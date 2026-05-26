立山黑部全線開通55周年 期間限定活動與早鳥優惠一次看

【旅奇傳媒/日本部報導】日本北陸必訪的「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」迎來全線開通55周年啦！為慶祝這個歷史里程碑，官方自06/01起盛大推出一系列期間限定的慶祝活動，近期準備前往北陸自由行的台灣旅客，千萬別錯過這次的特別企劃！

▲透過手機掃描，就能看到當年立山黑部隧道開通的珍貴照片。 圖：向日遊／提供

這次的活動完美結合了科技與懷舊情懷。06/01-07/25期間，旅客只要於室堂、黑部水庫等主要車站掃描專屬的 QR Code，就能透過 AR 擴增實境技術，在壯麗雪山絕景中重現過往珍貴的歷史照片。

此外，鐵道迷與復古控絕對會愛上「五感體驗」闖關拉力賽，只要完成任務還能免費兌換限量的55周年紀念明信片。

▲立山黑部55周年 Logo 貼紙。 圖：向日遊／提供

針對精打細算的自由行旅客，官方更是貼心推出了超實用的交通優惠。只要在乘車日五天前於官網預購「Go Go！早鳥 WEB 車票」，就能以划算的折扣價暢遊整條路線，不僅大省荷包，還能免去現場排隊買票的麻煩。

來到立山黑部也別忘了品嚐在地美食，於指定賣店消費達標，就能將以神獸「雷鳥親子」為設計理念的超萌紀念貼紙帶回家。

最後，喜歡用鏡頭記錄旅程的朋友，只要在11月底前於 IG 上傳立山黑部 Reels 短影音，標記官方帳號並加上專屬標籤，更有機會抽中雙人乘車券與大町溫泉鄉住宿補助券等豪華大獎！

快趁著難得的55周年，上網預約購票，為自己安排一趟別具意義的絕景之旅吧！

詳細資訊，請參考活動網頁：https://www.alpen-route.com/55th/

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