的評價於過去數十年間在全球不斷攀升。而成田機場正是一次網羅這些人氣酒款最方便的地方之一。

成田機場的「Fa-So-La Liquor & Tobacco」酒類陣容相當豪華，從日本各地的清酒、平時不易入手的稀有日本威士忌，到高級蘇格蘭威士忌等，都可以用免稅價格將他們帶回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

對威士忌收藏家來說，這裡絕對是不可錯過的寶庫。即使只是想挑選一份有紀念價值的伴手禮，也能輕鬆找到合適的選擇，例如這兩款「Chivas Regal Mizunara Scotch」都是只有在日本才能買到的限定商品。

如果想帶回更具代表性的日本威士忌，SUNTORY（三得利）的「白州 JAPANESE FOREST BITTER SWEET EDITION」同樣是相當值得入手的人氣酒款。

Fa-So-La Liquor & Tobacco各店鋪皆擁有豐富齊全的酒類品項，而且大多鄰近登機門。若不想在旅途中提著沉重的酒瓶四處移動，不妨把酒類採購留到登機前一次完成，既省力又方便。

③ Fa-So-La AKIHABARA：一次享受最完整的日本伴手禮購物體驗

如果登機前只剩能夠逛一間店的時間，那麼「Fa-So-La AKIHABARA」絕對是最值得優先考慮的店鋪。這裡集結了琳瑯滿目的日本特色伴手禮，即使已經在其他免稅店買好了保養品或日本威士忌，依然能在這裡發現許多令人心動的商品。店內以色彩繽紛的裝飾打造濃厚的日本氛圍，大型霓虹招財貓與懸掛於天花板的金魚燈籠等擺設十分吸睛，讓人在購物的同時，也能感受滿滿的日本風情。

這裡集結了各種旅客心目中最具代表性的「日本味」伴手禮，放眼望去，從動漫周邊、人氣角色商品、極具收藏價值的小物與玩具（現場還有超大型的毛茸茸秋田犬娃娃），到馬克杯、冰箱磁鐵、鑰匙圈等紀念品一應俱全。此外，還有各式美妝品（例如LuLuLun的區域限定面膜）、美容家電，以及大家最愛的日本零食與點心。

JAPANKURU團隊要特別推薦的，就是這裡的成田機場限定商品。像是印有可愛笑臉招財貓圖案的「招財貓巧克力」，以及一風堂的豚骨拉麵組合包（內附拉麵湯匙），讓旅客回國後也能在家重溫道地的日本拉麵風味。

另外，由東京芭娜娜與京都百年老店伊藤久右衛門聯名推出的「東京芭娜娜 × 京都 伊藤久右衛門 抹茶蛋糕」，更是只有在東京的機場才能買到的限定商品。店內也有販售高級的京都宇治抹茶。抹茶控如果旅途中還沒過足癮，不妨把這些抹茶伴手禮一併帶回，在家也能繼續回味抹茶的魅力。

©︎創通・サンライズ

在第二航廈的「Fa-So-La AKIHABARA＋」，我們還發現了多款成田機場限定的《機動戰士鋼彈》周邊商品。其中包括可當作後背包使用的托特包，很適合拿來裝在免稅店採購的各種戰利品；另外還有成田機場限定的鋼彈插畫T恤，一看就知道是專程從成田機場帶回來的紀念品。

順帶一提，Fa-So-La AKIHABARA店內也販售各式鋼彈模型，鋼彈迷記得預留一些時間好好採購一番。

登機前值得順道一逛的成田機場其他購物點

如果登機前還有一些空檔，機場各航廈內還有許多值得一逛的特色店鋪。接下來就為大家介紹幾個特別推薦的購物點。

成田機場第一航廈：高級蒸餾酒專賣店

位於第一航廈的高級酒類專賣店「THE LIQUOR NARITA AIRPORT」，可說是進階版的 Fa-So-La Liquor & Tobacco。這裡的選品更加專業且豐富，經常能看到許多稀有酒款以及限量商品。運氣好的話，還有機會參加店內的威士忌或日本酒試飲體驗。

【加碼推薦】如果你更偏好茶類，一定要去逛逛附近的「伊藤園」，店內的各式高品質抹茶與日本茶種類相當豐富。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

成田機場第二航廈：感受日本傳統工藝之美

對於熱愛日本文化與職人工藝的旅客而言，位於第二航廈的「THE CRAFT JAPAN」宛如一座寶庫。店內精選來自日本各地、以傳統工藝技法打造的作品，除了有適合點綴居家空間的工藝品之外，還有各式兼具設計感與實用性的飾品配件。像是NOYORI飾品系列，便運用了日本傳統工藝「尾張佛具」細膩的金屬加工技術。

此外，店內還能找到色彩鮮豔的九谷燒玻璃工藝品（融入源自石川縣的繽紛彩繪工藝），以及Giga Project以日本最早期漫畫角色和可愛小忍者為設計靈感的香座。這些兼具美感與實用性的日本特色小物，不僅能為居家空間增添風格，每次使用時，都能再次勾起那段美好的日本旅行回憶。

【加碼推薦】喜歡和菓子的旅客，不妨順道造訪宗家源吉兆庵。店內販售多款季節限定和菓子，包裝精緻典雅，非常適合作為回國後送給親友的伴手禮。

成田機場第三航廈：日本必買伴手禮

成田機場第三航廈的「Fa-So-La KAGURA」就位於出境審查前的大廳區域，無論是搭乘國內線還是國際線、出境或是入境的旅客，都可以在此輕鬆購物。

店鋪為經典日式伴手禮店的風格，販售琳瑯滿目的日本特色商品，從包裝精美的點心、日本清酒，到各式海鮮加工食品應有盡有。此外，還有許多使用日本各地特色食材製作的地方限定商品，每一樣都展現濃濃的日本風情。對於準備返國的旅客來說，這裡是採買伴手禮的理想地點，也能體驗如同在地人般的購物樂趣。

在成田機場購買伴手禮的4大理由

1. 免稅購物更划算對許多旅客來說，最大的吸引力其實就是「稅後的商品價格」。在成田機場購物不僅能享受免稅優惠，省下不少旅費，還能避免市區免稅店的排隊人龍。

2. 最可靠的伴手禮備案旅行途中一直找不到理想的伴手禮也不用擔心。成田機場的Fa-So-La SHOPS擁有極為豐富的商品陣容，即使到了旅程最後一刻，依然有機會找到最適合家人、朋友或同事的禮物。

3. 把枯燥的候機時間升級成愉快的購物時光一般建議旅客在班機起飛前3小時抵達機場。完成報到與安檢後，距離登機通常還有不少空檔，與其坐在登機門前乾等，不如利用這段時間悠閒逛逛，替旅程做最後一波伴手禮採購。

4. 線上預約、機場取貨超方便逛實體店挑選伴手禮本身就是旅行的一大樂趣，但如果時間有限，或是早已決定好想購買的商品，其實還有更方便的方法。只要事先在Fa-So-La免稅商品預訂網站下單，就能在出發當天於機場內指定的取貨地點輕鬆領取商品。無論是想補買旅行途中沒找到的商品，或是想購買平時只在特定航廈販售的商品，都能透過這項服務輕鬆入手。（需於出發日前兩天下午1點前完成下單。如果已經決定好想購買的商品，建議盡早完成預訂）

成田機場購物攻略：這份指南趕快收藏起來

成田機場不只是作為返國前的最後一站，更是日本最便利的伴手禮採購地之一。 遍布機場各處的Fa-So-La SHOPS免稅商店，不僅提供優惠價格，還有豐富的限定商品。從日本威士忌、美妝、零食、工藝品，到便利的線上預約服務，讓旅客即使到了返國前的最後一刻，依然能享受貼心的日式款待，輕鬆完成最後採購。

下次搭機時，不妨在通過安檢後多預留一些購物時間。即使距離登機只剩短短一個小時，也有機會在成田機場找到這趟日本之旅最令人滿意的伴手禮，為旅程畫下完美句點。

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