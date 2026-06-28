日本這個二線城市必訪！尋訪絕美海上鳥居，大啖鮮甜牡蠣

【文・KKday旅遊生活誌】

炎炎夏日正是出遊的好時機，搭乘舒適快捷的新幹線前往西日本，迎面而來的是瀨戶內海湛藍的海風。這次我們特別精選了多個不可錯過的廣島景點，從市區的歷史軌跡一路延伸到神之島「宮島」。在夏日晴空與白雲的襯托下，不僅能親眼見證矗立於海上的朱紅色大鳥居，還能前往熱鬧的表參道商店街大啖肥美鮮甜的海鮮牡蠣。快收拾好行囊，一起出發享受這場結合視覺與味蕾的夏日鐵道盛宴吧！

市區必訪

縮景園

被高樓包圍位在廣島市區的古樸庭園-「縮景園」，顧名思義其實就是濃縮中國的著名景點「西湖」的景觀於此庭園中，有豐富的植物及花卉，隨著四季變化，庭園中也有著截然不同的景色，因此更被列為日本名勝、日本歷史公園100選。

「縮景園」建於西元1620年，由當時廣島初代藩主「淺野長晟」所建，不過在1945年二次世界大戰期間，園區被被原子彈轟炸，幾乎全毀、荒廢，在經歷了多年的擴建，才成為現在的樣貌。庭園中間有座人工打造的水池「濯纓池」，可以繞著水池漫步，穿過小徑、走上橋樑，欣賞庭園幽美的風景，感受這慢下來的古樸氛圍，縮景園在秋天的時候，是非常知名的賞楓景點喔～

原爆圓頂（和平紀念公園）

提原爆圓頂前要先提廣島和平紀念公園，這裡是二戰期間核彈爆炸的中心點，佔地廣大、樹木茂盛的公園，很難想像當年發生的一切，因此為了紀念並期許世界和平而有了和平紀念公園！

公園內的原爆圓頂館前身是廣島縣工業振興館，由捷克建築師簡．勒澤爾設計，1945 年 8 月 6 日，被世界上第一顆原子彈擊毀，當時建築內的所有人都被火焰吞噬。由於當時爆炸的壓力來自正上方，上方圓頂處剩下鋼架，獨特圓頂外觀被稱為「原子彈圓頂」，更在 1996 年 12 月被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄，成為人類歷史上原子彈破壞的象徵，更代表朝廢除核武及世界和平的重要性，每年吸引超過百萬觀光客來訪，感受了解當年的歷史。

廣島城

欣賞歷史古蹟，絕對是認識一座城市歷史最好的方式！因此到廣島一定要看「廣島城」，目前的廣島城是二戰後重建的，廣島城灰黑色的天守閣屋頂及建築很像黑鯉魚，因此廣島城也被稱為「鯉魚城」，更被列為日本100名城之一，及日本國家史跡。

城堡天守內部現為歷史文物博物館，除了了解相關歷史文物之外，也可以登上城堡最上方的瞭望台，眺望廣島的城市風光～而在廣島城四周有護城河環繞，河邊種了許多櫻花，在櫻花綻放的季節來訪，可以欣賞到櫻花跟廣島城交織輝映的美麗景色！

紙鶴塔

紙鶴塔就位在原爆圓頂 della 旁邊（東側），以象徵和平意義的紙鶴命名，整棟大樓也都充滿了紙鶴的意象與設計。從最外面的紙鶴牆，可以將摺好的紙鶴投入牆內，傳達一份自己對和平的祈願，接著到塔內的12F互動體驗區，可以體驗各種與紙鶴相關的互動（這一層特別適合遛小孩）。

最後到頂樓的展望台，開闊的廣島風景映入眼前，第一眼就會注意到旁邊的原爆圓頂館，二戰留下的歷史傷痕與周遭新穎的大樓形成強烈的對比，讓人有深刻的省思，不過展望台整體空間搭配草地的設計，讓一切感受可以稍稍放緩，可以悠閒在草地上看風景、吃東西，欣賞眼前的廣島風景。

宮島漫步

嚴島神社鳥居

嚴島神社位於廣島附近的小離島「嚴島」（俗稱宮島）上，超過1400年的歷史，被稱為日本三景之一的「嚴島」，自古以來就被視為是「神祇居住的島嶼」，給人一種神聖而不可侵犯的感覺！嚴島神社建於陸地跟海濱的交界處，漲潮時，朱紅色的神社建築本體映照在水面上，非常的奇幻美麗。

而神社最知名的景則是矗立在海上的紅色大鳥居，傳說鳥居的意義是「分別神祇與人類的居住界線」，高聳的朱紅色大鳥居、湛藍天空、海水的波動交映出令人驚豔的景色，景色會隨著潮汐漲跌跟白天黑夜而有不同風貌，世上最美的海上鳥居，來廣島絕對要一探這日本代表的世界美景！

宮島表參道商店街

這條長350公尺的「宮島表參道商店街」是宮島上最為熱鬧的街道，同時也是前往嚴島神社必經的一條路，建議可以在前往神社前，先在這裡逛逛街、填飽肚子。

「宮島表參道商店街」可以品嚐宮島代表美食「包子」，還有許多特有土產、牡蠣、木作工藝品等等通通匯聚在這條街，很適合在這裡吃飽喝足後買份伴手禮！

紅葉谷公園

「宮島」最具代表性的賞楓景點－「紅葉谷公園」，公園裡種植超過700顆不同品種楓樹，在進入秋天的時節，一整片鮮紅充滿了紅葉谷公園，非常的壯觀，而公園內的「楓葉橋」也是知名的賞景角度，公園裡還有很多可愛的小鹿，但這些小鹿不怕人，所以大家要小心食物也盡量不要外露喔～

獅子岩

來到宮島除了看鳥居之外，也可以前往獅子岩展望台，抵達方式有兩種，可以搭乘宮島纜車或是健行約45分鐘慢慢爬上山！

宮島纜車的路線為：「紅葉谷」－「榧谷」」－「獅子岩」－「彌山山頂」，宮島纜車是兩段式纜車，第一段纜車會從「紅葉谷」出發到「榧谷」，纜車每分鐘就有一班車，約10分鐘抵達「榧谷」；第二短纜車會從「榧谷」出發到「獅子岩」，等待時間較長，每15分鐘有一班車，約4分鐘可以抵達山頂！

站在獅子岩展望台，可以一眺瀨戶內海的壯闊風景，大大小小的島嶼散落在瀨戶內海，好天氣的時候，海天一線的景緻真的讓人驚嘆，不愧是傳說中神祇居住的島嶼！如果還有體力可以繼續往上到彌山，彌山上有許多傳說，像是點燃了超過1200年都沒有熄滅的「不滅之火」還有被稱為戀人聖地的「靈火堂」跟各種古老的寺廟！非常推薦來廣島的時候來走走喔～

尾道與福山

尾道千光寺

面向瀨戶內海的尾道，是一個海濱小鎮，提到尾到就不能不提「千光寺」！千光寺位在千光寺山的山腰之中，建議可以搭乘纜車上山，再慢慢步行下山。

在千光寺山口纜車「山麓站」購票，纜車每15分鐘就會有一班，票券分為單程跟來回，買完票後順著指示搭乘電梯上山到纜車起點，搭乘纜車時還可以欣賞尾道市區風景，大概約3分鐘即抵達千光寺公園。公園裡有一條知名散步小徑叫做「文學之道」（文学のこみち），沿途有雕刻著25位文學家的的詩句，沿著小徑一邊欣賞慢慢往前，就可以抵達千光寺。

福山鞆之浦

充滿歷史痕跡、古風純樸的海濱小鎮「鞆之浦」，位於瀨戶內海正中央，直到現在仍完整保留江戶時代的古老街道、港灣設施，濃厚的港口小鎮風情更是日本唯一獲得「日本遺產」、「重要傳統建築群保存地區」、聯合國教科文組織「世界的記憶」等三個評價的景點，宮崎駿動畫『崖上的波妞』的靈感來源與電影『金鋼狼:武士之戰』取景之地，就可以知道這個小鎮有多麽的令人嚮往～

「鞆之浦」著名必訪的4大景點「對潮樓、太田家住宅、伊呂波丸展示館、鞆之浦歷史民俗資料館」，漫步在濃濃江戶氛圍的巷弄中，充滿懷舊感的街景、還有廣闊的瀨戶內海景色，喜歡古色古香氛圍的你一定要來鞆之浦走走。

福山汽車&時鐘博物館

福山汽車&時鐘博物館裡收藏了各式各樣的展品，從名人蠟像、古董鐘錶、英國古董木馬、昭和時期的留聲機、國內外復古車款…等，展品多到令人目不暇給，最棒的是在福山汽車&時鐘博物館裡，你都可以觸碰或是體驗，感受歲月的溫度。

每年春夏期間（四月、五月、七月和八月）都會舉辦巴士撘乘活動，使用日本現存最老，就是《龍貓》電影中同款巴士，如果團體人數為 15 人或以上，還可以免費搭乘 巴士（記得預約～）。

趕快來福山汽車&時鐘博物館展開一場奇妙的時空之旅，透過實際觸碰感受理事的溫度，讓大人、小孩都可以回到最初，展露童心～

吳市巡禮

大和博物館

大和博物館（吳市海事歷史科學館）位在廣島的海港市鎮吳市，是一座以海軍為主題的博物館，展示二戰時世界上體積最大的－「大和號戰艦」的巨型模型以及相關軍備，還原的船體非常壯觀，而豐富的資料介紹也了解到造船重鎮吳市的歷史脈絡，同時也展出了部分二戰的真實遺物，可以近距離實際參觀戰爭實物。

而館內3樓設有實驗工作教室，可以實際體驗船隻模擬操作，認識船隻科學、造設等等，非常適合帶著小朋友來體驗，實際感受船舶科技！

海上自衛隊吳史料館 （鐵鯨館）

海上自衛隊吳史料館 (鐵鯨館)位在日本廣島市吳港旁，遠遠的就可以看見潛水艇外觀，非常吸睛！1986年至2004年間，當時最活躍的現役自衛隊潛水艇「秋潮號」，目前已經是博物館，讓大家可以實際進入潛水艇內參觀，了解日本海上自衛隊成立的歷史及海上水雷、排雷等潛艇軍事知識，這也是日本唯一開放參觀「曾真實航行」的潛水艇！

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