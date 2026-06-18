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富士山腳下全新打卡樂園！全球唯一「San-X Paradise」今夏開幕，拉拉熊、角落生物陪你玩遍主題設施

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自富士急樂園活動官網
圖／取自富士急樂園活動官網

日本人氣角色迷準備朝聖！位於山梨縣富士山腳下的富士急樂園宣布，攜手日本知名角色品牌San-X打造的全新主題園區正式命名為「San-X Paradise（サンエックス パラダイス）」，預計於今年夏季盛大開幕。這座全球首座、也是唯一以San-X角色宇宙為核心打造的戶外主題園區，將集結拉拉熊、角落生物、趴趴熊貓等經典角色，為旅客帶來結合療癒、娛樂與拍照打卡的新型態樂園體驗。

園區選址於富士急樂園內原「Mini Fuji」舊設施區域，占地約6,500平方公尺。官方表示，San-X Paradise不只是角色展示空間，而是一座完整的沉浸式主題園區，透過遊樂設施、主題景觀與角色故事場景重現，讓遊客彷彿走進San-X角色們的日常世界。從入口開始便可感受到滿滿療癒氛圍，無論是拉拉熊慵懶可愛的生活場景，還是角落生物溫暖又帶點害羞的世界觀，都將成為粉絲拍照留念的重要亮點。

圖／取自富士急樂園活動官網
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除了主題造景之外，園區也規劃多項適合親子與角色迷同樂的遊樂設施，讓遊客能在互動體驗中與喜愛的角色近距離接觸。官方同步預告，未來還將推出期間限定活動與季節企劃，結合角色見面會、特色裝飾及限定周邊，讓每次造訪都有不同驚喜。

美食與購物同樣是San-X Paradise的重要特色。園區內將設置主題餐廳與特色商店，販售以角色為靈感設計的限定餐點、甜點及獨家周邊商品。旅客不僅能品嚐可愛造型餐食，還能把專屬紀念商品帶回家，打造從視覺、味覺到購物體驗一次滿足的角色樂園之旅。

隨著日本主題樂園持續朝向沉浸式體驗發展，San-X Paradise預料將成為今年最受矚目的新景點之一。對於計畫前往東京、河口湖或富士山自由行的旅客來說，不妨將這座全新角色樂園納入行程，在欣賞富士山絕景之餘，也能與拉拉熊、角落生物一起度過充滿療癒感的夢幻假期。

圖／取自富士急樂園活動官網
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圖／取自富士急樂園活動官網
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