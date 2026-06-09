日本必買零食伴手禮：薯條三兄弟機場限定口味 回國前必掃貨

日本旅行即將結束，在掃完美妝、藥品後，接下來的重頭戲就是零食類了！琳瑯滿目的選擇讓人看得眼花撩亂。但在這之中，「薯條三兄弟」依舊是許多台灣旅客心中的必買經典，尤其是機場限定的「北海道奶油口味」，回國前沒順手帶上幾盒真的會搥心肝。

日本人氣零食伴手禮「薯條三兄弟」

在日本零食伴手禮名單中，「薯條三兄弟」系列可以說是長年穩居人氣排行榜。不論是第一次到日本旅行，還是已經來過多次的老手，看到這熟悉的薯條排排站包裝，都會忍不住想伸手去拿幾盒。

「薯條三兄弟」（Jaga Pokkuru／じゃがポックル）是日本知名零食品牌Calbee旗下的經典人氣商品之一。其最大特色在於100%使用北海道產馬鈴薯製作，甚至連外皮也一併保留下去製作。外型看似一般的炸薯條，但實際吃起來卻有著截然不同的口感：外酥內鬆、輕盈不厚重，讓人一口接一口停不下來。

除了口感之外，超刷嘴的口味也是薯條三兄弟能長年維持高人氣的關鍵，作為零食類伴手禮幾乎不容易踩雷。不論是送同事還是長輩，大多數人都能接受這樣的口味。此外，也很適合留給自己在家慢慢享用，因此自然成為許多人回購清單中的固定班底。

此外，小巧的獨立包裝也讓分送變得更加方便。不論是在辦公室分享，或是在旅途中隨手享用，都恰到好處。份量適中、攜帶便利，從大人到小孩都能輕鬆享用。

機場限定口味

回國前的最後一站——機場免稅店，除了能買到多半只有在北海道伴手禮店才找得到的薯條三兄弟各種口味之外，還有機場限定販售的「北海道奶油」口味更是千萬別錯過。如果你想帶回這款限定商品，那就一定要把握「出境後」的最後血拼時間。這款限定口味只在日本國際機場安檢後的免稅區販售，一旦離開日本，就只能跟他無緣說掰掰了。

正因為如此，不少人都會把它列入「回國前最後採購清單」中，在登機前特地衝去補貨，就怕錯過這樣的限定好味道。

► 成田機場免稅店 Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA

這次就讓JAPANKURU團隊帶大家直擊成田機場第二航廈內的免稅店「Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA」。這裡除了匯集多家經典人氣品牌，也能找到薯條三兄弟的經典口味，當然，機場限定款也不例外，是回國前補齊伴手禮的絕佳地點。

現場商品種類豐富，既然都來到旅程的最後一站，不把戰利品買到提滿雙手，真的對不起自己 。

【成田機場購買位置】Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA地點：成田國際機場第1航廈 3F（通過安檢後）營業時間：07:30~22:00Fa-So-La TAX FREE AKIHABARA地點：成田國際機場第2航廈 3F（通過安檢後）薯條三兄弟櫃位：M12營業時間：07:00~22:00Fa-So-La SOUVENIR AKIHABARA地點：成田國際機場第3航廈 3F（通過安檢後）營業時間：配合航班狀況而有所變動

薯條三兄弟必買口味

機場限定：北海道奶油口味

首先登場的就是這次的主角——「薯條三兄弟 北海道奶油口味（じゃがポックル北海道バター味）」。以北海道產馬鈴薯搭配北海道奶油 （※1） 製成，風味濃郁卻不厚重，奶油的香氣與恰到好處的鹽味相互平衡，吃起來順口不膩。

包裝以明亮的奶油黃色為主，購買時記得認明左上角的「機場限定」標誌，以及戴著牛仔帽的細長三兄弟薯條角色，辨識度相當高。一盒為6小包設計，無論是送人或自己享用都很合適。

如果不確定口味是否適合自己，現場通常會提供試吃，可以先品嚐再決定。不過不少人（像是小編本人），都在試吃後，決定直接把購物籃裝好裝滿！

（※1）本產品使用0.06%的北海道製奶油

經典鹽味與北海道玉米

說到薯條三兄弟，最經典的當然是紅色包裝的「鹽味（オホーツクの塩味） （※2） 」。調味選用來自鄂霍次克、以佐呂間湖汽水域海水製成的鹽，經過長時間熬煮，呈現出溫和細緻的鹽味，能完整襯托出馬鈴薯本身的自然風味，是回購率極高的一款經典零食。

另一款同樣值得一試的是「北海道玉米口味（北海道とうきび味）」。以北海道產玉米與馬鈴薯製成，透過淡淡的鹽味帶出玉米本身的自然鮮甜，入口時能感受到酥脆中帶點鬆軟的層次。口感輕盈、風味溫和，是從大人到小孩都肯定會愛上的口味。

（※2）鹽分中的95％為鄂霍次克鹽

薯太與豆次郎與薯塊三姐妹

除了薯條三兄弟之外，同系列還有其他來自北海道的零食，也很值得一起帶回家。

「薯太與豆次郎（いも太とまめ次郎）」將北海道產馬鈴薯與芽室產毛豆結合，搭配醬油調味，呈現出酥脆中帶有濃郁豆香的層次，不論當作點心或下酒菜享用都很合適。

「薯塊三姊妹（じゃがピリカ）」則以紅色、紫色與白色三種北海道馬鈴薯製成，色彩繽紛、外型可愛。「ピリカ」在北海道阿伊努語中意為「可愛」，不僅風味出色，外觀也相當吸睛。

適合在辦公室分享的小零食

旅行結束，回歸日常生活。在辦公室裡當同事問起「你去哪裡玩？」時，就可以一邊拿出薯條三兄弟，一邊回答：「日本！」尤其是機場限定的北海道奶油口味，更容易成為話題。小包裝設計不僅方便分送，也很適合放在抽屜裡，隨時拿出來享用。

不知不覺間，一盒很快就被分完了。當被問到「還有嗎？」的時候，唯一的解方，大概就是再安排下一趟日本之旅了……

旅程最後一站的機場購物樂趣

每個人心中都有一份屬於自己的日本伴手禮清單。如果前幾天因為趕行程而沒有太多時間慢慢挑選，那麼機場就是把這份清單一次補齊的最後一站。從熟悉的經典品牌到各種限定口味，把這些專屬於日本的滋味與美好回憶通通放入購物車，一起打包帶回台灣。

如果你準備從成田機場回國，記得預留一點時間逛逛免稅店，順手帶上幾盒幾乎不會踩雷的薯條三兄弟零食伴手禮，為這趟旅程畫下最完美的句點

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