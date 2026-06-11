日本新生「百年古民家」三選 深度體驗歷史與傳統文化

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】近年來台灣人前往日本旅遊的模式有了顯著改變，不再只是打卡踩點，而是更渴望深入在地生活，體驗道地的文化底蘊。呼應這股需求，日本觀光廳正積極推動「歷史資源活化」，透過補助計畫讓許多百年老宅、廢棄倉庫搖身一變，成為極具魅力的觀光據點。

這樣的「老屋新生」不但替地方鄉鎮帶來全新活力，也完美落實了文化傳承與永續旅遊的理念。趁著夏秋交替之際，規劃一趟住進歷史的旅程，感受老屋翻修後的獨特韻味吧！

▲位在京都府的「俵庵」可讓人置身走進京都町屋的靜謐日常，感受歲月沉澱的溫度。 圖：Rakuten 樂天旅遊／提供

提起日本的歷史古都，京都絕對是首選。夏日的京都充滿祭典氛圍，無論是傳承千年的「祇園祭」，還是宇治川上保留平安時代風情的鵜飼捕魚，都令人充分感受古都的夏日風雅。

在參加完熱鬧的祭典後，不妨下榻隱身於巷弄中的「俵庵」。這座由明治三十年京町家改造而成的旅宿，過去曾是專門替皇室打造國璽的工匠住所。改建後依然保留了當時手工鍛造的釘子、挑高的工坊結構以及優雅的日式坪庭，處處皆是職人留下的珍貴印記。

此外，館內更配備了被視為木製浴缸極品的「高野槙浴池」，讓旅客能在木質幽香中，徹底沉浸於京都的日常步調。

▲「古民家煉」由百年古民家修復而成，重現日本鄉間歲月風景。 圖：／提供

秋季的福岡展現出傳統與現代交織的迷人活力。九月份不僅有博多三大祭之一的「筥崎宮放生會」，夜晚的中洲街頭更會舉辦「中洲 JAZZ」，化身為熱情四射的露天爵士舞台。

享受完城市的繁華後，推薦前往宮若溫泉鄉，入住被大自然環抱的「古民家煉」。這間以「和」為設計主軸的旅宿，運用現代修復工藝賦予百年建築新生命，所有客房皆採獨棟設計並附設專屬溫泉。

餐飲方面，則由主廚嚴選鐘崎漁港的現撈海鮮與當地時蔬，精心製作出如藝術品般的懷石料理，為旅人端上福岡最純粹的山海饗宴。

▲坐落於清流那珂川畔附近的「有形文化財飯店飯塚邸」傳統日式宅邸中，感受歷史與現代交織之美。 圖：／提供

想要探索關東地區的歷史軌跡，絕對不能錯過栃木縣鹿沼市的秋季盛事。十月份舉行的「鹿沼秋祭」不僅名列聯合國無形文化遺產，其華麗的彫刻屋台遊行更是氣勢磅礡，同時還能就近觀賞日光東照宮的「秋季例大祭」。

在感受完祭典的震撼後，推薦入住位於那珂川畔的「有形文化財飯店飯塚邸」。這棟名列「國家指定有形文化財」的建築已有兩百年歷史，前身為江戶時代的村長宅邸。經過精心翻修，古老的木造樑柱與現代化家具完美融合。旅宿更主打「與城鎮共生」的概念，鼓勵住客走進街道，享用當地的美食與農產品，用最接地氣的方式體驗栃木縣的迷人風土。

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