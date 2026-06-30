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日本環球影城將擴大浮動式票價 同天買票也會漲

中央社／ 東京30日綜合外電報導
日本環球影城。法新社
日本環球影城。法新社

日媒今天報導，日本環球影城（USJ）宣布，今年9月1日起會採取新機制，會依門票開賣之後的動向，調漲門票價格。這代表，即便是同一天購買的門票，價格也會依時間而異。

日本讀賣電視台（ytv）報導，日本環球影城的1日券價格，目前已是依淡季與旺季的不同而變動，目前成人票價落在8900日圓（約新台幣1780元）到1萬1900日圓（約新台幣2380元）之間，開賣之後再購買也是「相同價格」。

不過，日本環球影城計劃今年9月1日起，除了加上目前已在施行的淡旺季浮動式票價，即便門票已開賣，價格仍會調漲。

所以這項措施可謂擴大實施浮動式票價，而且即便是同一天購買的門票，票價也會依不同的購買時間而異。

屆時票價實際會調漲到什麼程度，日本環球影城表示，「不公布」。

報導推測，園方似乎有意藉此分散遊客的入場需求。日本環球影城表示，「這是希望提升顧客體驗，以及提高園區營運的效率」。

環球影城 日本 日媒

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