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從東京睡到青森！JR東日本全新夜行列車「Luna Azul」2027年奢華啟航

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全新的夜行特急列車「Luna Azul」。　圖：JR東日本／提供
全新的夜行特急列車「Luna Azul」。　圖：JR東日本／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】鐵道迷與熱愛日本旅遊的朋友們準備好了嗎？ JR東日本（東日本旅客鐵路株式會社）於日前宣布，將於2027年度初推出全新的特急列車「Luna Azul」。這款全新列車最大的亮點，莫過於重現了經典的夜行列車浪漫，主打春季至秋季的夜間運行模式，帶領旅客由東京「品川」一路直達「青森」，將「搭乘本身就是目的」的極致鐵道旅體驗推向全新高度。

▲列車行駛區間與停留車站，粉線為白日運行，紅線為夜間運行。　圖：JR東日本／提供
▲列車行駛區間與停留車站，粉線為白日運行，紅線為夜間運行。　圖：JR東日本／提供

在夜間運行期間，「Luna Azul」將化身為穿梭於夜色中的移動城堡。列車自「品川」站發車，經由「上越線」與「羽越本線」駛向終點「青森」站，每週提供兩個往返班次。

旅客將體驗約12.5~15小時的長途星夜旅程，下行班次約於晚間21:00出發，隔日09:30即可抵達青森，完美銜接早晨的觀光行程。上行班次則約於16:00發車，隔日早晨07:00返抵東京。由10輛編組構成的夜行列車，僅限量接待125名旅客，確保每位乘客都能享有靜謐且不受打擾的休憩時光。

▲車內設有各種房型可以選擇。　圖：JR東日本／提供
▲車內設有各種房型可以選擇。　圖：JR東日本／提供

「Luna Azul」在西班牙語中代表著「藍月」，完美呼應了列車神秘的藍色時刻外觀與高品質的舒適感。為了打造頂級的乘車體驗，全車皆規劃為專屬私人包廂。從適合單人獨享的「Luna Comfort」，到空間寬敞、適合親友同樂的「Luna Comfort Grande」，以及最高等級的「Luna Premium」系列應有盡有。

更令人期待的是，第5號車廂特別設立了「Luna Vista Lounge」專屬休息室，旅客能在此一邊品飲小酌、購買零食，一邊欣賞窗外流動的夜景與清晨的田園風光。 

未來這趟夢幻的夜行之旅，預計將以「旅行商品」的形式包裝發售。除了主打的「青森夜行」路線外，冬季也將調整為開往群馬「長野原草津口」站的3小時日間「輕旅行」路線。確切的運行日、時刻表與最終票價細節將於日後另行公布，準備好為自己預約一趟遠離日常的浪漫「藍月」之旅了嗎？

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