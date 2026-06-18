「輕井澤森四季 VILLA」包棟別墅推薦：一棟一組私密森林別墅，具24小時中文管家與飯店式安心

從家庭假期到情侶紀念日與婚禮聚會，這裡給的都不只是一個住處，而是一段完全屬於自己的輕井澤森林時光。

這次入住的「輕井澤森四季 VILLA（Karuizawa Forest Seasons VILLA）」就座落在星野區域旁，獨棟別墅與整層套房（綠・光・風・時）各自隱於林間，步行約 12 分鐘即可抵達星野溫泉與榆樹街小鎮。每一組旅人都能擁有專屬的客廳、廚房與私密停留空間，同時由 24 小時中文管家在背後提供飯店式安心感；晚餐亦可預約住客專屬的包場制炭火餐廳 HONO，讓用餐也成為停留的一部分。

別墅的自在、森林的靜謐、餐桌上的儀式感，以及隨時有人照應的安心，在這裡同時成立。從家庭假期到情侶紀念日與婚禮聚會，這裡給的都不只是一個住處，而是一段完全屬於自己的輕井澤森林時光。

庭院步道與木質別墅相映，展現輕井澤森四季 VILLA 安靜、私密的森林停留感。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

被森林環抱的木質建築、專屬庭院與柔和光影，是「輕井澤森四季 VILLA」最具辨識度的風景。低調而私密的氛圍，也讓這裡成為私人婚禮、婚紗拍攝，以及日劇與廣告取景時格外受到青睞的場地。

木質外牆與庭院綠意相映，細節中可見高級飯店般的潔淨與維護感。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

推門走進「輕井澤森四季 VILLA」，第一印象是一處隱於林間、遠離外界打擾，只屬於自己的輕井澤森林別墅空間。木地板、客廳、臥室與衛浴空間都維持著高級飯店般的潔淨與維護感；完整廚房與私人洗衣設備、寬敞客廳與舒適動線，冬季更有浪漫的北歐真火暖爐，讓一家人或親友同行時，能擁有在輕井澤小住幾日、慢慢度假的從容。

「綠 MIDORI」大片私人庭院與露台，讓家庭與親友同行能在輕井澤森林別墅中自在停留。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

室內開放式格局呈現「綠 MIDORI」3 房 6 床獨棟別墅的寬敞生活尺度，讓家人與好友能像住進自己的別墅般自在相聚。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

屋內配置從 Bang & Olufsen、JBL、Harman Kardon 音響，到 LE LABO 沐浴備品、Dyson 吹風機與 SPA 浴室，細節中可見精緻與安心。室外則是私人庭院、BBQ 與篝火時光，讓森林不只是窗外風景，而是可以用餐、停留與相聚的地方。這種別墅的私密自在與飯店級維護感，正是輕井澤森四季 VILLA 最迷人的平衡。

選擇輕井澤森四季 VILLA 時，最值得一提的是「綠・光・風・時」四種住宿空間各有清楚性格。無論是家庭旅行、情侶紀念日、三代同遊或親友聚會，都能依照同行人數與停留方式，找到合適的森林別墅或整層套房。

綠 MIDORI｜3 房 6 張雙人床，適合 4～10 人

「綠 MIDORI」擁有寬裕的相處尺度，室內約 30坪，庭院約 45 坪。寬敞客廳連接露台與大片私人庭院。多人家庭或親友同行時，大人可以在林間喝咖啡、聊天，孩子也能在庭院中自由走動；設備完整的廚房，讓自炊成為別墅生活的一部分。私人庭院可安排 BBQ 與篝火，露天風呂則讓森林裡的停留多了一份放鬆感。室內與室外自然連成一體，讓停留不只是住宿，而更接近一段完整的輕井澤林間別墅生活。

北歐家具與細節營造溫潤高雅的空間質感，乾淨整潔的室內維護，讓自炊與用餐也能安心享受。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

北歐真火暖爐為「綠 MIDORI」帶來冬季的溫暖氛圍。家人與好友圍坐爐邊，享受輕井澤森林別墅的安靜度假時光。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

在滑雪的冬季，北歐真火暖爐旁感受輕井澤森林別墅的靜謐與溫度。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

入夜後的「綠 MIDORI」，室內燈光與私人露台自然相連，讓 BBQ、篝火與家人相聚延伸到輕井澤的夜晚。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

光 HIKARI｜三角屋頂・挑高木質空間・2 張 1.8m King Bed，適合 2～4 人

「光 HIKARI」以獨特的三角屋頂與挑高木質空間，成為輕井澤森四季 VILLA 中最具標誌性的森林 Villa。室內約 18 坪，室外約 27 坪，陽光從屋頂與窗邊灑入室內，讓整個空間帶著明亮而柔和的度假感；兩張 1.8m King Bed 以及沙發床，也讓情侶紀念日、夫妻旅行，或 4 人小家庭的輕井澤假期都能保有舒適空間。

「光 HIKARI」隱於森林綠意之中，三角屋頂與木質外觀呈現輕井澤森林 Villa 的標誌性風景。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

室內以木質空間與窗外綠意相連，讓情侶紀念日與小家庭旅行都能感受明亮柔和的別墅時光。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

「光 HIKARI」的臥室以兩張寬敞大床與柔和光線，營造如高級飯店般乾淨舒適、又保有別墅私密感的休憩空間。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

室內設有設施完整的自炊廚房，一步之外有私人青苔庭院 BBQ 與篝火，露天風呂則把森林裡的放鬆感延伸到夜晚。對大人來說，「光」是一個能被記住的輕井澤場景；對孩子來說，也是在自然裡留下旅行回憶的地方。

「光 HIKARI」私人庭院露台，適合在林間喝咖啡、閱讀，或與家人親友享受安靜的戶外停留。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

冬季的「光 HIKARI」，真火暖爐讓森林別墅多了一份雪季輕井澤的溫度與記憶。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

三角屋頂與挑高木質空間，不只是「光 HIKARI」的設計特色，也呼應了輕井澤別墅文化中親近森林、安靜生活的本質。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

風 KAZE｜現代和風與北歐相遇・4 張單人床，適合 2～6 人

「風 KAZE」以優雅的北歐復古家具、約 18 坪室內空間與約 27 坪苔庭，營造出安靜而有質感的輕井澤森林 Villa。

「風 KAZE」現代和風與北歐風格交融的森林別墅氣質。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

4 張單人床與自然延伸的臥室空間感，讓「風 KAZE」呈現舒適、安靜，並帶有非日常感的休憩氛圍。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

室內的北歐真火暖爐與木質階梯相映，讓「風 KAZE」多了一份安靜而溫暖的度假感。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

4 張單人床使得從兩人小住、朋友同行到小家庭旅行，都能保有自在的睡眠；室內 SPA 浴室與戶外露天風呂，則讓旅人在森林裡放鬆。與家人親友在室內自炊用餐，或在苔庭中享受 BBQ 與篝火時光，輕井澤森林的安靜與度假感，就留給想慢下來的旅人。

戶外露天風呂面向庭院綠意，讓泡湯也成為輕井澤森林別墅停留的一部分。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

窗邊床景與自然採光，呈現「風 KAZE」適合情侶小住、朋友同行與小家庭旅行的安靜休憩感。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

「風 KAZE」的露台與戶外座席，讓自炊、BBQ、篝火與森林中的放鬆時光自然延伸到室外。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

時 TOKI｜3 臥室・7 張床・島台式廚房・私人足浴，適合 4～9 人

「時 TOKI」是獨立入口的整層套房，室內約 29 坪，寬敞客廳與島台式廚房讓料理、用餐與聊天自然聚在一起，像是在輕井澤擁有一處自己的別邸。

「時 TOKI」設有獨立入口，整層套房保有高度私密感，適合家庭、親友與長住型旅人。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

「時 TOKI」寬敞客廳與北歐真火暖爐，讓三代旅行與多人小住也安靜從容。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

「時 TOKI」從室外步入私人室外空間，讓輕井澤森林中的放鬆時光自然延伸。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

寬敞餐桌與島台式廚房，讓「時 TOKI」的料理、用餐與聊天自然聚在同一個生活場景中。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

「時 TOKI」以島台式廚房連接客廳與窗外綠意，呈現整層套房適合多人同行的生活尺度。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

戶外露台設有私人足浴，能和親友一邊泡腳，一邊慢慢用餐小酌。無論是親子同行、三代旅行，或多人小住，都能讓旅途的節奏慢下來。冬天則可在北歐真火暖爐旁取暖，感受雪季輕井澤特有的靜謐與溫度。

戶外露台的私人足浴，是「時 TOKI」最具記憶點的設計，讓親友能一邊泡腳一邊慢慢停留。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

輕井澤森四季 VILLA 最讓人留下印象的，是自由感與安心感之間的平衡。入住期間不需要被傳統旅館的固定流程束縛，可以依照自己的節奏在別墅空間裡自炊、閱讀，或只是靜靜看著林間天色變化；24 小時中文管家在背後提供恰到好處的支援，讓自由停留之中仍有飯店式安心。

輕井澤森四季 VILLA 的私人庭院 BBQ 與篝火時光，適合家庭旅行、親友聚會與夜晚相聚。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

入夜後，庭院裡可以安排 BBQ 與篝火。炭火升起、木頭燃燒的聲音在森林裡緩緩展開，孩子烤棉花糖，大人圍著火光聊天用餐，讓輕井澤的自然不只是白天的風景，也成為夜晚真正參與其中的度假記憶。

若想把晚餐變成更完整的儀式，也可預約住客專屬、完全包場制的炭火餐廳 HONO；炭火只為一組客人點燃，讓用餐成為輕井澤森四季 VILLA 停留中另一段安靜而奢侈的時間。

住客專屬炭火餐廳 HONO，窗外綠意與室內餐桌相連，呈現包場制晚餐的私密感。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

HONO 採完全預約包場制，每次只接待一組客人，讓紀念日與親友聚餐更有儀式感。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

入夜後的 HONO 炭火餐廳，為住客準備一段安靜而奢侈的輕井澤晚餐時間。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

如果不想在私人空間裡自炊，或想為紀念日與親友聚會安排一頓更有儀式感的晚餐，住客專屬炭火餐廳 HONO 會是輕井澤森四季 VILLA 最值得保留時間的體驗之一。餐廳採完全預約、包場制，每次只接待一組客人；入夜後炭火在眼前升起，和牛、豬肋排與季節食材隨著火候慢慢逼出香氣，入口是炭火料理才有的溫度與層次。搭配清酒、威士忌、葡萄酒或琴酒等藏酒，不必離開園區，也能完成一頓安靜而奢侈的輕井澤晚餐。

和牛、豬肋排與季節食材在炭火上慢慢烤出香氣，呈現 HONO 現場炭火料理的美味。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

炭火只為一組客人點燃，是 HONO 包場制炭火晚餐最具記憶點的瞬間。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

輕井澤森四季 VILLA 的位置（詳細交通與接送服務），正好把輕井澤的森林靜謐與星野區域的便利連在一起。距離星野溫泉、榆樹街小鎮、高原教會、石之教堂與冬季溜冰場皆約 1 公里，步行約 12 分鐘即可抵達；白天可以在周邊散步，走入別墅區森林徒步路線，夜晚再回到自己的私人庭院與別墅空間。冬季入住時，也可依照同行者需求訂製滑雪行程，讓雪景、溫泉、教堂散策與森林別墅假期，形成一段完整的輕井澤旅程。也因此，更建議至少安排多晚，把星野區域、森林散策、餐廳晚餐與別墅空間裡的放鬆時間慢慢展開。

輕井澤森四季 VILLA 位於星野區域旁別墅區內，步行可達星野溫泉、榆樹街小鎮、高原教會與石之教堂。圖片提供｜輕井澤森四季 VILLA

FAQ 入住前常見問題

Q｜輕井澤森四季 VILLA 是飯店嗎？還是民宿？

輕井澤森四季 VILLA 不是一般飯店，也不是傳統民宿，而是結合森林別墅自由感與飯店式安心感的高端包棟住宿。這裡由獨棟別墅與整層套房組成，每一組旅人都能擁有專屬空間、私人庭院、寬敞客廳與完整廚房，同時享有 24 小時中文管家支援，適合家庭旅行、親子同行、三代旅行、情侶紀念日與長住假期。

Q｜入住時會遇到其他住客嗎？

基本不會。除停車場外，沒有需要與其他住客共享的大型公共區域。旅人可以在私人庭院、客廳、廚房與露台中享受高度私密的停留，同時又能透過 24 小時中文管家支援，在需要時獲得協助。

Q｜價格大約是多少？

住宿價格依房型、季節、入住人數與日期而不同。每人每晚約 20,000 日幣（約新台幣4,000元）起，實際價格建議以官方網站空房日曆與預訂頁面為準。若是家庭旅行、三代同行或親友包棟，多人分攤後更能感受到森林別墅住宿的性價比。

Q｜有提供停車位嗎？

有。敷地內設有 7 個專屬停車位，住宿期間可自由使用，無需事先預約。自駕前往輕井澤森四季 VILLA 的旅人，可以直接將車停放在園區內，再步行前往星野溫泉、榆樹街小鎮、高原教會與石之教堂等周邊景點。

Q｜適合家庭或長輩同行嗎？

適合。寬敞客廳、完整廚房、私人洗衣設備、高品質食器餐具與多房型配置，讓家庭、長輩同行與多晚停留都能更自在。部分房型也適合三代旅行或親友同行，不只是住一晚，而是像在輕井澤擁有一處自己的森林別墅。

Q｜如果不想每天外出用餐，住宿本身可以解決晚餐嗎？

可以。住客可預約完全預約制、住客專屬的包場制炭火餐廳 HONO，也可以在私人庭院安排 BBQ，或使用別墅內設備完整的廚房自行料理。無論是紀念日晚餐、親友聚會，還是家庭旅行中的輕鬆一餐，用餐都能成為森四季住宿體驗的一部分。

Q｜不會日文，來輕井澤會不會不方便？

不會。輕井澤森四季 VILLA 提供 24 小時中文即時支援與行程協助。即使第一次造訪輕井澤，或不熟悉日本當地交通、餐廳預約與入住流程，也能安心入住、自在停留。

Q｜從星野區域走路方便嗎？

方便。從輕井澤森四季 VILLA 出發，星野溫泉、榆樹街小鎮、高原教會、石之教堂與冬季溜冰場皆約 1 公里，步行約 12 分鐘即可抵達。白天可散步前往星野區域，夜晚再回到自己的私人庭院與森林別墅空間。

輕井澤森四季Villa

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町長倉 2147-118

輕井澤森四季 VILLA 官方網站

未滿十八歲禁止飲酒。飲酒禁止開車

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林芳如 https://www.xinmedia.com/article/305530