暑假出遊就選日本廣島！朝聖皮克敏公園、療癒兔島與住宿推薦

兔島上可以和不怕人的兔子們一起互動。 圖：樂天旅遊／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】廣島是近期台灣旅客熱門的選擇，在熱門日本旅遊目的地排行榜中名次迅速竄升。相較於人潮擁擠的東京與大阪，前往廣島的飛航時間更短，且近期睽違23年全新開通了廣島電鐵「循環線」，讓自由行旅客在市區的轉乘與移動變得更加直覺輕鬆。

▲「皮克敏公園」就設立在廣島的「宮島服務區」。 圖：西日本高速道路／提供

首站推薦任天堂粉絲絕對不能錯過的朝聖新地標，位於「宮島服務區」（宮島 SA）的「皮克敏露臺」已於本月重新開放。搭上近年《皮克敏》手遊在台灣的超高人氣，現場不僅能捕捉到各種「皮克敏」努力搬運廣島名產紅葉饅頭和木杓的可愛身影，還能在限定特賣店裡搶購「宮島」專屬的周邊商品，並外帶一杯消暑的「皮克敏」漂浮飲品。

想要輕鬆攻略這個打卡點與周邊市區景點，非常推薦以廣島市中心為基地，入住和平大道沿線的「三井花園飯店廣島」。這棟附近一帶最高的建築擁有毫無遮蔽的絕佳視野，旅客不僅能在25樓頂樓的專屬休息室一邊品嚐迎賓點心、一邊將廣島灣與市區全景盡收眼底，隔天還能享用超過50道和洋美食與廣島特色料理的自助早餐，為一天的行程充飽電。

▲「三井花園飯店廣島」頂樓的休息室，可以將廣島市區全景盡收眼底。 圖：樂天旅遊／提供

如果想進一步感受瀨戶內海的自然魅力，被暱稱為「兔島」的「大久野島」則是近年大受歡迎的隱藏版療癒秘境。這座島嶼上棲息著數百隻對非常親人的野生兔子，旅客一登島就能租借單車展開環島之旅。伴隨著徐徐海風，穿梭在松林小徑與開闊的藍天海景之間，隨時都能停下腳步與躍動的野兔們近距離互動。

為了共同守護這片無壓力的療癒氛圍，管理單位也特別提醒旅客，與小兔子互動時動作要保持輕柔，並且必須餵食專用的兔子飼料，千萬不要拿人類的零食餵食牠們，一起做個愛護生態的優質旅人。

▲「兔島」的道路上可以看見許多親人的兔子。 圖：樂天旅遊／提供

廣島之旅的壓軸，絕對是名列日本三景之首的世界遺產「宮島」。搭乘渡輪踏上這座神之島，親眼見證千年歷史的「嚴島神社」與海上紅色鳥居，畫面令人屏息。

對自由行旅客來說，最深度的玩法其實是「在島上住一晚」，當傍晚喧囂的單日觀光客散去後，才能獨享點燈海上鳥居的神聖靜謐。

島上的住宿選擇相當精彩，若喜歡大自然的寧靜，推薦被蒼翠林木環抱的「國民宿舍宮島杜之宿」，透過落地窗滿眼綠意，晚餐還能品嚐當地食材製作的會席料理，絕對能讓全家享受悠然愜意的度假時光，為這趟廣島之旅畫下完美的句點。

▲「國民宿舍宮島杜之宿」四周被蒼翠林木環抱，透過落地窗將綠意盡收眼底。 圖：樂天旅遊／提供

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