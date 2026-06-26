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第一次去日本也不怕，下載這幾款APP就出發！

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
示意圖，圖為東京夜景。 圖／ingimage
示意圖，圖為東京夜景。 圖／ingimage

【FunTime小編群】最近大家出國自由行的首選國家絕對非日本莫屬，而這趟旅程最強大的神隊友就是你的手機啦！一支手機在手，不管是交通查詢、即時翻譯還是天氣預報，通通都能派上用場，讓你輕鬆暢遊日本每個角落。小編貼心幫大家整理了一系列到日本必備的超實用APP，不管是安排行程還是臨時救急都超好用，快來看看有哪些APP要先下載起來吧！

日本匯率換算APP推薦

極簡匯率

極簡匯率。圖／FunTime小編群－極簡匯率 App截圖
極簡匯率。圖／FunTime小編群－極簡匯率 App截圖

極簡匯率。圖／FunTime小編群－極簡匯率截圖
極簡匯率。圖／FunTime小編群－極簡匯率截圖

說到購物，想必大家其實最關心的還是換算匯率的問題。想在短時間內快速比價並買到想要的東西，直接下載一個匯率換算APP是最快的方法。在「極簡匯率」直接輸入商品價格就能立刻幫你用日幣換算台幣的價格，而匯率的部分更可以選擇台灣各家銀行的匯率來算，再也不用邊買東西邊狂按計算機啦！

日本置物櫃APP推薦

ecbo cloak

ecbo cloak。圖／FunTime小編群－ecbo cloak App截圖
ecbo cloak。圖／FunTime小編群－ecbo cloak App截圖

ecbo cloak。圖／FunTime小編群－ecbo cloak App截圖
ecbo cloak。圖／FunTime小編群－ecbo cloak App截圖

相信大家都知道在日本的路上拉著大件行李到處尋找空的寄物櫃可說是非常累人，如果還有帶娃娃車，甚至連寄物櫃都無法置放。ecbo cloak很貼心的提供「想寄物的人」和「有可供寄物空間的店鋪」的共享服務，在APP中可以直接搜尋到提供寄放服務的車站、咖啡廳、郵局等，幫助旅客們節省找寄物櫃的時間，真的是既省時又省力。

日本租借行動電源APP推薦

ChargeSPOT

ChargeSPOT。圖／FunTime小編群－ChargeSPOT App截圖
ChargeSPOT。圖／FunTime小編群－ChargeSPOT App截圖

ChargeSPOT。圖／FunTime小編群－ChargeSPOT App截圖
ChargeSPOT。圖／FunTime小編群－ChargeSPOT App截圖

出國最怕的就是手機突然沒電，這時候「ChargeSpot」就是救星啦！只要打開APP，就能立刻找到離自己最近的機台，輕鬆租借行動電源，讓你隨時保持電力滿滿，用完後還能在任意一個你比較方便的機台歸還，不用特地跑回原點，整個過程快速又方便，讓你在旅途中完全不用再為電量焦慮。

日本天氣APP推薦

tenki.jp

tenki.jp。圖／FunTime小編群－tenki.jp App截圖
tenki.jp。圖／FunTime小編群－tenki.jp App截圖

tenki.jp。圖／FunTime小編群－tenki.jp App截圖
tenki.jp。圖／FunTime小編群－tenki.jp App截圖

「tenki.jp」是日本超實用的天氣查詢網站，由日本氣象協會官方研發，準確度相當高！不管是想看即時天氣、氣溫、降雨機率，或是颱風路徑、地震警報、櫻花資訊、紅葉狀況等，通通都能查得到。介面清楚好懂，還能依照地區精準搜尋，對自由行旅客來說超級方便，出門前先滑一下，就能安心安排未來的行程～

延伸閱讀>>【日本旅遊APP】日本自由行必下載！翻譯、交通、匯率一次搞定

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入住「日本三景」絕美海景溫泉飯店 獨享限量松島「四大觀」秘境探索

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】隨著去日本自由行的次數變多後，很多人開始想避開人擠人的市區，找個安靜的地方好好休息。如果你也想找個能完全放鬆的度假地點，名列「日本三景」之一的宮城縣「松島」，即將在今年8月開一間主打慢步調的全新度假飯店「YOKI MATSUSHIMA」。這家飯店最吸引人的地方，就是每一間客房都能直接看到「松島灣」的無敵海景，而且房間裡就有源泉掛流的天然溫泉！對於喜歡保有隱私、不想被打擾的旅客來說，是非常棒的住宿選擇。 為了讓大家提前體驗松島的特色，飯店現在提前推出了「一天只接一組客人」的專屬住宿行程。這個行程會有飯店的專業在地嚮導親自帶路，帶你去看非常有名的「松島四大觀」。 你可以從「壯觀」大高森、「麗觀」富山、「偉觀」多聞山和「幽觀」扇谷這四個視野最好的地方任選兩個。嚮導會帶你走私房路線避開人潮，讓你可以安靜地欣賞海灣裡兩百多座島嶼的漂亮全景，同時也會用輕鬆的方式跟你分享當地的歷史和故事，讓這趟旅行玩得更深入。 出門度假，吃得好跟住的好絕對不能少。本行程附的晚餐會提供精緻的會席料理，吃得到用稻草燒烤的三陸海域新鮮生魚片，還有炭烤的宮城縣特產「漢方和牛」。早餐也很有誠

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