日本人也愛逛的思夢樂購物攻略｜平價穿搭靈感一次看

日本旅行「爆買衣服」幾乎已成為定番行程。如果你正在尋找百搭、時尚且價格親民的服飾，那麼在日本人之間同樣人氣超高的連鎖品牌「思夢樂」絕對值得一逛。從休閒風、甜美系到簡約日系穿搭，各種風格都能輕鬆找到。本文最後還會推薦5套穿搭提案，不論是想挑戰新風格，還是正在尋找穿搭靈感的人，都一定要看到最後！

連日本人都愛逛的平價服飾品牌「思夢樂」

提到日本服飾品牌，很多人第一個想到的可能是UNIQLO或GU。不過對日本人來，其實還有另一個同樣經典又高人氣的品牌，那就是「思夢樂（しまむら）」。

思夢樂創立於1953年，最初是位於埼玉縣的一間小型服飾店，原本主要販售衣物與生活用品。隨著品牌不斷成長，如今已發展成以平價實惠聞名的大型服飾連鎖品牌。目前思夢樂在日本全國47個都道府縣擁有約2,200間店舖，早已成為許多日本人生活中熟悉又親切的存在。

思夢樂的魅力與人氣理由

用親民的價格輕鬆享受多樣化時尚穿搭

思夢樂之所以長年受到日本人喜愛，除了價格實惠之外，商品種類豐富、能滿足不同年齡層需求也是一大魅力。「任何人都能輕鬆享受時尚」，正是它最吸引人的地方。從休閒風、甜美風、自然系到簡約穿搭，各種風格都能依照自己的喜好自由搭配。

商品百搭又實穿，也因此在日本人之間擁有「便宜又時尚」的高人氣。

集團的主力品牌為以20～60歲女性為主要客群的「Fashion Center Shimamura」，不過旗下其實還有許多依照不同生活風格所發展出的品牌。例如，以青少年到年輕上班族為對象的休閒時尚品牌「Avail」；販售從新生兒到小學生所需用品的「Birthday」；販售女性生活雜貨與時尚單品的「Chambre」，以及以時尚配件、鞋款為主的「Divalo」等。

各品牌擁有不同特色與定位，成功滿足從嬰幼兒、孩童、青少年到上班族與家庭客群等不同世代的需求。這樣多元的品牌布局，也是思夢樂集團深受喜愛的原因之一。

此外，店內也提供大尺碼服飾、男裝、熟女服飾，以及適合正式場合的穿搭等多樣商品。不論年齡、身形或生活型態，都能輕鬆找到適合自己的那套穿搭。

新品持續上架讓人百逛不膩

在思夢樂購物之所以讓人覺得有趣，就是每次去逛時，都會有種「店裡又變得不一樣了！」的感覺。因為店內幾乎每天都會有新品進貨，且即使是同一款設計，不同顏色、花樣或尺寸，很多時候每間店也只會進貨一件。正因如此，在思夢樂挑衣服就像在尋寶一樣，等到下次再來時，原本看中的心儀商品很可能早已售出。「看到喜歡的商品就要立刻下手」，幾乎可以說是大家逛思夢樂時一致的默契。

此外，由於商品價格相當親民，從上衣、下身到配件，一次購足對荷包也不會造成太大負擔，因此常常讓人不知不覺就把購物籃裝得滿滿的。

衣服之外的購物樂趣

思夢樂雖然以服飾聞名，但其實店內其他種類的商品也同樣豐富。從鞋子、襪子、包包、內衣到日用品，有些店舖甚至還能找到泳衣、寢具等商品。光是逛不同分店，就能感受到有如尋寶般的樂趣。

＊依店家不同，泳衣、寢具等部分商品可能未販售。

其中，動漫與角色商品專區也是店內最受歡迎的區域之一。像是三麗鷗、寶可夢、哆啦A夢、吉伊卡哇、迪士尼等日本人氣角色周邊，都能在店內找到。

另外，思夢樂也會定期推出與網紅或各品牌聯名的商品。JAPANKURU團隊這次就在現場發現了與日本高級寢具品牌「西川 nishikawa」合作推出的枕頭等話題商品。

「就算不是為了買衣服，也能逛得很開心」，正是思夢樂的魅力之一。

JAPANKURU團隊來到位於淺草的「思夢樂淺草ROX・3G 店」。接下來，就一起看看店內有哪些商品吧！文章最後也會分享5套穿搭建議，請一定要看到最後。

思夢樂淺草ROX・3G店（しまむら浅草ROX・3G店）地址：〒111-0032 東京都台東区浅草１丁目２６−５ （淺草ROX・3G 4F）營業時間：10:30〜21:00交通方式：・筑波快線「淺草站」A1出口步行約1分鐘・東京Metro銀座線「田原町站」3號出口步行約5分鐘・都營淺草線「淺草站」4號出口步行約8分鐘

在思夢樂找穿搭靈感！5種風格一次看

來到思夢樂，面對琳瑯滿目的商品卻不知該從何下手？

就讓擅長穿搭的小編，為大家介紹5款適合日常的穿搭提案！從百搭休閒風，到適合約會外出的造型通通都有，可以依照不同場合與喜好自由挑選。如果其中剛好有沒嘗試過的風格，也很推薦趁這次機會挑戰看看！

〖穿搭提案①〗日常點點風：咖啡廳巡禮與街頭散步都適合

首先要介紹的是一套非常適合日常、帶有輕鬆感的休閒風格。經典不退流行的點點T恤，不會過於甜美，又能剛剛好地展現可愛感。

搭配深色牛仔裙，讓整體造型看起來更加俐落，同時也方便活動。再背上一個棕色系格紋包包，整體氛圍變得自然柔和，輕鬆打造出「日本咖啡廳女孩風」穿搭。

這套造型最大的魅力，就是在各種場合都不會突兀。不論是街頭散步、咖啡廳巡禮、購物，或是旅行中的日常穿搭都很適合，拍照也十分上鏡。而且每件單品都很好與其他服飾重新搭配，實穿度非常高。

〖穿搭提案②〗甜美少女的夏季日本之旅

接下來的這套穿搭，非常適合喜歡甜美系風格的女孩。

以輕薄的白色洋裝作為主角，打造出對抗炎夏的清爽感，輕盈的材質，讓人光是穿上，就有種想立刻出門散步的好心情。外面套一件淡粉色寬鬆薄外套，兼顧防曬與冷氣房保暖的同時，也替整體穿搭增添更多柔和、溫柔的氣質。加頂藍色帽子提升夏日清新感，最後以銀色包包作為帶點玩心的亮點，讓整體造型多了分現代時尚感。

這套穿搭特別適合日本夏季旅行。不論是咖啡廳巡禮、賞花景點、夏日祭典，或是海邊小旅行等各種場合都非常適合，既能輕鬆營造出「享受日本夏日的旅行女孩」氛圍，拍照時也非常上鏡，呈現出明亮又可愛的感覺。

〖穿搭提案③〗隨性卻有型的街頭休閒風

介紹完甜美系穿搭，接下來換成稍微帥氣一點的風格。

以稍微大號一點的T恤搭配寬版牛仔褲，打造出兼具舒適感與方便活動的街頭休閒穿搭。尤其到了夏天，總會想穿些涼爽又寬鬆的衣服，而這套造型正好符合需求。白色上衣搭配丹寧的組合，讓整體看起來更為清爽俐落。搭配一個漁網包，更凸顯出街頭風特有的隨性。即使只是簡單單品，透過不同搭配方式，也能營造出充滿層次的時尚感。

這套造型最大的魅力，就是「帥氣卻不會讓人有距離感」。能輕鬆穿出帶有日系感的自然率性風格，是一套簡單卻耐看的穿搭。

〖穿搭提案④〗帶點成熟韻味的休閒風

這套造型就特別適合喜歡成熟感穿搭的人。白色T恤搭配長版牛仔裙，打造出方便活動、又適合日常穿著的風格。再將淡黃色襯衫以現在日本年輕人之間流行的方式斜披在肩上，整體造型明亮清爽，同時多了點與眾不同的時尚感。

另外，綠色帽子與淺色系托特包的搭配，也讓整體呈現出自然又親切的氛圍，「簡單卻帶點成熟感的日系女子風」就這樣完成了！

這套穿搭特別推薦給喜歡沉穩風格的人。不僅穿起來舒適，也不會過於隨性，無論是在日本街頭散步、咖啡廳巡禮，還是購物行程中，都能自然融入當地氛圍，耐看又有質感。

〖穿搭提案⑤〗Oversize西裝外套打造出日本夏季造型

日本的夏天雖然戶外非常炎熱，但百貨公司、咖啡廳或室內景點的冷氣通常都開得很強，有時甚至會讓人忘記自己正身處炎炎夏季之中。因此，這套造型特別以因應室內外溫差為概念，非常適合作為日本夏季旅行穿搭。

深藍洋裝本身就能營造出輕盈又充滿夏日感的氛圍，外層再搭配一件米色Oversize西裝外套後，整體更增添了俐落正式感，也展現出成熟大人的時尚韻味。另外，再搭配一個橘色背帶的銀色包包，替簡約穿搭加入適度的活潑元素。

像這類薄外套或西裝外套，其實也是日本女生夏天經常搭配的經典單品。如果想在日本旅行時體驗更有「在地感」的穿搭風格，非常推薦到思夢樂找找看自己喜歡的款式。

以上就是JAPANKURU推薦的5種穿搭風格。如果其中有你感興趣的造型，不妨親自到思夢樂逛逛，把這些單品找出來！

思夢樂淺草ROX・3G店購物小技巧

看到這裡，是不是已經開始期待下次去日本旅行時，也順便去逛逛思夢樂了呢？

最後就來介紹幾個能讓你在「思夢樂淺草ROX・3G店」購物時，更輕鬆、更盡興的實用小技巧！

店內提供免稅服務

思夢樂淺草ROX・3G店店內提供外國觀光客專屬的免稅 服務。單次消費滿5,500日圓以上，即可直接在結帳櫃台辦理免稅手續，對於想一次大量購物的人來說相當方便。

付款方式除了現金與信用卡之外，台灣觀光客也能掃描與多家銀行連動的PayPay QR Code付款。即使是在旅行途中，也能輕鬆又順暢地享受購物樂趣。

回國後也能線上購物

回國後才發現「早知道應該在思夢樂多買一點！」的人也不用擔心，現在思夢樂也支援海外配送的線上購物服務啦！

旅行途中如果擔心「行李好像快超重了」、「可能塞不進行李箱裡」，就等回國後透過網路下單，在家輕鬆收貨，把寶貴的行李空間留給其他伴手禮吧！

店內多處設有試衣間

思夢樂淺草ROX・3G店內設有約4～5間試衣間，看到喜歡的款式時，可以先試穿後，再決定要不要購買。不過試穿時，有幾個小規則要注意：

⚠️ 試衣間內禁止穿鞋，入內前記得先脫鞋。此外，每次最多只能帶2件入內試穿。

日本旅遊必逛！到思夢樂享受平價時尚購物樂趣

價格親民又能退稅的思夢樂，各種時尚單品都能輕鬆入手。從休閒風、甜美風到極簡風等多種穿搭風格通通找得到，不論是適合日常穿著的經典款式，還是流行感十足的時尚單品，都能自由搭配。而且店內還會不斷推出新品，每次造訪都可能有新的發現，甚至今天才剛逛完，隔天又會忍不住想再去看看有沒有新的驚喜，這正是思夢樂最吸引人的魅力之一。

如果你正在規劃下一趟日本旅行，別忘了把思夢樂排進購物必逛清單中。或許在隨意走走看看的過程中，就會不經意找到讓自己一見鍾情的單品，激發出全新的穿搭靈感✨

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