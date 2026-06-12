福岡太宰府漫遊：必訪景點、人氣伴手禮與美食全收錄！

【FunTime小編群】來到福岡，去過太宰府才算真正領略過些許州的迷人之處！這裡不僅是祈求學業進步的聖地，還可以感受充滿昭和復古感的日式風情 ~不但有許多人來此祈求好運，更是一品當地美食的極佳好去處。小編整理了來到太宰府絕不能錯過的美食、景點，準備好的話我們就一起出發吧～

太宰府景點

太宰府天滿宮

太宰府天滿宮。圖／adobe stock

來到九州一定要去的景點就是「太宰府天滿宮」！這裡的主祭神「天神」不但是學問、文化及藝術之神，還有摸了會變聰明的「御神牛」。這些特色每年吸引了許多學生前來參拜，也有很多遊客來這裡購買具有梅花圖樣的「限定御守」，如果想買祈求考試合格、事業順利的御守，在這裡都能找到～不論你是來祈求學業進步或是想一睹天滿宮的宗教靈性與創意，來到這裡一定不會讓你失望！

小編小提醒：御本殿正在整修中，設立「仮殿」為臨時參拜用

參拜路線推薦：鳥居⭢御神牛⭢太鼓橋⭢麒麟⭢御本殿（主神殿）⭢狛犬⭢飛梅⭢中嶋神社⭢太宰府天滿宮寶物殿⭢天開稻荷神社。詳細資訊請參考官網

交通：搭地鐵至「太宰府站」，步行約4分鐘

營業時間：冬季（從12月至隔年3月）06:30-18:30、夏季（從6月至8月）06:30-19:30

公休日：全年無休

寶物殿參觀票價（最後入場時間為16:00）：

大人500日圓

大學生、高中生200日圓

中學生、小學生100日圓

太宰府前表參道商店街

太宰府前表參道商店街。圖／FunTime小編群

來到太宰府，絕對不能錯過充滿懷舊氣息的「表參道商店街」！這裡兩側的商店都是古色古香的日式傳統建築，復古的氛圍讓人一踏入就彷彿穿越時空。不管是特色小吃還是伴手禮商店，這裡通通應有盡有。小編等等也會推薦幾間必吃必買的店家給大家喔～

交通：搭地鐵至「太宰府站」，步行約1分鐘

星巴克 太宰府天滿宮表參道店

星巴克 太宰府天滿宮表參道店。圖／FunTime小編群

這家外觀非常特別的「星巴克 太宰府天滿宮表參道店」是邀請日本知名建築師所設計，由2000根左右的木材交織而成。走進去後透過木條延伸的感覺讓整個空間呈現一種流動感，也因為全店使用了大量的自然材料，坐在裡面時真的有種在森林裡喝咖啡的療癒感！

交通：搭地鐵至「太宰府站」，步行約3分鐘

營業時間：08:00-20:00

太宰府美食

松屋梅枝餅

松屋梅枝餅。圖／adobe stock

來到太宰府，沒吃過「松屋梅枝餅」真的太可惜啦！梅枝餅的口感非常特別，外皮烤得微焦酥脆，咬下去的Q彈口感有點像麻糬，卻又不會過於軟爛，嚼勁恰到好處。最厲害的是它的紅豆內餡，完整保留了紅豆的顆粒感，但又綿密細緻，甜而不膩的滋味感讓人一口接一口！

必吃推薦：梅枝餅

交通：搭地鐵至「太宰府站」，步行約1分鐘

營業時間：09:00-17:30

草莓最中大福 天山本店

草莓最中大福 天山本店。圖／IG, sachi_0203

如果你在太宰府表參道看到一家大排長龍的店，那一定是這家超人氣的甜點店「草莓最中大福 天山本店」。小編強烈推薦現做的「草莓最中」！它一共有紅豆、白豆沙、八女抹茶三種口味，一口咬下能吃到超大草莓的甜度與酸度，完全不會搶走內餡的甜味。裡面還有一塊Q彈的麻糬增加口感，最外面酥脆的最中包裹著豐富的內餡，這個幸福的滋味絕對值得你排隊等待！

必吃推薦：草莓最中

交通：搭地鐵至「太宰府站」，步行約2分鐘

營業時間：10:00-17:00

一蘭 太宰府參道店

一蘭 太宰府參道店。圖／FunTime小編群

來到日本大家必吃的一定有「一蘭拉麵」！這家位於太宰府的一蘭超有特色，店裡處處藏著開運小彩蛋，最有名的就是特製的五角形拉麵碗。因為日文「五角」與「合格」發音相近，而且形狀正好呼應天滿宮的梅花圖騰，吸引無數考生前來朝聖。麵條長度標榜有59公分，比一般麵條多出一倍，象徵著祈求考運與幸福。吃完後不僅胃裡暖暖的，心靈也被滿滿的好運加持啦～

必吃推薦：拉麵

交通：搭地鐵至「太宰府站」，步行約1分鐘

營業時間：09:00-19:00

YAMAYA BASE DAZAIFU

YAMAYA BASE DAZAIFU。圖／IG, sachi_0203

如果你是明太子控，這間「YAMAYA BASE DAZAIFU」絕對是你的天堂！這間店可是被封為「明太子法國麵包聖地」，最高紀錄一天能賣超過1000個！這裡的麵包有兩種口味：經典明太子法國麵包與明太子起司法國麵包。這家的特色是現點現烤，讓你拿到手時絕對是熱騰騰的！麵包外酥內軟，加上濃郁的奶油在口中融化擴散，有著鮮甜微辣的滋味。更貼心的是店家會幫忙切好方便食用，非常適合跟好朋友一起分享！

必吃推薦：明太子法國麵包

交通：搭地鐵至「太宰府站」，步行約1分鐘

營業時間：09:30-17:30

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