東京玩膩了？近郊橫濱2大超人氣博物館：日清泡麵DIY、麵包超人博物館

第一次到東京自由行，很多人行程幾乎都排滿淺草、澀谷、新宿或迪士尼，但其實從東京搭電車只要約30分鐘，就能抵達充滿海港風情的橫濱。這座兼具現代都市與海濱景觀的城市，不只有浪漫夜景和紅磚倉庫，還藏著許多超適合親子、情侶和朋友一起玩的橫濱熱門景點！

橫濱必去景點｜橫濱合味道紀念館

橫濱合味道紀念館｜DIY專屬杯麵＋歷代泡麵牆必拍



從東京出發想安排一趟輕鬆又有趣的近郊行程，小編推薦把「日清合味道紀念館」排進橫濱必玩清單！這裡不只是看展而已，而是把「泡麵為什麼會誕生、又怎麼改變世界」用超好玩的方式呈現，一進館就會被滿滿的歷代泡麵牆吸住目光，位於裡面的速食麵歷史方塊展覽廳，像在翻一部泡麵的時代年表；接著走進展區，能看到安藤百福的發想故事與研究空間，整個很像在解鎖一個日常食物背後的發明腦洞，連平常不愛逛展的人也會越玩越投入。

圖/ReadyGo

最熱門的當然是泡麵 DIY「My CUPNOODLES Factory」，先在杯身塗鴉畫出自己的專屬杯麵，再選一種湯底、四種配料，最後封膜、裝袋打氣，直接變成一個可愛到捨不得拆的「小包包杯麵」，成就感直接拉滿，做完真的會捨不得吃！

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逛累了別急著走，館內也有周邊小物與限定伴手禮，很適合邊買邊回味。館內還有不同主題展區與互動設施，逛累了再去紀念品店挖限定周邊，超適合當作橫濱一日遊的亮點收尾。

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地址：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-3-4

營業時間：10:00–18:00（最晚入館 17:00）、休館日週二（若遇國定假日則照常開館，隔日休館）

門票：大人 500日圓、高中以下免費

交通：港未來線「みなとみらい站」或「馬車道站」步行可達

橫濱必去景點｜橫濱麵包超人兒童博物館

橫濱麵包超人兒童博物館｜造型麵包可愛爆表



如果是帶小朋友來橫濱自由行，這絕對是許多家庭必訪的超人氣景點！不只是單純的博物館，更像是一座專屬於孩子們的夢幻樂園。從踏進館內的那一刻開始，就像走進麵包超人的動畫世界，熟悉的麵包超人、細菌人、吐司超人、紅精靈等角色通通現身。

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館內最受歡迎的就是各種互動遊戲區與主題場景，不僅可以近距離和角色合影，還能參加精彩的舞台表演。小朋友可以在模擬城鎮中探索冒險，體驗動畫中的經典場景，許多設施都設計得相當貼近幼兒年齡層，即使是學齡前的小朋友也能玩得非常開心。每天還會不定時舉辦角色見面活動，看到孩子興奮地向麵包超人揮手，真的會讓家長瞬間被療癒。

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除了遊樂空間之外，館內的美食也是一大亮點。最熱門的就是造型可愛的角色麵包，每一個都做成麵包超人系列角色的模樣，不只好拍，味道也相當不錯。許多人來到這裡第一件事就是先衝麵包店排隊，畢竟這些限定造型麵包可是館內的人氣招牌。另外還有各式主題餐廳、甜點與兒童餐，讓整趟旅程充滿童趣與驚喜。

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館內販售許多限定周邊商品，從玩偶、公仔、文具到生活用品應有盡有，對麵包超人粉絲來說根本是購物天堂。不少限定商品只有橫濱館才買得到，常常讓人一不小心就失手買滿整袋。而且博物館位置就在橫濱港未來區附近，交通相當方便，周邊還能順遊橫濱紅磚倉庫、橫濱太空世界摩天輪以及港灣夜景。不管是安排半日遊還是一日遊都很適合。如果是親子旅行，小編真的很推薦把橫濱麵包超人兒童博物館排進行程裡，不只小朋友玩到不想回家，大人也能找回滿滿童心，留下最難忘的橫濱回憶。回程若時間還早，也很推薦繼續規劃東京夜晚好去處，把一整天行程塞好塞滿！

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地址：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-9

營業時間：10:00–17:00（最晚入館 16:00）

門票：1歲以上 2,200～2,600日圓（依日期浮動）

交通：港未來線「新高島站」步行約3分鐘；JR「橫濱站」步行約10分鐘

日本橫濱一日遊行程表

時間 行程規劃 09:30 東京出發 → 搭車前往橫濱（抓約30–40分鐘彈性移動） 10:15 日清合味道紀念館：先拍泡麵牆、再卡DIY杯麵時段 12:30 港未來周邊散步／簡單午餐（順路看海、逛逛商場） 14:00 橫濱麵包超人兒童博物館：看互動區、買周邊、做鑰匙圈 16:30 1樓商店＆麵包店最後衝刺（想買麵包建議提早排） 18:00 回程或續攤港未來夜景（紅磚倉庫／摩天輪區）

橫濱景點常見問題

日清杯麵博物館要先預約DIY嗎？

建議一進館先去確認DIY場次／時段，因為熱門時段很容易額滿。就算最後沒做到DIY，館內展區本身也很值得逛，但既然都來了，真的推薦把「自己的杯麵」做起來，紀念感差很多。

麵包超人博物館大人去會無聊嗎？

如果你是「純大人團」，3F展區可能會比較偏親子取向；但我覺得商店、周邊、造型麵包、客製紀念品就很值得，拍照也超好出片。想要體驗完整互動與表演，那就更適合帶小朋友一起去。

麵包超人博物館一定要買門票才能逛嗎？

1F 的商店和美食廣場可以免費進入，不需要買票！角色造型麵包、限定周邊商品都在 1F 就能入手。但如果想進 2F 和 3F 的博物館展區、看舞台表演、玩互動設施，就需要購票（2,200～2,600 日圓，依日期浮動），而且目前只開放網路預購，建議出發前先在官網訂好，以免現場撲空。

兩個館怎麼排最順？從東京過去要多久？

編輯自己的順序是：日清杯麵博物館 → 午餐散步 → 麵包超人那邊。原因很簡單：杯麵DIY通常越早越好卡位；麵包超人那邊午後進去逛、買、吃甜點剛剛好。從東京到橫濱交通很方便，我通常抓「半小時到四十分鐘」當移動緩衝最安心。

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