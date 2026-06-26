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史努比迷衝日本「藏壽司」！PEANUTS聯名壽司、限定扭蛋一次收，滿額再送筆記本與壽司盤

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自日本藏壽司官網
圖／取自日本藏壽司官網

準備到日本旅遊的史努比迷又有新打卡行程！日本藏壽司自2026年6月26日至8月6日推出期間限定 PEANUTS 聯名活動，不僅打造多款史努比主題餐點，還同步推出限定扭蛋、原創周邊及滿額贈禮，更將部分門市換上PEANUTS主題布置，讓旅客邊吃壽司、邊拍照、邊收集限定商品，一站滿足美食與收藏樂趣。

圖／取自日本<a href='/search/tagging/1013/藏壽司' rel='藏壽司' data-rel='/1013/206609' class='tag'><strong>藏壽司</strong></a>官網
圖／取自日本藏壽司官網

此次聯名最大亮點就是多款限定餐點，包括造型吸睛的「史努比迷你披薩包」、以黑白配色呈現角色特色的「奶油餅乾起司蛋糕」，以及結合史努比與迴轉壽司元素打造的特色漂浮飲品。凡點購指定聯名餐點，還可隨機獲得PEANUTS原創貼紙，全系列共20款，增添收藏驚喜。活動期間，「Bikkura Pon!（扭蛋）」也全面換上史努比限定獎品，包含徽章、透明吊飾、紙膠帶等周邊，讓每次投盤都充滿期待。

圖／取自日本藏壽司官網
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圖／取自日本藏壽司官網
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除了餐點與扭蛋，日本藏壽司原宿店及難波 Parks South 店也將布置成PEANUTS主題空間，成為粉絲必訪拍照景點。此外，活動期間單筆消費滿3,000日圓，還可依不同檔期獲得限定贈品，包括6月26日起贈送原創筆記本、7月10日起推出透明資料夾、7月24日起則送出史努比造型壽司盤，數量有限、送完為止。暑假規劃前往日本自由行的旅客，不妨把這場限定聯名列入行程，感受史努比陪你吃迴轉壽司的療癒魅力。

圖／取自日本藏壽司官網
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