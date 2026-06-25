非日常的終極秘境！日本宮崎無人島頂級度假村「HINATA大島」9月奢華開幕

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】喜愛赴日旅遊的旅人又有全新奢華選擇！位於宮崎縣日南市外海、保留純粹自然風貌的無人島「大島」，將於今年9月迎來頂級度假村「HINATA 大島」，帶領旅客逃離都市喧囂，沉浸於極致的「非日常體驗」。

這座島嶼全境屬於日本國立公園，自2015年無人居住後，如今以「不被打擾的島嶼」為概念華麗蛻變。旅客可選擇搭乘約10分鐘的遊艇前往，幸運時還能遇見在海面躍動的野生海豚；或從宮崎機場搭乘直升機，在20分鐘的航程內將「青島」與「日向灘」的絕美海岸線盡收眼底，尊榮直達這座世外桃源。

▲期間限定的直升機無人島接送服務。 圖：宮崎縣日南市／提供

度假村全區僅規劃7棟「現代日式」風格的獨立 Villa，確保每位住客享有絕對的隱私與寧靜。其中最受矚目的設施就是宛如「日本茶室」般靜謐的觀景三溫暖，採用榻榻米風格地板與溫潤木質調，讓旅客在享受熱氣排汗的同時飽覽無敵海景。

無人島本身的原始魅力更是不容小覷，島上茂密的亞熱帶叢林裡，不僅保留了日本國內首座無鋼筋混凝土造燈塔，還能觀測到稀有的「青斑蝶」珍貴生態。旅客還可以參加獨特的馬術越野體驗，騎乘馬匹穿梭於叢林間，深刻感受大自然不受干擾的原始生命力。

▲島上還有穿著盔甲騎馬的體驗活動。 圖：宮崎縣日南市／提供

除了島上的靜謐時光，日南市更是食之寶庫，在這裡能品嚐當地初夏限定的頂級「太陽之卵」芒果與鮮甜的「初潮生蠔」，或順遊神秘的「鵜戶神宮」與「摩艾」石像。

為慶祝開幕，「HINATA 大島」已於即日起正式開放預約，並推出全包式專案，每人約15萬日圓起，內含直升機或遊艇來回接駁、一泊二食頂級餐飲與騎馬體驗。在這個純粹的無人島秘境中，單純望著湛藍大海發呆就能為疲憊的心靈重新充電，詳細資訊可至HINATA大島官方網站查詢。

DATA／HINATA大島

・客房數量：7棟獨立 Villa（Ocean Villa 5棟、Ocean Suite Villa 2棟）

・專案費用：開幕限定全包式專案，每人約100,000日圓起（含海空接駁、一泊二食、騎馬體驗）

・官方網站：https://lchd-hinataohshima.com/teaser/

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