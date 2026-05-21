和洋混血甜點掀話題！「GODIVA」聯名福井百年名店，Q彈羽二重餅結合濃厚巧克力必吃

日本甜點市場近年吹起「和洋混血」風潮，從大福、羊羹到麻糬系點心，都開始與巧克力、奶油與水果元素結合。比利時精品巧克力品牌 GODIVA 近日就攜手福井老舖 はや川 推出全新限定甜點，將福井經典羽二重餅重新演繹，以濃郁巧克力碰撞Q彈麻糬口感，掀起日本甜點迷關注。

圖／取自官網

這次聯名主角，是福井相當具代表性的「羽二重くるみ」。有別於一般麻糬甜點，特色在於柔軟細緻的羽二重餅包覆核桃與內餡，再搭配外層酥香口感，層次相當豐富，也是不少旅客到福井必買的人氣伴手禮之一。此次GODIVA加入後，則進一步強化甜點的可可香氣與精品感。

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聯名系列共推出兩種風味，包括帶有濃厚茶香的「白巧克力抹茶」，以及結合莓果酸甜與黑巧克力苦韻的「覆盆莓巧克力」。入口除了能感受到羽二重餅特有的軟Q延展感，也能吃到巧克力甘納許的滑順濃郁，讓傳統和菓子多了幾分歐式甜點氣息。

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除了新品本身具話題性，此次合作也因「雙百年品牌」背景受到討論。GODIVA與はや川皆創立於1926年，今年同樣迎來100周年，象徵西洋巧克力文化與日本傳統菓子工藝跨越時代的交流，也讓這波聯名多了紀念意義。

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隨著日本地方甜點越來越重視創新與觀光話題，不少地方名店也開始透過跨界合作吸引年輕族群與海外旅客。這次福井老舖結合國際巧克力品牌，不僅讓經典和菓子有了新面貌，也可望成為今年日本伴手禮市場的新人氣選項。

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