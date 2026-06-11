六月浪漫限定！搭新幹線去東京近郊「這裡」尋訪紫陽花之美

【文・KKday旅遊生活誌】

初夏六月正是繡球花盛開的季節，想安排一場遠離東京喧囂的避暑小旅行，搭乘新幹線或特急列車前往神奈川箱根，來趟箱根一日遊是絕佳選擇。距離東京車程只需1.5小時的箱根，不僅擁有美麗的自然景觀、壯麗的富士山視野，更是日本著名的溫泉勝地。在繡球花簇擁的六月天裡，搭上復古的登山電車緩緩穿梭在花海山谷間，絕對能帶給你最療癒的深度和風體驗，以下來推薦你一些可以同遊的景點吧！

箱根景點推薦

搭車到箱根湯本站之後，以逆時針的玩法依序經過大涌谷、桃源台港、箱根町港、元箱根港、箱根神社，最後回到箱根湯本站採買，這樣玩非常順路，而且重要的景點都有去到。不過如果有時間多待幾天，箱根還有很多美麗的公園和值得一去的美術館，可以去強羅公園、箱根玻璃之森美術館走走，然後再去御殿場outlet購物，多安排幾天比較不會匆匆忙忙，還可以多住幾家溫泉旅館。

箱根神社

圖片來源：KKday

箱根神社據說建於757年，受到德川家康的武士崇敬，歷史悠久而且參拜者越來越多。從元箱根港至社殿，一共有五本大鳥居，紅色的鳥居非常醒目。如果想要走到箱根元宮，距離箱根神社大約30分鐘的路程，大家可以自己評估是否前往，正殿旁的九頭龍神社供奉戀愛之神，想要求姻緣的人一定要去參拜。

除此之外，還有人稱水上鳥居的平和鳥居，搭乘海盜船的時候大家就可以搶先目睹它的丰采，立於水上的鳥居是絕佳的拍攝地點，黃昏時拍攝夕陽的餘暉讓平和鳥居更加美麗，這裡早已成為箱根的地標。

箱根湯本

圖片來源：KKday

箱根湯本車站附近有熱鬧的商店街，適合逛街買伴手禮，另外箱根的溫泉也是由此發展，所以這邊的溫泉旅館也非常多，建議大家把所有的景點都逛完之後，再回到箱根湯本採買。

小湧園溫泉水上樂園

小湧園溫泉水上樂園由老字號箱根溫泉飯店改造而成，隨著設施老化，飯店決定結束營業並全面重建，終於以全新樣貌重新開放。泡湯設施更開放多元，從日式到西式湯屋全部都有，在現代化設計的同時也保有過去的日式傳統溫泉旅店設施如大廳、庭院。

御殿場 Outlet

御殿場 Outlet 是全日本唯一一個可以一邊欣賞富士山美景一邊購物的地方，佔地非常遼闊，分為東西兩區，以夢之大橋連接，共有210家店鋪，真的會逛到腿軟。建議大家先參考品牌櫃位圖擬定路線，如果不知道選什麼好，也可以去大家推薦的熱門品牌櫃位。

大涌谷

圖片來源：KKday

大涌谷是火山爆發形成的山谷，又被稱之為地獄谷。大涌谷擁有特殊的地質景觀，現在仍有熱氣不斷蒸騰而出，濃濃的白煙和硫磺味，看起來非常壯觀。如果不習慣硫磺味，可以用纜車工作人員提供的濕毛巾遮住口鼻。

去了大涌谷必吃的就是這個黑玉子，據說吃了能長命百歲，大家還不趕快買來嚐嚐。據說大涌谷的咖哩也非常有名，如果想買點小紀念品，也有小御守可以買。

蘆之湖

圖片來源：KKday

箱根空中纜車的終點站桃源台車站就是箱根海賊觀光船的乘船碼頭，壯觀的海賊船絕對是箱根旅行的必要體驗，航行在美麗的蘆之湖，靜靜享受箱根的自然風光。蘆之湖是箱根的象徵，寧靜的湖水被群山環繞，讓人心曠神怡，如果運氣好沒有起霧，就可以在船上觀賞富士山的美景。

海賊觀光船

蘆之湖的海賊觀光船共有三艘，分別是Royal Ⅱ南歐皇家太陽號、勝利號、Vasa 北歐獅瓦薩王號，各有不同的造型和特色。購買箱根周遊券不但可以免費搭乘海賊觀光船，如果你特別講究升級特等艙，還可以享有折扣，特等艙擁有更豪華的船艙和寬敞的空間。

小田原城天守閣

圖片來源：KKday

小田原城天守閣距離箱根湯本站不會太遠，很適合跟箱根之旅安排在一起。小田原城有難攻不落城的美名，經歷各戰役都未曾開城投降，直到1590年豐臣秀吉終於攻破。現在的天守閣根據江戶時代的設計圖復原，各層展示了不同的文物，還設有瞭望台可以遠眺相模灣的景觀。

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