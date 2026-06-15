快訊

川普輸很大？外媒解析美伊協議 「僅止血非療傷」伊朗籌碼不減反增

26歲澎湖混血正妹紅到國際！登Netflix荒野求生 「徒手抓魚」驚豔觀眾

本月第三份高雄市長民調 賴瑞隆又大贏柯志恩20.3個百分點

日本名古屋最新打卡地標！奢華商場「HAERA」盛大開幕　香奈兒、愛馬仕旗艦店一次逛

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／業者提供
圖／業者提供

前往日本自由行又有全新購物熱點可朝聖！位於名古屋最熱鬧的榮商圈，全新大型複合式商場「HAERA（ハエラ）」正式開幕，集結時尚精品、美食餐飲、藝術文化與生活美學等多元元素，共引進65個品牌，其中更有40個品牌首次進駐東海地區，成為近年名古屋最受矚目的新興地標，也為旅客帶來全新的購物體驗。

日本名古屋打造「會逛的美術館」　購物結合藝術空間成亮點

HAERA最大的特色，在於跳脫傳統百貨商場模式，以「公共藝術空間」概念規劃整體場域。從建築外觀到室內動線皆融入設計美學與藝術展示元素，讓旅客不只是購物，更像漫步於現代美術館之中。商場內涵蓋精品時尚、香氛選品、文化展演及特色餐飲空間，無論是熱愛設計、美學或潮流文化的旅客，都能在此找到值得駐足探索的角落。

圖／業者提供
圖／業者提供

日本最大級精品陣容進駐　香奈兒、愛馬仕領軍登場

對精品愛好者而言，HAERA更堪稱名古屋最新朝聖地。包括香奈兒打造日本規模數一數二的大型專門店，以三層樓空間呈現完整精品世界，涵蓋服飾、珠寶、腕錶、鞋履及皮件系列，並規劃專屬貴賓空間與售後服務中心。

另一大焦點則是愛馬仕於中部地區設立的最大旗艦店，橫跨地下一樓至地上三樓，完整呈現品牌從皮革工藝、時裝配件到家居與香氛商品的多元魅力。無論是品牌收藏家或首次接觸精品的旅客，都能享受沉浸式的購物體驗。

圖／業者提供
圖／業者提供

路易威登、卡地亞同步進駐　成名古屋奢華購物新據點

除了兩大精品龍頭外，路易威登也在HAERA設立中部地區規模最大的門市，集結時裝、皮件、珠寶、香水及美妝商品；卡地亞則以全新雙層旗艦店亮相，展示珠寶、腕錶及婚嫁系列等經典作品。隨著多家國際精品品牌齊聚，HAERA不僅提升名古屋的高端消費版圖，也讓榮商圈躍升為日本中部最具話題性的精品購物聚落之一。未來計畫造訪日本名古屋的旅客，不妨將HAERA排入行程，感受結合藝術、美食與奢華購物的全新城市魅力。

圖／業者提供
圖／業者提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

名古屋 新地標 日本旅遊 商場

相關新聞

日本名古屋最新打卡地標！奢華商場「HAERA」盛大開幕　香奈兒、愛馬仕旗艦店一次逛

名古屋全新大型複合式商場「HAERA」盛大開幕，集結65個品牌，其中40個品牌首次進駐東海地區。商場獨特設計結合藝術空間，提供奢華購物體驗，香奈兒和愛馬仕等知名品牌齊聚，成為最新打卡熱點。

東京榮登全球旅遊體驗類冠軍！一探歌舞伎與相撲的沉浸式文化盛宴

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】在最新發布的《2025年城市觀光版品牌指標》中，東京榮獲「體驗」類別的世界第一名。這座日本的大型都市結合了高度發展的都市機能與深厚的歷史底蘊，將傳統文化直接融入現代觀光空間，提供旅客實質的參與機會。對於喜愛深度遊日的台灣旅客來說，其中具代表性的傳統藝術「歌舞伎」與日本國技「相撲」，已打破過去單純觀賞的限制，轉變為外國旅客也能輕鬆報名參與的沉浸式活動。 擁有四百多年歷史的歌舞伎，近期因相關題材的電影在台引起迴響，吸引許多旅人前往日本親臨感受。座落於銀座的地標「歌舞伎座」除了保留傳統建築風格，也具備現代化設施。除了完整的觀賞整區表演外，觀眾還可以利用「一幕見席」票，只觀賞完整演出中的一幕，並還搭配有繁體中文等多語字幕觀看演出。 此外，專為海外遊客打造的九十分鐘互動體驗更是備受矚目。在專業演員帶領與全程英語解說下，參與者能親手敲擊木板操作「附打」音效、學習定格姿勢「見得」，並實際解析經典的「隈取」臉譜。 體驗結束後，還可前往與東銀座站直結的木挽町廣場，選購歌舞伎臉譜馬卡龍、經典人形燒與柿子最中等特色伴手禮。 同樣位於銀座的「THE SUMO LIVE RES

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。