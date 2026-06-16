初夏避暑首選！從東京搭一小時車直達綠意盎然的輕井澤

【文・KKday旅遊生活誌】

初夏時節悄悄來臨，正是遠離都市喧囂、擁抱大自然的好時機。從東京出發，只要搭乘新幹線短短一個小時，就能直達充滿異國風情的避暑勝地輕井澤。這裡不僅氣候涼爽宜人，更擁有許多不可錯過的熱門輕井澤景點，無論是想漫步在綠意盎然的林蔭大道，還是享受愜意的溫泉與美食，初夏的輕井澤絕對是你的東京近郊旅遊首選。

經典好去處

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新輕井澤是隨著19世紀末鐵路通車開發而成的新市區，舊輕井澤則是早期輕井澤地區的核心發展地帶，而中輕井澤的景點主要集中在山坡。

雲場池

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雲場池可說是輕井澤景點中最知名、也最受歡迎的風景名勝，雲場池是個狹長的人工湖，雖然面積不太大，但因為雲場池在茂密的樹林中，清澈的池水加上碧綠的樹林，夏天的景色超級漂亮！

不過雲場池真正的厲害的地方其實是它的秋季景色，每年10月底，湖畔就會開始被大片楓葉染紅，可是關東地區的超人氣賞楓景點喔！而冬天白雪皚皚，如同北歐童話般的景致也很值得一看。

石之教堂

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石之教堂距離輕井澤高原教堂不遠，由美國知名的建築師Kendrick Bangs Kellogg所設計，以內村鑑三的無教會主義和自然共生思想為主軸，融合輕井澤的空氣、流水、石頭等元素，以玻璃和石頭堆砌而成。

石之教堂的建築設計非常獨特，是最受歡迎的輕井澤景點之一！不過小編提醒大家，教堂內部是不可以拍照的喔。

白絲瀑布

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白絲瀑布在舊三笠飯店和草津溫泉之間比較深山的地方，所以小編比較推薦搭乘巴士來喔！會叫做白絲瀑布是因為瀑布水不像一般的大型瀑布，而是許多細細小小的水流，就像許多白絲般汩汩流下。

半環狀的白絲瀑布和底下的池塘其實都是由人工鑿成的，雖然規模不大，稱不上壯觀，但因為優美的環境和清澈的池水，加上秋季的大片紅葉，還是吸引大批遊客前來這個輕井澤景點。

聖保羅教堂

聖保羅天主教教堂是座有著三角屋脊和尖塔的小教堂，1935年由英國籍神父創立，並由美國知名的建築師Antonin Raymond設計。這座現代主義教堂以水泥石板搭配高斜度屋頂，還曾經獲得美國及日本的建築設計大獎呢～

另外聖保羅天主教教堂也是非常熱門的輕井澤景點，因為曾經出現在日本文學名家堀辰雄、川端康成等人的作品中，也曾經是許多名人婚禮的舉行地，因此人氣非常高，許多日本女性也把這裡視為夢想中的結婚地。

榆樹街小鎮

榆樹街小鎮是非常有歐洲風格的商店街，是由星野集團沿著清澈的湯川打造的地方。會叫做榆樹街小鎮是因為這裡原生的100多棵春榆樹，街道的地板和建築都由木材構成，就像是漫步在北歐小鎮當中。

榆樹街小鎮有各式的日式、歐式、亞洲料理，以及各種藝術品、家具店、特色雜貨小店等等，很適合在這裡度過悠閒的下午喔！

蜻蜓之湯

蜻蜓之湯是山林間的露天溫泉，因為泉質柔軟被稱為「美肌之湯」，甚至能夠直接飲用，對腰痛、手腳冰冷、皮膚乾燥等具有療效，最棒的是可以在山林之間邊泡溫泉邊欣賞美麗景致，是非常舒服的輕井澤景點～

輕井澤高原教堂

輕井澤高原教堂由日本知名的基督教思想家內村鑑三等人創立，前身是藝術文化的教育空間「星野遊學堂」，二戰之後才改為現在的樣子，也是日本第一個舉辦西式婚禮的教堂。因為悠久的歷史和特色的三角外型，這裡也是日本女性的夢想結婚地之一，幾乎每天都有婚禮在這裡舉行，想參觀內部的話要碰碰運氣喔！

輕井澤Taliesin

輕井澤Taliesin的Taliesin是威爾斯語，直譯為「發光的前額」，是座以人工的鹽澤湖為中心建造的綜合休閒設施，湖畔有各式各樣的野生動植物，除了體驗大自然之外還有美術館、博物館、遊樂設施、高爾夫球場等等，是很適合親子玩上一天的輕井澤景點。

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