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日媒報導虎航飛機北海道緊急降落 「駕駛艙冒煙」未傳出傷亡
日本媒體報導，日本北海道新千歲機場事務所等單位表示，一架台灣虎航的飛機於今天上午11時（台北時間10時）左右，降落於新千歲機場的B跑道，這架飛機通報「駕駛艙冒煙」。
共同社報導，日本政府國土交通省新千歲機場事務所表示，一架從台北出發、目的地為札幌的台灣虎航234號班機，通報「駕駛艙冒煙」。
這架飛機已經在新千歲機場著陸，目前尚未傳出傷亡。
北海道文化放送（UHB）報導，當地警消表示，當時接獲消息稱「由於駕駛艙冒煙，將緊急降落」。
札幌電視台（STV）報導，北海道機場公司的職員今天上午11時左右，通報消防單位，「有飛機在新千歲機場緊急降落」。當地消防單位表示，飛機約上午10時50分左右著陸，目前未出現火災現象或未傳出有人受傷。
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