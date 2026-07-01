一秒穿越！日本愛媛內子町獲選《日本時報》2026必訪旅遊勝地 回到百年江戶老街

內子町保留了完整的江戶時代建築。 圖：Photo AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】想去日本來場深度的時光旅行嗎？愛媛縣的「內子町」絕對該收進你的必訪清單！這個充滿魅力的百年小鎮，最近剛被《日本時報》（The Japan Times）選為「2026年度必訪旅遊勝地」（Destination Region 2026）。他們不只把江戶到明治時期的老街保存得非常完美，更傳承和紙、木蠟這些傳統工藝到現代。評審團大讚「內子町」不只是保留好歷史文化，還結合觀光成為生活的一部分，這種充滿活力的永續態度真的非常迷人。

▲流漉造紙技術示意圖。 圖：Photo AC／來源

來到「內子町」，最經典的必逛景點就是「八日市・護國地區」。這條長約600公尺的坡道老街，兩旁完整保留了當年因為生產木蠟而發大財的豪商宅邸。漫步在白壁與淺黃色傳統土牆交錯的街道上，真的有一秒穿越到江戶時代的錯覺！

你可以走進被列為國家重要文化財的「木蠟資料館上芳我邸」，一窺當年富商的氣派生活與木蠟產業的輝煌，或者在街上的老舖裡，欣賞職人手工製作傳統「內子和蠟燭」的精湛手藝。

▲歌舞伎劇場「內子座」。 圖：Photo AC／來源

除了木蠟，這裡的「五十崎和紙」也是一大亮點。當地傳承了百年的傳統流漉造紙技術，不僅能讓你親自體驗做和紙的樂趣，他們還結合了現代的燙金技術，設計出超有質感的「鍍金和紙」，把傳統工藝玩出時尚新高度。

另外，鎮上還有一座建於1916年的超美木造歌舞伎劇場「內子座」。為了迎接下一個百年，內子座目前正在進行大規模修繕，但超酷的是，官方反而特別開放了「修復工程見學」，讓遊客能趁機走進平時看不見的後台與建築內部，看看古蹟是怎麼被修復的，這可是平常絕對體驗不到的超級限定行程！

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