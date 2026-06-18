帶動出境潮！ 日本護照大降7,000日圓　觀光署祭重賞推「重遊方案」

【文・邱慧真】

日本旅行業協會（JATA）於6／16正式宣布啟動「もっと！海外へ（前進海外）」推廣活動，並配合7／1起日本護照規費調降措施，積極鼓勵國人走向海外旅遊。看準日本出境市場回溫契機，交通部觀光署署長陳玉秀6／16率團赴日，拜會JATA理事長蝦名邦晴及阪急交通社會長酒井淳，爭取更多日本旅客來台，並深化雙方觀光合作。

根據觀光署統計，2025年日本旅客來台達148萬人次，年增逾12%，恢復至2019年疫情前約7成水準，顯示日本仍為台灣重要客源市場之一。此次訪日行程除與JATA就出境市場發展與送客合作交換意見外，也向日方介紹台灣最新觀光亮點與優惠措施，盼將日本出境旅遊動能轉化為實際來台人潮。

日本護照降價可望帶動出境潮

觀光署祭重賞推「重遊方案」

目前日本護照持有率約18.4%，仍低於疫情前水準。隨著海外旅遊推廣活動展開，加上日本政府自7月起調降護照規費，預期將進一步帶動出境需求。以10年期護照為例，費用由15,900日圓調降至8,900日圓，降幅達7,000日圓，目標於2030年將海外旅遊人次恢復至2,000萬人次。

為掌握市場成長契機，觀光署規劃推出國際旅客重遊獎勵方案，符合條件者最高可獲新台幣8,000元旅遊優惠，同時持續推動會展旅遊獎勵措施，鼓勵國際旅客再次來台深度旅遊及參與商務活動。

在產品推動方面，觀光署今年推出「最愛台灣紀行」送客計畫，阪急交通社積極響應，透過深度旅遊與特色體驗行程，引導日本旅客前往中南部及離島地區，帶動重遊市場。6月舉辦的「澎湖國際海上花火節－阪急交通社包場日」即成功吸引約200位高端旅客來台。

交通部觀光署與駐東京辦事處、阪急交通社希望透過深度旅遊與特色體驗行程，吸引更多日本旅客來台。（圖片提供＝交通部觀光署）

此外，觀光署預計於7月再度邀請阪急交通社第一線產品企劃人員來台舉辦商談會，並安排前往淡江大橋、東北角、台東、日月潭、阿里山及雲嘉南鹽田等地踩線考察，為後續開發更多深度旅遊產品預作準備。

觀光署近年亦透過多元行銷手法深耕日本市場，包括與日本旅遊節目合作製播台灣特輯、經營良旅再訪入口網站、運用KOL進行數位宣傳，以及辦理大型募客活動創造話題。6月底將推出「野柳石光夜訪女王」活動，9月亦將率團參加日本重要國際旅展，持續提升台灣觀光能見度。

觀光署表示，未來將持續深化與JATA及主要旅行業者合作，把握日本出境市場復甦契機，吸引更多日本旅客來台，並引導旅客深入地方，體驗台灣多元文化、自然景觀與特色觀光資源，進一步帶動地方觀光及產業發展。

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