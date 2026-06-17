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星悅航空「台北－北九州」航線2026年9月復航 攜手8家業者 搶攻九州旅遊新商機

聯合新聞網／ TTN旅報
日系精品航空星悅航空9月將復飛「台北－北九州」。（圖片提供＝星悅航空）
日系精品航空星悅航空9月將復飛「台北－北九州」。（圖片提供＝星悅航空）

【文・林宥銣】

日本精品航空品牌星悅航空（Star Flyer）宣布，自2026年9/3起正式恢復「台北（桃園）－北九州」定期航線。作為串聯北九州與台灣的樞紐，不僅有助於活絡雙邊觀光交流，也將為旅遊業者帶來更多產品規劃空間。

星悅航空自2018年開闢「台北－北九州」航線以來，深受台灣旅客青睞，雖因疫情影響於2020年暫停營運，但此次復航反映星悅持續看好台灣市場發展潛力。

以「發自內心的日式款待」精神服務旅客的星悅航空，全黑機身與機艙設計具高度品牌辨識度，塑造出精品航空形象，A320機隊僅配置150席的全黑皮革座椅，旅客可享有較寬敞的座椅空間，提升航線搭乘舒適度；機上提供免費輕食飲品及30公斤托運行李且不限件數。

九州市場增新運能 旅行社再添銷售利器

星悅航空台灣總代理雍利企業業務總經理楊莉莉表示，北九州機場具備24小時起降優勢，早去晚回的航班時間可提供旅客玩好玩滿的豐富旅程，對於旅遊業者，產品設計將更具彈性。除可規劃北九州、福岡、別府、由布院等經典路線外，也能延伸至山口縣、廣島地區，或結合山陰山陽地區包裝深度旅遊產品，有助於提升市場差異化與產品競爭力。目前已與台灣多家主要旅行社展開合作，包括可樂旅遊、五福旅遊、百威旅遊、易飛網、信安旅遊、旅天下、鳳凰旅遊及駿樺旅行社等業者，將陸續推出旅遊商品。

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