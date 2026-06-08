福岡伴手禮甜點推薦｜深受在地人喜愛的如水庵和菓子清單：必吃筑紫麻糬＆大福

到福岡旅遊時，有哪些甜點是一定要買的呢？從一年熱銷約900萬個的招牌筑紫麻糬，到話題十足的人氣大福，如水庵有許多不容錯過的經典和菓子。接下來就為大家介紹如水庵的人氣必吃甜點！

甜點控必吃福岡甜點清單

說到福岡，許多人首先想到的可能是拉麵、牛腸鍋等經典美食，但其實福岡也是甜點愛好者心中的「甜點天堂」。從香氣濃郁的黃豆粉搭配黑糖蜜的傳統和菓子，到包入整顆當季水果的豪華水果大福，福岡有許多讓人一吃就愛上的人氣甜點。

其中最具代表性的，莫過於如水庵的人氣商品「筑紫麻糬（筑紫もち）」。這款一年熱銷約900萬個的經典和菓子，不僅深受在地人喜愛，也長年受到觀光客青睞。由於在九州以外地區較不容易買到，因此也成為許多人到福岡旅遊時必買的伴手禮之一。

接下來就跟著JAPANKURU團隊，一起實際開箱如水庵的人氣甜點，看看有哪些必吃品項值得帶回家。喜歡和菓子，或正在尋找福岡伴手禮的人，趕快先把這份推薦清單收藏起來吧！

福岡代表和菓子品牌「如水庵」

說到福岡經典伴手禮，就不能不提以「筑紫麻糬（筑紫もち）」聞名的老字號和菓子品牌——如水庵。多年來，如水庵始終秉持職人精神製作各式和菓子。早在明治時代，如水庵便已享有盛名，其製作的點心更被供奉於九州及山口地區的神社與寺院；1910年更曾獲明治天皇指定訂購，品質與口碑備受肯定。一路走來累積的職人技藝與對細節的堅持，也完整傳承至今。

1951年，如水庵推出代表商品之一「最中 黑田五十二萬石（もなか 黒田五十二萬石）」，逐步奠定其作為福岡代表性和菓子品牌的地位。此後更陸續推出多款人氣商品，不論是在地居民還是外地旅客，對如水庵都不陌生。

距離博多車站步行約5分鐘的「如水庵 博多站前本店」，也是到福岡旅遊時值得順道一訪的人氣甜點名店。自1953年開設首間店鋪以來，便持續作為品牌本店營運至今。由於鄰近博多車站，無論是旅途中想品嚐和菓子，還是採買伴手禮，都十分方便。

店內除了招牌的筑紫麻糬之外，還有各式季節限定和菓子，以及適合送禮的精緻點心禮盒。不論是規劃福岡甜點巡禮，或是挑選充滿在地特色的伴手禮，都很推薦到如水庵走走逛逛。

如水庵 博多站前本店地址：〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目１９−２９營業時間：9:00〜19:00 （六日、國定假日 9:30〜18:00）

從筑紫麻糬到水果大福！如水庵必買甜點推薦

福岡經典銘菓「筑紫麻糬」

說到如水庵最具代表性的招牌和菓子，絕對非「筑紫麻糬」莫屬。這款被譽為福岡經典銘菓的人氣甜點，自1977年推出以來，今年已迎來第49週年，是長年熱銷的人氣商品。每年銷售量高達約900萬個，不僅深受在地居民喜愛，也受到許多觀光客青睞，可以說是造訪如水庵時必買的經典品項。

筑紫麻糬最大的魅力，在於Q彈柔軟的麻糬口感與濃郁黃豆粉香氣的完美結合。麻糬使用九州產糯米「ヒヨク米」製成，口感柔軟且富有彈性；外層則豪邁地裹上黃豆粉，其中更選用日本國產大豆中產量僅約0.5%的稀有品種「タマホマレ」，香氣格外濃郁。入口後，黃豆粉的香氣在口中緩緩散開，溫潤不膩的甜味，深受大人小孩喜愛。

此外，隨附的黑糖蜜也是筑紫麻糬不可或缺的靈魂。淋上黑糖蜜後，整體風味更有層次，黃豆粉的焙香與黑糖蜜濃郁醇厚的甜味相互交融，讓人一口接一口停不下來。

商品除了有適合自己享用的小包裝之外，也推出適合送禮的大容量禮盒。不論是旅途中當作解解嘴饞的小點心，還是作為福岡伴手禮，都相當適合。此外，如水庵也在YouTube官方頻道分享多種筑紫麻糬的美味吃法。第一次品嚐的人，可以先看看官方介紹再開吃！

筑紫麻糬（筑紫もち）保存期限：約20天販售期間：全年販售過敏原：含乳製品、大豆保存方式：常溫保存，且避免陽光直射

能迎合各種口味的如水庵人氣大福系列

說到日本旅行必吃的經典日式甜點，「大福」絕對榜上有名。如水庵也推出了多款不同風味的大福，其中最具代表性的，就是被視為品牌大福系列起點的「季節水果大福」。

如水庵依照季節選用當令水果製作大福：春天有番茄、夏天有葡萄、秋天是栗子，冬天則是最受歡迎的草莓。其中，「草莓大福」是販售超過40年的長銷人氣品項；而初夏推出的番茄大福等創意口味，展現了如水庵在傳統和菓子中融入創新巧思的一面。

多年來，這些水果大福持續受到許多顧客喜愛，至今依然是如水庵最受歡迎的人氣招牌之一。

特別值得關注的，是僅在「博多站前本店」、「博多站 MING 2號店」以及「LaLaport福岡店」三間店鋪限定販售的「招福大福（おふく大福）」。雖然是限定商品，不少人甚至會特地前去購買，可見其人氣之高。除了全年販售的「おふく大福 草莓」口味之外，同樣值得一試的，還有在如水庵內部人氣票選中榮獲第一名的「奶油起司」口味。

而おふく大福另一個吸引人的特色，就是切開後令人驚豔的美麗剖面。使用附贈的專用細線將大福切開時，水果與內餡的層次會完整呈現，非常療癒，讓人忍不住想趕快拍照上傳社群分享。如果來到福岡，不妨親自買來品嚐看看，感受這款人氣限定大福的魅力。

其他同樣不容錯過的季節限定水果大福系列，除了清爽多汁的紅肉柳丁之外，還有奇異果、柿子、水梨、西瓜、芒果、哈密瓜等多種水果口味輪番登場。

櫥窗內擺滿色彩繽紛的限定甜點，光是看著就讓人充滿期待。鮮豔可愛的外觀不僅令人食指大動，也展現了如水庵水果大福的多樣魅力。除了享受挑選口味的樂趣之外，依照不同季節造訪，還有機會品嚐到當季限定的水果大福。這份充滿驚喜的期待感，也成為許多甜點愛好者一再回訪的原因。

※ 文中照片為2026年4月拍攝，實際販售品項與口味會依季節有所變動。

香氣高雅迷人的「博多ひとしな」

接下來要介紹的這款人氣甜點，使用與「筑紫麻糬」相同的稀有黃豆粉「タマホマレ」，讓人能以不同方式品嚐其獨特魅力。如果你喜歡帶有濃郁焙香感的甜點，這款真的很值得一試。

「博多ひとしな」以口感輕盈柔軟的達克瓦茲夾心餅皮，包入滿滿的タマホマレ黃豆粉奶油內餡。入口後能感受到如雲朵般鬆軟化開的口感，以及黃豆粉濃厚香氣在嘴裡慢慢擴散，是一款兼具高雅甜味與濃郁香氣的和洋融合甜點。甜度拿捏得恰到好處，不論搭配日本茶還是咖啡都非常適合，是小朋友到大人都能接受的味道。

包裝設計同樣充滿巧思。外盒以博多傳統織品博多織的「獻上柄」作為設計靈感，整體呈現出濃厚的博多風格與高級感，兼具地方特色與精緻質感，因此也成為很受歡迎的福岡伴手禮之一。

此外，產品保存期限約15天，相較於一般和菓子長，非常適合旅行時購買帶回。作為全年販售的經典商品，在如水庵各店鋪都能買得到。

博多ひとしな保存期限：約15天販售期間：全年販售過敏原：含小麥、雞蛋、乳製品、柳橙、大豆、杏仁保存方式：請避免陽光直射、高溫及潮濕環境＊部分店鋪可能未販售此商品

福岡必買地瓜甜點「博多よかいもとっとーと。」

光是商品名稱就讓人印象深刻的「博多よかいもとっとーと。」，是一款充滿博多特色的地瓜甜點。其名稱蘊含著「希望成為讓人想珍藏起來的美味」的心意，不僅名字念起來可愛，味道也讓人一吃就愛上，因此成為相當受歡迎的福岡伴手禮之一。

內餡使用九州產地瓜，以大鍋慢火熬煮約2小時製成濃郁地瓜餡，並加入來自宮崎縣的「紅はるか」地瓜塊。滑順綿密的地瓜餡中，還能品嚐到鬆軟香甜的地瓜顆粒，喜歡地瓜甜點的人絕對不能錯過。

此外，商品堅持以無香料、無色素方式製作，能更直接感受到地瓜本身自然的甜味與香氣。整體甜度不會過於濃重，呈現出柔和且高雅的風味，吃起來相當順口。

甜點外型同樣別具巧思，設計成象徵人與人之間連結的「＋」字造型，不論是一個人享用，還是與家人朋友分享，都能輕鬆用手撥開食用。

產品保存期限約15天，相較於一般和菓子來得長，無論是作為福岡旅行伴手禮，或是送禮選擇都非常適合。

博多よかいもとっとーと。保存期限：約15天販售期間：全年販售過敏原：含小麥、乳製品保存方式：請避免陽光直射、高溫及潮濕環境

在博多車站也能輕鬆買到如水庵甜點

如水庵 博多站MING 1號店・2號店

不論是搭乘電車還是新幹線，來到福岡旅行幾乎都會經過博多車站，而車站內就能找到如水庵的店鋪。位於地下商場「MING（マイング）」內的1號店與2號店，是旅途中方便順路購買伴手禮的好去處。即使到了旅程最後一天，或是在時間有限的情況下，也能輕鬆完成購物。

筑紫麻糬在兩間店鋪都能買到。其中，MING 1號店也會販售各式季節限定甜點；MING 2號店則還能買到人氣商品「おふく大福」。

若是來到MING 2號店，一定要嚐嚐店鋪限定販售的「草莓大福 あまおう」。使用整顆福岡知名品牌草莓「博多甘王（博多あまおう）」製作，果肉飽滿多汁，一口咬下，香甜濃郁的草莓滋味立刻在口中散開，讓人回味無窮。

※甘王草莓大福為12月～5月期間限定販售，數量有限。實際供貨狀況可能因天候或進貨情況而有所調整，部分日期可能無法購買。

除了博多車站內的店鋪外，如水庵在福岡地區設有多間分店。更多店鋪詳情可至官方網站查詢。

如水庵 博多站MING 1號店・2號店地點：JR博多車站內地址：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1（MING 1號店・MING 2號店）営業時間：9:00～21:00

吃過甜點才算真正到過福岡！

從台灣即可輕鬆直飛抵達的福岡，一直是許多人會一訪再訪的人氣旅遊城市。除了拉麵、牛腸鍋等經典美食之外，也別忘了品嚐這次介紹的福岡代表性和菓子品牌「如水庵」的人氣甜點。透過充滿在地特色與傳統風情的和菓子，感受美食名城福岡不同以往的另一面，讓旅程更加飽滿有深度。

除了這次介紹的人氣商品之外，如水庵店內還有許多季節限定甜點與各式和菓子等著大家來發掘，每次造訪都可能遇見不同驚喜。下次規劃福岡美食清單與伴手禮名單時，別忘了把如水庵列入你的福岡甜點巡禮之中！

延伸閱讀： 福岡旅遊全攻略：從岩田屋、福岡三越到在地美食與觀光景點一次搞定

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」