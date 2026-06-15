日本名古屋最新打卡地標！奢華商場「HAERA」盛大開幕　香奈兒、愛馬仕旗艦店一次逛

前往日本自由行又有全新購物熱點可朝聖！位於名古屋最熱鬧的榮商圈，全新大型複合式商場「HAERA（ハエラ）」正式開幕，集結時尚精品、美食餐飲、藝術文化與生活美學等多元元素，共引進65個品牌，其中更有40個品牌首次進駐東海地區，成為近年名古屋最受矚目的新興地標，也為旅客帶來全新的購物體驗。

日本名古屋打造「會逛的美術館」 購物結合藝術空間成亮點

HAERA最大的特色，在於跳脫傳統百貨商場模式，以「公共藝術空間」概念規劃整體場域。從建築外觀到室內動線皆融入設計美學與藝術展示元素，讓旅客不只是購物，更像漫步於現代美術館之中。商場內涵蓋精品時尚、香氛選品、文化展演及特色餐飲空間，無論是熱愛設計、美學或潮流文化的旅客，都能在此找到值得駐足探索的角落。

圖／業者提供

日本最大級精品陣容進駐 香奈兒、愛馬仕領軍登場

對精品愛好者而言，HAERA更堪稱名古屋最新朝聖地。包括香奈兒打造日本規模數一數二的大型專門店，以三層樓空間呈現完整精品世界，涵蓋服飾、珠寶、腕錶、鞋履及皮件系列，並規劃專屬貴賓空間與售後服務中心。

另一大焦點則是愛馬仕於中部地區設立的最大旗艦店，橫跨地下一樓至地上三樓，完整呈現品牌從皮革工藝、時裝配件到家居與香氛商品的多元魅力。無論是品牌收藏家或首次接觸精品的旅客，都能享受沉浸式的購物體驗。

圖／業者提供

路易威登、卡地亞同步進駐 成名古屋奢華購物新據點

除了兩大精品龍頭外，路易威登也在HAERA設立中部地區規模最大的門市，集結時裝、皮件、珠寶、香水及美妝商品；卡地亞則以全新雙層旗艦店亮相，展示珠寶、腕錶及婚嫁系列等經典作品。隨著多家國際精品品牌齊聚，HAERA不僅提升名古屋的高端消費版圖，也讓榮商圈躍升為日本中部最具話題性的精品購物聚落之一。未來計畫造訪日本名古屋的旅客，不妨將HAERA排入行程，感受結合藝術、美食與奢華購物的全新城市魅力。

圖／業者提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」