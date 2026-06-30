暑假出國行先安排！超推日本東北這個城市，還能參與盛大祭典

【文・KKday旅遊生活誌】

暑假即將到來，是時候規劃一趟熱血的日本東北之旅了！搭乘新幹線直達北國，不僅能親眼目睹震撼人心的夏季大祭典「青森睡魔祭」，還能順道遊覽周邊不容錯過的經典青森景點。本文特別為您整理搭乘新幹線前往的行程規劃指南，帶您體驗一場結合傳統文化與絕美自然風光的盛夏大巡禮。

青森睡魔祭

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青森睡魔祭是日本東北地區最著名的夏季祭典之一，每年8月2日至7日在青森市舉行。祭典以巨大華麗的睡魔燈籠花車為特色，這些高達5米、寬9米的燈籠呈現各種生動形象。

每晚，二十多輛睡魔花車在街道上遊行，伴隨著傳統音樂和「ラッセラー！」的喊聲，營造熱鬧氛圍。參與者身著傳統服飾跳睡魔舞蹈，為城市增添活力。最後一晚的煙火表演更是精彩絕倫，為這場文化盛宴畫上完美句點。

奧入瀨溪流

奧入瀨溪流是日本最著名的溪流之一，以其清澈的水質和優美的自然景觀聞名。溪流全長約14公里，沿途有許多瀑布和急流，形成了壯觀的景色。這裡四季景色各異，春季櫻花盛開，夏季綠意盎然，秋季楓葉如火，冬季則是銀裝素裹。遊客可以沿著溪流徒步，欣賞各種奇石怪木和豐富的植被。這裡也是攝影愛好者的天堂，每個轉角都能捕捉到令人驚嘆的美景！

十和田湖

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十和田湖是大自然鬼斧神工的傑作，以其清澈的湖水和周圍的優美景色而聞名。這個火山口湖的湖面呈現出深邃的藍色，被稱為「青森的藍寶石」。

遊客可以乘坐遊船環湖，欣賞湖岸的奇岩怪石和茂密的森林。湖畔的瀑布群也是一大亮點，其中以被譽為湖中明珠的「乙女の滝」最為著名，其如絲綢般柔美的水流，與周圍剛毅的岩石形成動人的對比。秋季時，環湖的楓樹染紅山巒，景色尤為壯觀。冬季，湖面結冰，呈現出另一種靜謐的美。無論何時造訪，十和田湖都能帶來難忘的體驗。

弘松公園

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弘前公園是日本著名的賞櫻勝地，園內有2600多棵櫻花樹，春季盛開時蔚為壯觀。公園內的弘前城是重要的歷史建築，是日本僅存的12座原建城堡之一。

除了櫻花，公園四季都有不同的景致：夏有綠蔭和涼亭，秋有紅葉，冬有雪景。公園內還有多個博物館和藝術館，展示當地的歷史和文化。每年還會舉辦各種節日活動，如櫻花祭和菊花展，推薦各位來親身體驗。

八甲田山

八甲田山是一座火山群，以其壯麗的自然景觀和豐富的戶外活動而聞名。夏季，這裡是徒步和登山的理想地點，遊客可以欣賞高山植物和遼闊的山景。

秋季，山上的楓葉將整個山區染成金紅色，景色絢爛。冬季，八甲田山成為滑雪勝地，特別是其「樹氷」景觀吸引了眾多遊客。遊客可以乘坐纜車到山頂，欣賞360度的全景。山腳下還有溫泉，是放鬆身心的好去處。

地獄沼

地獄沼位於八甲田山區，是一處獨特的地熱景觀。這裡的沼澤冒著硫磺煙霧，周圍的植被呈現出奇特的顏色，給人一種神秘而又略帶詭異的感覺，因此得名「地獄沼」。

遊客可以沿著木棧道近距離觀察這一奇特的自然現象。周圍的森林和山景也非常美麗，特別是秋季楓葉季節，景色更加迷人。這裡也是觀察高山植物的好地方，許多稀有植物在此生長，對植物愛好者來說無疑是一處難得的探索地域。

高山稻荷神社

高山稻荷神社位於青森市，以其獨特的千體狐像而聞名。神社內有數千座各式各樣的狐狸雕像，大小不一，形態各異，創造出一種神秘而又有趣的氛圍。

這些狐狸像是由信徒奉納的，每一座都有其獨特的故事。神社建築本身也很精美，紅色的鳥居和傳統的日式建築相得益彰。春季時，神社內的櫻花盛開，與紅色鳥居形成美麗的對比。在這裡，你可以親身體驗日本人的信仰生活，感受這個國家獨特的精神世界。

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