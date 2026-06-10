日本新潟美食推薦｜車站就能喝到百種清酒？必吃高顏值蝴蝶結可頌、超人氣濃厚味噌拉麵全攻略

原本以為新潟只是冬天滑雪、泡溫泉的城市，沒想到實際走一趟才發現，這裡根本是被低估的日本美食天堂！從新潟車站就能開始喝清酒，到港邊吃新鮮直送的迴轉壽司，再到超高顏值可頌店、濃厚味噌拉麵名店，一路吃下來真的會讓人重新認識新潟。這篇整理新潟美食推薦路線，適合第一次來新潟自由行的人收藏。

新潟美食推薦｜Ponshukan 新潟車站清酒體驗

台灣直飛新潟第一站！就是一下飛機不是先吃拉麵，而是先在車站喝起清酒！位於新潟車站 CoCoLo 商場內的「Ponshukan」，根本是清酒控的天堂。這裡集結超過一百種新潟在地清酒，整面牆都是清酒販賣機，一走進去真的會瞬間選擇障礙發作。

禁止酒駕。未滿18歲請勿飲酒。圖/ReadyGo

體驗方式也很有趣，只要500日圓就能換到5枚代幣與一個小酒杯，接著就能自己投幣選酒。現場每款清酒都標示酒精濃度、酸度、甜度與特色，有些高級酒款會需要2～3枚代幣。

禁止酒駕。未滿18歲請勿飲酒。圖/ReadyGo

可以依照自己的喜好挑選屬於自己的酒，而小編很喜歡偏甜口感的清酒，最後最愛的是102號，入口帶點溫柔甜感，尾韻又很順；同行朋友則超愛100號，現場也能直接買整瓶帶回家，還有伴手禮與下酒零食，非常適合當作離開新潟前的最後一站。

禁止酒駕。未滿18歲請勿飲酒。圖/ReadyGo

除了品酒本身很有趣，Ponshukan 還有一個超酷的小彩蛋：可以花100日圓買集點卡，每次換代幣都能累積點數，累積22點後名字甚至可以掛在牆上，完全是清酒迷會想解鎖的成就。

地址：日本〒950-0086 Niigata, Chuo Ward, Hanazono, 1 Chome−1−96-47 CoCoLo新潟 メッツ館



電話：+81 25-240-7090



營業時間：09:00–21:00

新潟美食推薦｜Benkei Pier Bandai

接著來到新潟港邊超人氣的「Benkei Pier Bandai」。這間迴轉壽司在當地非常有名，主打新潟港新鮮直送海鮮，魚料的油脂、鮮度和厚切程度都很有存在感。來到 Pier Bandai 很建議先取號，等待時間可以到旁邊的海鮮市場、蔬果超市慢慢逛，等叫號也不會太無聊。

圖/ReadyGo

小編覺得這裡最迷人的地方，是壽司吃起來真的很有「港邊直送」的新鮮感。像是鮪魚、喉黑魚、南蠻蝦等品項都很受歡迎，魚肉甜度明顯，油脂也很漂亮。雖然單盤價格不算最低，但以食材品質來看，會覺得很值得。想吃多種口味，也可以選綜合壽司或生魚片，份量剛好又能一次品嚐不同海鮮。

圖/ReadyGo

地址：2-4 Bandaijima, Chuo Ward, Niigata, 950-0078 日本

電話：+81-50-5485-1533

營業時間：10:30–21:00（週三公休）

新潟美食推薦｜La Boulangerie Riche

甜點控來新潟，這間「La Boulangerie Riche」真的很容易失心瘋。店內主打各式可頌、丹麥酥與法式麵包，整體氛圍很像走進法國烘焙坊，麵包一整排擺出來光看就超療癒。最有名的就是高顏值造型可頌，尤其是蝴蝶結造型可頌，真的會想先拍照再吃。

圖/ReadyGo

實際吃起來，外層酥到一碰就掉屑，但裡面還保有濕潤奶油香，不會乾硬。除了經典可頌，開心果系列、丹麥酥、肉桂捲也很受歡迎，甜度拿捏得剛好，不會膩口。很多當地人也會特地開車來買，建議早一點到，熱門品項比較不容易撲空。

圖/ReadyGo

地址：2 Chome-14-20 Abumi, Chuo Ward, Niigata, 950-0913 日本



電話：+81-25-278-3676



營業時間：08:00–18:30（週二公休）

新潟美食推薦｜Magokorotei

最後一站來到新潟超人氣味噌拉麵店「Magokorotei」。這間主打濃厚系味噌拉麵，店內人氣很高，尖峰時段常常需要排隊，但翻桌與出餐速度算快，等候時間不會太誇張。

圖/ReadyGo

小編最推薦招牌的吟釀味噌拉麵，湯頭濃厚但不會死鹹，味噌香氣很明顯，配上中粗麵條，吸附湯汁後口感超有飽足感。上面還有大火炒過的豆芽菜、炙燒叉燒與背脂，整碗香氣非常足。吃到一半也可以加入桌上的調味料，像是大蒜、辣味噌、高菜或鹽昆布，讓味道有不同變化。冬天來新潟吃上一碗，整個身體都會暖起來。

圖/ReadyGo

地址：6 Chome-3-7 Shichikuyama, Chuo Ward, Niigata, 950-0914 日本



電話：+81-25-282-7399



營業時間：週一至週五 11:00–00:30；週六、週日 10:30–00:30

新潟美食一日遊行程表

新潟一日遊行程表

時間 行程規劃 10:00 新潟車站清酒體驗：先用新潟在地清酒開啟旅程 11:30 Benkei Pier Bandai：品嚐新潟港直送迴轉壽司，建議先取號再逛市場 13:30 Pier Bandai 周邊市場散步：逛海鮮、蔬果與伴手禮 15:00 La Boulangerie Riche：買蝴蝶結可頌與法式甜點，安排下午茶 18:30 Magokorotei：用濃厚味噌拉麵收尾，暖胃又滿足 20:00 新潟市區散步或回車站採買伴手禮

新潟美食常見問題

La Boulangerie Riche 推薦買什麼？



推薦可頌、丹麥酥、蝴蝶結造型可頌與開心果系列甜點。熱門品項容易售完，建議中午前前往選擇較多。

Magokorotei 必點什麼？



最推薦招牌吟釀味噌拉麵，湯頭濃厚、麵條有嚼勁，搭配炙燒叉燒與炒豆芽很有飽足感。

Benkei Pier Bandai 需要排隊嗎？



通常需要，尤其是假日與用餐尖峰時間。建議開店時間就到，或先取號後到旁邊市場逛逛，等候會比較輕鬆。

延伸閱讀 >>日本超商必買美食 Top 14 推薦！7-11 水果冰沙、LAWSON 炸雞君、全家黑豚肉包

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」