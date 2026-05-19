紐時評選全球必訪 日本岩手縣夏日「5大避暑秘境」推薦
【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】夏天去日本玩不想人擠人，又怕遇到酷暑熱浪嗎？被《紐約時報》評選為「全球必訪52地」第二名的岩手縣，絕對是你的完美避暑勝地！現在只要搭乘台灣虎航直飛航線，約3.5小時就能輕鬆抵達。這裡擁有得天獨厚的壯麗海岸線、鬼斧神工的自然奇景以及豐富的歷史文化，超級適合喜愛深度探索的台灣自由行旅客，趕快來看看必排入行程的五大絕景！
來到岩手，首推搭乘沿著太平洋海岸行駛的「三陸鐵道」。這條全長163公里的路線，能讓你從車窗飽覽湛藍大海與曲折谷灣式海岸的無敵海景。鐵道公司還會隨季節推出各種主題列車，像是充滿復古風情的榻榻米列車，絕對是鐵道迷與打卡控的最愛。
順著來到三陸海岸，一定要造訪國家指定名勝「淨土之濱」。白色岩石、翠綠松樹與碧海藍天交織出的美景，宛如人間仙境。夏季來到這，推薦搭乘觀光船探索神祕的「青之洞窟」，還能在船上體驗餵食黑尾鷗的樂趣。
還有與秋芳洞、龍河洞並列為「日本三大鐘乳石洞」的「龍泉洞」，終年維持在涼爽的10度左右，絕對能瞬間消暑！最吸睛的莫過於清澈見底、閃耀著神祕藍光的「地底湖」，離開前別忘了買瓶用洞內純淨水源釀造的限定啤酒當伴手禮。
喜歡沉浸式體驗的旅客，可以前往名列日本百景的「猊鼻溪」，搭乘傳統木造小舟穿梭於新綠峽谷間，一邊享受微風沁涼，一邊聆聽船夫高亢清唱的傳統民謠，感受滿滿的日式風情。
最後別忘了走訪登錄為世界文化遺產的平泉「中尊寺」，漫步在參天古木中感受清幽寧靜，並一窺華麗無比的國寶「金色堂」，為這趟避暑之旅畫下完美句點。
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