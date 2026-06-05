下飛機地鐵坐5分鐘就到！福岡光博多就能逛三天三夜

【FunTime小編群】福岡超熱鬧的博多商圈就圍繞在博多車站周邊，一出站就能直接串聯各大百貨與購物商場，從平價好逛的小資品牌到人氣專櫃統統有，完全是購物狂的天堂！不只購物方便，福岡必去的大景點像是櫛田神社也都在附近，行程安排超順路。加上美食選擇更是多到不行，讓不少旅客都指定住在博多一帶～到底博多有哪些必吃、必逛、必玩的亮點呢？現在就跟著小編一起探索博多吧！

博多車站周邊地圖。

博多交通

博多交通。

博多景點

櫛田神社

櫛田神社。圖／adobe stock

櫛田神社是博多當地歷史最悠久的神社之一，現在所見的社殿是在1587年由豐臣秀吉重建，一走進去就能感受到濃濃的古都氣息。福岡最具代表性的兩大祭典皆在此舉行，其中最有名的就是每年7月的「博多祇園山笠」，吸引成千上萬遊客前來共襄盛舉， 7/15的「追山笠」最為精彩，壯觀的隊伍抬著華麗山笠奔馳街頭，氣氛熱血到不行！而每年2/3舉辦的「節分大祭」也相當有人氣，神社前會設置巨大的阿多福面具，從面具嘴巴穿過象徵迎接好運，許多人都會特地來體驗這個特別的祈福儀式～

交通：搭地鐵至「櫛田神社前站」，步行約2分鐘

營業時間：9:00-17:00

住吉神社

住吉神社。圖／adobe stock

博多區同樣歷史非常悠久的神社還有「住吉神社」，因為福岡靠海，在古時候人民大部分以航海維生，所以人們會供奉掌管海洋的「住吉三神」祈求航海平安、漁獲豐盛！而到了現代這裡不只可以祈求交通安全，也能祈求消災解厄、學業順利。神社內最大的打卡亮點就是「古代力士像」，據說只要觸摸到他的手掌就能獲取「力量」。這裡的詩籤更是許多人慕名而來的原因，其中相撲選手造型的詩籤最能代表神社特色，不僅外型可愛，也很值得收藏！

交通：搭地鐵至「博多站」，步行約13分鐘

營業時間：9:00-17:00

博多購物

AMU PLAZA博多

AMU PLAZA博多。圖／adobe stock

JR HAKATA CITY（JR博多城）與博多站直接連通，一出車站就能立刻開逛！整棟商場由多個百貨空間組成，其中最受年輕族群歡迎的就是「AMU PLAZA博多」，共有10層樓、超過200間店鋪，從流行服飾、日系選物到人氣餐廳通通都有。最容易讓人不小心逛太久的，絕對是橫跨5層樓的Tokyu Hands，各式生活雜貨、文具與創意小物多到讓人每一層都想挖寶。想買衣服也不用擔心，無印良品、UNIQLO、BEAMS 等熱門品牌也都找得到；逛累了就直奔9～10樓的「くうてん美食街」，集合多間九州在地與人氣餐廳，一站就能完成購物＋美食的完美行程！

推薦必逛：Tokyu Hands、無印良品、UNIQLO、BEAMS、ABC-MART、福岡寶可夢中心、Disney Store

交通：搭地下鐵或JR至「博多站」直接連通

營業時間：10:00-20:00

Yodobashi Hakata

Yodobashi Hakata。圖／IG, shion.photography

有機會來到日本必須趁機購入的的絕對少不了的就是電器，加上現在的匯率超甜，讓有些日本品牌買起來價差會蠻大的！而「Yodobashi Hakata」是大家來到福岡必去購物點之一，這裡除了有賣各式各樣電器商品，還有DAISO大創、ABC-MART、Lopia超市、GU等。從服飾、平價百元商店到超市美食通通都有，整棟都超適合小資族們來挖寶！

推薦必逛：DAISO大創、ABC-MART、Lopia超市、GU、電器

交通：搭地下鐵或JR至「博多站」，步行約2分鐘

營業時間：9:30-22:00

博多美食

藥院燒肉 Nikuichi

藥院燒肉 Nikuichi。圖／IG, michelle.tsao

講到福岡燒肉，小編第一個就先首推這間！「藥院燒肉 Nikuichi」可是連當地人都很喜愛的在地燒肉店，最有名的是「七種黑毛和牛拼盤」，是桌桌必點的招牌菜，每天隨機提供七個不同部位，讓你每次來吃都不一樣，也很適合有選擇障礙的朋友。肉質新鮮、油花分布均勻，每一口都嫩到不行～建議可以吃看看拼盤，有吃到喜歡的再針對那個部位加點唷！

小編小提醒：不想排隊的話，建議提前兩個月透過線上訂位系統預約！

必吃推薦：七種黑毛和牛拼盤

交通：地鐵博多站東5號出口，步行約5分鐘

營業時間：16:00-00:00（12/31~1/1公休）

博多 祇園 鐵鍋煎餃

博多 祇園 鐵鍋煎餃。圖／IG, ramendaisuki_no.1

本身愛吃餃子的朋友，絕對會喜歡「博多 祇園 鐵鍋煎餃」～一口就能吃下的大小，每顆外皮超酥脆，脆到還以為用炸的。內餡是每天使用新鮮豬肉、高麗菜和韭菜現包，鮮甜多汁又沒有豬腥味。因為是用鐵鍋盛裝，讓餃子都能維持熱騰騰的溫度。推薦搭配在地調味醬「柚子鹽」一起吃，香氣會更有層次哦！

小編偷偷說：如果想拍那種整鍋餃子排排站的美照，要直接點三份才夠澎拜～

必吃推薦：鐵鍋煎餃

交通：地鐵祗園（福岡）站5號出口，步行約5分鐘

營業時間：17:00-22:30（週日、盂蘭盆節、年末年初、不定期國定假日公休）

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