星悅航空「台北－北九州」航線2026年9月復航 攜手8家業者 搶攻九州旅遊新商機

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】近年來，帶著心愛的「推角」娃娃一同旅行、拍照留念的「娃活」與「推活」文化日益盛行。看準這波熱潮，日本「新橫濱王子大飯店」宣布，將於2026/06/20~2027/03/31期間，推出限定的「令人心動的推角空間～『娃娃』變裝住宿」，提供喜愛娃活的旅客專屬的沉浸式住宿體驗。 此住宿專案的最大亮點在於客房的客製化設計，旅客可根據自身支持推角的專屬「應援色」，從紅、藍、黃、綠、紫、粉紅、橘等七種主題色彩中挑選房型。充滿專屬色彩的裝飾能帶來強烈的視覺效果，為旅客打造出有別於日常的獨特氛圍。 此外，飯店特別引進了廣受討論的推活服務，在客房內準備了約一百套由人氣作家設計的精緻「娃娃衣」。入住期間，旅客無須在意時間限制與他人目光，即可在私密的客房空間內，無限次為娃娃替換各式華麗洋裝或休閒服飾，充分享受替娃娃裝扮的樂趣。 為了讓旅客能記錄下美好的瞬間，房內亦設置了專屬的攝影空間。搭配推角主題背景板、精巧的迷你家具與多樣化的攝影道具，旅客能輕鬆為換上新裝的娃娃拍攝豐富的寫真，將帶娃娃拍照的體驗發揮得淋漓盡致。 本專案於06/15中午12:00起開放網路限定預約。以雙人入

2026-06-17 08:00