第一次去日本也不怕，下載這幾款APP就出發！

【FunTime小編群】最近大家出國自由行的首選國家絕對非日本莫屬，而這趟旅程最強大的神隊友就是你的手機啦！一支手機在手，不管是交通查詢、即時翻譯還是天氣預報，通通都能派上用場，讓你輕鬆暢遊日本每個角落。小編貼心幫大家整理了一系列到日本必備的超實用APP，不管是安排行程還是臨時救急都超好用，快來看看有哪些APP要先下載起來吧！

日本匯率換算APP推薦

極簡匯率

極簡匯率。圖／FunTime小編群－極簡匯率 App截圖

極簡匯率。圖／FunTime小編群－極簡匯率截圖

說到購物，想必大家其實最關心的還是換算匯率的問題。想在短時間內快速比價並買到想要的東西，直接下載一個匯率換算APP是最快的方法。在「極簡匯率」直接輸入商品價格就能立刻幫你用日幣換算台幣的價格，而匯率的部分更可以選擇台灣各家銀行的匯率來算，再也不用邊買東西邊狂按計算機啦！

日本置物櫃APP推薦

ecbo cloak

ecbo cloak。圖／FunTime小編群－ecbo cloak App截圖

ecbo cloak。圖／FunTime小編群－ecbo cloak App截圖

相信大家都知道在日本的路上拉著大件行李到處尋找空的寄物櫃可說是非常累人，如果還有帶娃娃車，甚至連寄物櫃都無法置放。ecbo cloak很貼心的提供「想寄物的人」和「有可供寄物空間的店鋪」的共享服務，在APP中可以直接搜尋到提供寄放服務的車站、咖啡廳、郵局等，幫助旅客們節省找寄物櫃的時間，真的是既省時又省力。

日本租借行動電源APP推薦

ChargeSPOT

ChargeSPOT。圖／FunTime小編群－ChargeSPOT App截圖

ChargeSPOT。圖／FunTime小編群－ChargeSPOT App截圖

出國最怕的就是手機突然沒電，這時候「ChargeSpot」就是救星啦！只要打開APP，就能立刻找到離自己最近的機台，輕鬆租借行動電源，讓你隨時保持電力滿滿，用完後還能在任意一個你比較方便的機台歸還，不用特地跑回原點，整個過程快速又方便，讓你在旅途中完全不用再為電量焦慮。

日本天氣APP推薦

tenki.jp

tenki.jp。圖／FunTime小編群－tenki.jp App截圖

tenki.jp。圖／FunTime小編群－tenki.jp App截圖

「tenki.jp」是日本超實用的天氣查詢網站，由日本氣象協會官方研發，準確度相當高！不管是想看即時天氣、氣溫、降雨機率，或是颱風路徑、地震警報、櫻花資訊、紅葉狀況等，通通都能查得到。介面清楚好懂，還能依照地區精準搜尋，對自由行旅客來說超級方便，出門前先滑一下，就能安心安排未來的行程～

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