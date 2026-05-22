日幣甜價正好入手！ 達人解析2026「日本旅遊補貨清單」，連日本人也愛用的好物

這場講座不僅在於分享最新資訊，更針對現代旅客的痛點提供解決方案，現場甚至貼心地設置了諮詢台，由專家即時解答民眾對日本藥妝的各類疑難雜症。

圖片來源｜林芳如攝影

2026日本藥妝及旅遊趨勢

在2026日本藥妝趨勢方面，藥妝達人鄭世彬指出，市面上最大的變化是「強化升級版」藥品全面崛起，這是由於日本放寬藥事法規，許多以往屬於處方藥的成分現在獲准用於市售藥，這也讓眾多老品牌的經典藥品紛紛推出效能更強的版本。

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其中，大正製藥推出的感冒藥「大正百保能ACE Pro-X」強化了呼吸道粘膜的防禦力，是目前最具代表性的日本限定新產品；此外，廣受歡迎的新表飛鳴也推出了「S Plus」版本，額外添加龍根菌以抑制腸道壞菌，很適合有便祕困擾的人。而針對現代人因工作壓力引起的胃痛，「大正胃腸藥K」則因加入高劑量的「芍藥甘草湯」成分，快速紓解不適，成為日本上班族眼中的搶手藥品。

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美妝權威凱文老師進一步分享「變漂亮必買日本美妝清單」，想居家高效美容，他特別推薦具備電波與美肌技術的「松下（Panasonic）RF EX 多功能美容儀 EH-SR86」；針對台灣人在意的亮白需求，凱文老師推薦的必備保養品為「TRANCINO 銀色美白丸」。另外，大正製藥研發的「CLINILABO 微針貼片」可將積雪草、玻尿酸及維他命C加視黃醇等成分直接注入角質層，提供肌膚局部修復。凱文老師在現場也特別公開最愛的三大眼線筆，分別為DUP、ettusais、Love Liner，這些品牌在抗暈染與流暢度上各有千秋，但都是老師認證的必買好物。

旅遊作家Nanu推薦了多個能避開人潮的東京私房賞櫻祕境，如可同時捕捉東京鐵塔與枝垂櫻的「增上寺」、距離東京僅40分鐘車程且擁有兩公里櫻花與油菜花海的「熊谷櫻堤」、可拍到櫻花與晴空塔同框的「隅田川公園」。若想追求更浪漫古樸的氣氛，「大島小松川公園」的枝垂櫻花海與日本人喜愛的「谷中靈園」也是極佳選擇。

營養師劉怡里則提醒，容易氣喘、有過敏體質的旅客須留意日本嚴重的花粉症，可多攝取富含槲皮素的蘋果（關鍵是需連皮吃）與洋蔥來維持免疫平衡。為了預防旅遊水腫，早餐建議應包含蛋白質以穩定血糖，並在下午一點左右服用維他命B群以維持至晚上的體力，以最佳狀態迎接2026年日本之春。

日幣甜價正當時！2026日本藥妝補貨必買10+

日幣匯率持續走低，讓日本旅行的門檻大幅降低，輕輕鬆鬆就能背起行囊飛往日本，來一場說走就走的輕旅行。從賞櫻、美食到逛街購物，其中絕對不能錯過的，果然還是「藥妝店補貨行程」！2026年日本藥妝究竟該買什麼？跟著達人清單，一次掌握最值得入手的實用好物。

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今年3月由欣講堂策劃的講座，邀請藥妝達人鄭世彬與美妝權威凱文老師，結合旅遊與健康專業，整理出一份「日本人也愛用」的採購攻略。從腸胃保健到高機能保養，熱情分享到日本現在最流行，以及經典不敗的旅遊必備品。

專家口碑推薦，買來自用或當伴手禮送人都不怕買錯，日本藥妝推薦清單就在這一篇！

藥櫃必備的腸胃常備藥

胃腸藥絕對是日本藥妝的經典必買。像是主打漢方配方的「大正漢方胃腸藥」，特別適合因旅行作息不規律、飲食油膩所引發的胃悶與食慾不振。粉末包裝方便攜帶，也是許多日本人日常常備的調理型胃藥。

類別：第2類醫藥品

銷售名稱：TAISHO KAMPO STOMACH MEDICINE

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如果是因暴飲暴食導致的胃脹問題，則推薦「大正胃腸藥K」。不論是燒肉、居酒屋或拉麵行程後，都能快速緩解不適，是旅客口耳相傳的救急神器。

類別：第二類醫藥品

銷售名稱：TAISHO STOMACH MEDICINE K

日常守護腸道好幫手

在調整體質與保養腸道方面，「新表飛鳴S PLUS」細粒則是日常的腸道守護者。新添加的「隆格姆菌」含有4種源自人體的乳酸菌，有效抑制壞菌增生，維持腸道菌相平衡，特別適合在旅行期間因飲食改變、作息紊亂所引起的腸胃不適。讓腸道維持穩定運作，且適用年齡廣泛，從5歲兒童到年長者皆可安心服用。

類別：指定醫藥部外品

銷售名稱：SHIN BIOFERMIN® S PLUS FINE GRANULES

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咳嗽、流鼻水 旅途感冒即刻救援

除了胃藥，旅途中最怕的莫過於感冒突然來攪局，不僅讓人疲憊不堪，也往往打亂原本精心安排的行程，讓玩興大打折扣。「百保能ACE Pro-X」，含有多種有效成分，能針對常見感冒初期症狀提供全方位的舒緩。 粉末型設計方便攜帶與服用，為在外移動或行程緊湊時提供緊急救援，更安心地享受每一段行程。

類別：第🈔類醫藥品

銷售名稱：PABRON ACE PRO-X GRANULES

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微針面膜登場 堪比醫美的最新保養品

接著來到保養品區，近年來人氣焦點之一，是以科技導入為特色的「CLINILABO微針貼片」，透過超細微針將美容成分滲透至角質層，成為夜間密集修護的新選擇，不用去醫美診所也可保持水潤光澤。

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針對現代人長時間滑手機、作息不規律的生活型態，高機能且講求修護力的保養品，成為日本藥妝的新一波焦點。像是「Lululun HYDRA-EX-MASK 水潤彈力EX面膜」，結合再生科技靈感，導入人體脂肪來源間葉幹細胞外泌體與白玉級穀胱甘肽，讓肌膚呈現自然光澤感，成為新世代通勤族與上班族的話題選品。

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除了高機能修護取向外，天然保養概念的「毛穴撫子 日本米精華保濕面膜」，則以溫和調理為主打。透過4種嚴選日本米精華，從肌膚的水分、彈力到紋理進行基礎調整，讓肌膚回歸穩定細緻的理想狀態。

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藥妝聰明購 即時紓緩×精準選物

當然，除了內服與保養，旅行中最有感的還是「即時紓緩」。例如眼藥水對於長時間使用手機、熬夜旅遊的人特別重要；而痠痛貼布則是長時間步行後的救星，幾乎是每個人行李箱中的必備品。

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達人們表示，2026年日本藥妝趨勢已從「便宜囤貨」轉向「精準選品」。不再只是掃貨，而是根據生活需求選擇真正有效的產品，針對不同需求對症下藥提供解方，讓旅途生活更便利。

最後也提醒，僅限自用不可轉售，應確認自身體質與過敏史。如症狀持續未改善，仍應尋求專業醫療協助喔。

超人氣藥妝一站式採購 唐吉訶德 銀座本館

從地下鐵新橋站與有樂町站步行僅約3分鐘，即可抵達位於首都高速下方的「唐吉訶德 銀座本館」。銀座本館雖然僅兩層樓，卻擁有寬敞的樓層空間，一走進去不小心就會沉浸在琳瑯滿目的商品之中。

店內彩妝與藥妝品項特別齊全，熱門商品幾乎一應俱全，不必擔心撲空。無論是人氣藥妝、日系彩妝，或是零食、精品甚至高級酒類，都能在此一次網羅。對於想高效率完成採購清單的旅客來說，到這裡一站式購物就對了！

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唐吉訶德 銀座本館

地址：東京都中央區銀座8-10 銀座nine 3號館

電話：+81 570-023-811

時間：24小時營業

本文作者｜欣傳媒林芳如、李湘赫

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

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