7月迎全球首座皮卡丘聯名機場！ 應援日本能登半島 超療癒「寶可夢足湯、寶可夢彩繪巴士」登場

和水系寶可夢們一起泡足湯。 ©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. 圖：七尾市／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】日本石川縣為了振興經歷地震的能登半島地區，當地與「寶可夢」公司攜手推出超大型企劃，絕對是近期前往日本北陸自由行不可錯過的超強打卡點。目前超療癒的「和倉寶可夢足湯」已經率先開放，緊接著世界首座以「寶可夢」冠名的機場也將在7月開幕，搭配即將上路的「寶可夢彩繪巴士」，讓你能輕鬆暢遊能登半島的「寶可夢聖地」。

想要率先衝一波的旅客，位於七尾市和倉溫泉「悠足公園」內的「和倉寶可夢足湯」已於05/12正式啟用。這裡不但能免費泡足湯舒緩旅途疲勞，旁邊還有畫著「暴鯉龍」、「蚊香蝌蚪」等「水屬性寶可夢」的特製人孔蓋可以打卡。由於目前和倉溫泉已有近半數的旅館恢復營業，非常推薦來這裡住上一晚，用行動支持當地復興。

▲「和倉寶可夢足湯」內有眾多寶可夢在等著旅人到來。 ©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. 圖：七尾市／提供

緊接著從2026/7/07-2029/09月底，「能登里山機場」也將全面大變身，機場2樓大廳將懸掛巨大的「皮卡丘」氣球，並集結高達111種「飛行屬性」的「寶可夢」在空中飛舞，場面絕對壯觀。抵達1樓還能看到「皮卡丘」、「正電拍拍」與「負電拍拍」的立體雕像迎接旅客。除了拍照打卡，千萬別錯過3樓餐廳「Annon」的專屬「寶可夢」鬆餅與特調飲品，點餐還會送限定餐墊，以及2樓商店販售的機場限定原創周邊，像是 T恤、行李束帶等都超欠買。

▲「寶可夢」為主題的能登機場。 ©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. 圖：石川縣／提供

至於自由行旅客最在乎的交通也幫你安排好了，7月中旬起將有兩條「寶可夢彩繪巴士」路線上路。一條是連接金澤車站、機場與輪島的「特急巴士」；另一條則是專為觀光客設計的「能登周遊巴士」（僅週末假日及暑假行駛），從機場出發，串聯「和倉寶可夢足湯」、珠洲市「仙子伊布」地標等景點。就算不租車，也能輕鬆把能登半島的寶可夢打卡點一次收集完畢！

DATA／能登半島寶可夢特別企劃

◉ 和倉寶可夢足湯：石川縣七尾市和倉町ひばり（湯っ足り公園內）。

・營業時間 07:00～19:00，免費使用（附免費停車場）。

◉ 世界首座「能登里山寶可夢與你機場」：2026/07/07～2029/09（預定）。

・設有專屬打卡點、限定餐飲與周邊商品。

◉ 寶可夢彩繪巴士（2026年7月中旬起）

・能登特急巴士：金澤車站～機場～輪島（每日1往返）。

・能登周遊巴士：機場～和倉溫泉～珠洲市等寶可夢景點（週末假日及暑假等期間限定行駛）。

※ ©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

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