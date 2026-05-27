「2026唐吉訶德×吉伊卡哇」超萌聯名！ 16款獨家周邊6/6登場 「50cm唐企鵝、企鵝帽、辣妹豹紋睡衣」限購必搶

吉友們荷包大失血！ 日本大型連鎖驚安殿堂「唐吉訶德」震撼宣布，將於2026年6月6日推出全新「唐吉訶德限定《吉伊卡哇》聯名系列」！這次小可愛們不僅集體換上唐吉訶德招牌吉祥物「Donpen」企鵝帽，全系列多達16款品項，從吸睛巨型玩偶到化妝桌必備的美妝雜貨統統有！

圖／取自ドン・キホーテ官網

巨萌來襲！唐企鵝頭套系列「大玩偶、吊飾娃」必抱

最大焦點絕對是，讓小可愛們直接變身唐吉訶德員工，「吉伊、小八貓、兔兔烏薩奇」戴上超大藍色Donpen企鵝帽，胸前還精緻地繡上「咚」的日文字樣，頭套系列皆為指定門市限量販售，想收集三人組的粉絲一定要提早排隊！

圖／取自ドン・キホーテ官網

．50cm BIG絨毛玩偶： 一款售價19,800日圓（含稅），高達50公分的巨大尺寸。

．企鵝帽絨毛吊飾（約9~11cm）： 一款售價1,980日圓（含稅），精緻的珠鍊設計方便掛在包包上。

八人八色變身！「經典豹紋睡衣」化身平成澀谷辣妹

另一大吸睛亮點就是「吉伊卡哇豹紋睡衣系列」，含八大人氣角色：吉伊、小八、兔兔、小桃鼠、風獅爺、栗子饅頭、海獺勇者及古本屋小螃蟹全員到齊！「豹紋睡衣絨毛吊飾」一款售價1,980日圓（含稅），八人八色的高辨識度設計，簡直就像限定偶像團體登場。

圖／取自ドン・キホーテ官網

「洗臉髮帶、網紗化妝包」櫻花妹瘋搶

圖／取自ドン・キホーテ官網

．豹紋髮帶（一款1,650日圓）： 毛茸茸的材質搭配亮眼色彩與角色大頭，中間還有超大蝴蝶結，洗臉化妝時一戴上，立刻有種平成時期的澀谷辣妹感。

．Shell網紗化妝包（一款2,420日圓）： 採用半透明網紗材質，拉鍊處還附有亮眼的小星星裝飾，走韓系可愛風格。

圖／取自ドン・キホーテ官網

．Donpen帽方形零錢包（一入1,650日圓）： 企鵝帽方方造型非常搶戲，還附有紅色手腕帶與Donki標誌吊牌，絕對不會弄丟！

「Lilytone眼影盤、美妝蛋」療癒天堂 美到捨不得用

圖／取自ドン・キホーテ官網

．Lilytone 9色眼影盤（一款1,078日圓）： 依四大人氣角色推出粉色系、藍色系、奶茶系與紫色系，外盒還加入角色壓紋。

．3D美妝蛋組（968日圓）： 一組三入，上面分別印有粉紅吉伊、藍色小八貓、黃色兔兔的圖案，精緻程度讓人驚呼「根本捨不得拿來上妝！」

圖／取自ドン・キホーテ官網

．柑橘香氣卸妝膏（1,650日圓）與睫毛卸除液（880日圓）： 瓶身皆換上亮眼的唐吉訶德招牌黃色限定包裝。

．大容量面膜與單片豹紋面膜： 讓你在保養敷臉時，也能一邊拍照留念。其他還有壓克力/絨毛瀏海夾、隱形眼鏡盒等小物，就是要讓吉伊卡哇充滿你的化妝桌各個角落！

圖／取自ドン・キホーテ官網

圖／取自ドン・キホーテ官網

讀者最關心！「2026唐吉訶德×吉伊卡哇」聯名系列，將於2026年6月6日（六）日本時間上午10:00起正式開賣，僅限日本部分的唐吉訶德指定門市販售（臺灣門市目前尚未同步）。

為了防範代購與囤貨，唐吉訶德針對本次聯名設有嚴格限制——每人每款商品限購1個（不同角色款式視為不同商品）。當天店鋪也會視現場排隊人潮狀況，隨時調整單次可購買的總數量。

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