把夏天留給石垣島！一起入住夢幻海景度假飯店吧

【FunTime小編群】石垣島是八重山群島的交通樞紐，不論是想要待在度假村放空、去川平灣看玻璃船，選對飯店絕對能讓行程輕鬆一半！這次小編整理了幾間石垣島必住飯店，從市中心便利型到無敵海景度假村統統有！

石垣島Cucule飯店｜生活機能好 x 免費日式清酒

石垣島Cucule飯店。圖／Agoda

石垣島Cucule飯店。圖／Agoda

喜愛住在鬧區的朋友們一定要住這家石垣島Cucule飯店(Ishigakijima Hotel Cucule)！雖然房間走的是精緻小巧路線，但功能一應俱全，每天早上10點到下午5點，住客都能免費享用咖啡、茉莉花茶，甚至還有免費日式清酒可以小酌。飯店對面就是全家便利商店，走路幾步就能喝到石垣島超有名的元氣牛奶，附近也有超多美食餐廳，完全不用擔心餓肚子！飯店3樓還配備了洗衣機、烘乾機，對於來島上玩水的旅人來說超級方便，這間CP值超高的飯店趕快收藏吧！

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

設施：洗衣機、烘衣機

石垣島全日空洲際度假飯店-洲際酒店集團旗下｜五星級酒店 x 豐富娛樂設施

石垣島全日空洲際度假飯店-洲際酒店集團旗下。圖／Agoda

石垣島全日空洲際度假飯店-洲際酒店集團旗下。圖／Agoda

一踏進這家知名連鎖集團的石垣島全日空洲際度假飯店-洲際酒店集團旗下(ANA InterContinental Ishigaki Resort By IHG)，就會瞬間讓你感受到洲際酒店特有的五星級氣勢。沿著中央樓梯往下走，直接通往戶外泳池、兒童專屬戲水池、刺激的溜滑梯，以及飯店專屬的私人海灘。草皮上搖曳的吊床更是充滿慵懶氛圍，隨便一躺都是滿滿的度假感！ 另外，室內溫水泳池讓你在冬天入住時也可以遊泳，回房前再去大浴池泡個湯，一整天旅行的疲憊瞬間全消。無論是想帶孩子放電，還是想跟另一半徹底放空，這裡絕對是石垣島上最頂級的夢幻飯店首選！

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

設施：泳池、海灘、浴場

七乘七石垣｜奢華設計 x 房內有廚房

七乘七石垣。圖／Agoda

七乘七石垣。圖／Agoda

這家2024年才開幕的奢華公寓式酒店七乘七石垣(seven x seven ISHIGAKI)，建築外觀充滿設計感，客房配備了大面落地窗，讓石垣島的海景與自然光成為房間最美的裝飾，隨手一拍都超美！飯店最吸睛的就是無邊際泳池、屋頂泳池、桑拿。而且室內設備超完善，連洗衣機和廚房都有，非常適合想要長住的旅客或一家大小喔！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

設施：泳池、桑拿、廚房、洗衣機

石垣島舒適飯店｜免費早餐 x 生活機能好

石垣島舒適飯店。圖／Agoda

石垣島舒適飯店。圖／Agoda

這間CP值超高的石垣島舒適飯店(Comfort Hotel Ishigaki Island)周邊生活機能超好，拉麵、壽司、咖啡廳一應俱全，甚至還有24小時超市跟藥妝店，不管是半夜想吃宵夜或補貨都超方便！飯店最貼心的就是提供免費早餐，除了基本的飯食、麵包、炒蛋，還能吃到道地的沖繩在地料理。飯店離真榮里沙灘步行只要幾分鐘，飯店還提供免費腳踏車租借，小資族選這裡就對了！

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

設施：洗衣機、免費腳踏車租借

富崎海灘渡假酒店｜絕美星空 x 豐富設施

富崎海灘渡假酒店。圖／Agoda

富崎海灘渡假酒店。圖／Agoda

想要躲開喧囂、擁抱最純粹的自然嗎？富崎海灘渡假酒店(Fusaki Beach Resort Hotel & Villas)絕對是你在石垣島的世外桃源！飯店擁有開闊的庭院與絕美沙灘，建築與大自然完美融合。設施有室外泳池、兒童水上樂園，甚至還有室內游泳池與舒壓的大浴場，設備多到讓人不想離開。雖然飯店遠離市中心，但這也換來了無敵的璀璨星空與靜謐氛圍 ~早餐有豐盛的西式與日式自助早餐，晚上則有多樣化的餐廳選擇，在泳池邊的酒吧小酌一杯更是愜意到不行，另外飯店還貼心提供免費機場接駁車喔！

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

設施：泳池、海灘、兒童水上樂園、大浴場

看完了這麼多間風格不同的飯店介紹，是不是已經想立刻飛去石垣島了呢？快選一間最適合你的飯店，準備好迎接那抹最純淨的石垣藍吧！我們石垣島見！

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