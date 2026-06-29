百年監獄化身頂級奢華飯店！「虹夕諾雅 奈良監獄」正式開幕

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】備受矚目的日本頂級奢華飯店「虹夕諾雅 奈良監獄」於06/25正式盛大開幕！這座由日本國家重要文化財「舊奈良監獄」改造而成的飯店，是全日本首創將百年監獄保存並活化再生的絕佳典範，完美詮釋了歷史與現代交織的極致非日常體驗。

▲飯店保留原本的放射型監獄設計。 圖：星野集團／提供

「舊奈良監獄」竣工於1908年，是「明治五大監獄」中唯一完整保留全貌的建築，著名的紅磚外牆與放射狀的「哈維蘭系統」（Haviland System）構造設計，見證了日本的近代化。

星野集團以此為靈感，將飯店概念定調為「黎明的重要文化財」，在不破壞莊嚴建築美學的前提下，巧妙融入明治時期的西洋文化與現代奢華，讓旅客能真切體會「在歷史中留宿」的震撼。

▲「The 10-Cell」房型打通10間獨居牢房的空間來裝設。 圖：星野集團／提供

客房設計別具匠心，將昔日舍房大膽打通連結成寬敞的私人套房。例如主打的「The 10-Cell」房型便是由10間獨居房打通，保留了高約3.5公尺的拱型穹頂與斑駁紅磚牆，搭配現代鐵柱與木質裝潢，將原有的閉塞感昇華為強烈且迷人的設計語彙。此外，保留挑高結構的主酒廊與擁有月光點燈的中庭，皆是住客專屬的放鬆天地。

▲明治時期的「文明開化早餐」。 圖：星野集團／提供

餐飲體驗亦充滿時代感，晚餐「Gastronomy Chronicle」以精緻的法式料理帶領賓客重溫日本洋食的發展史；早晨則提供充滿現代明治風情的「文明開化早餐」。住宿期間，旅客還能參與專屬調香、品嚐和紅茶或聆聽古董留聲機的優雅音色。

園區內併設的「奈良監獄博物館」也同步啟用，住宿旅客不僅享有專屬通道，更享有無限次參觀的特權。

「虹夕諾雅 奈良監獄」（HOSHINOYA Nara Prison）每晚房價為14萬7,000日圓起，2026/06/25起，這座佔地十萬平方公尺的百年紅磚建築將以嶄新的奢華姿態，迎接渴望沉浸於悠久歷史與靜謐時光的旅人。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野