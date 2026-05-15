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初夏限定！日本岩手自然奇觀「龍之眼」開眼倒數

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「八幡平龍之眼」已開始部分融雪，再過一陣子，馬上就會呈現最完美「開眼」面貌與遊客見面。　圖：岩手縣／提供
「八幡平龍之眼」已開始部分融雪，再過一陣子，馬上就會呈現最完美「開眼」面貌與遊客見面。　圖：岩手縣／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】近年來透過網路爆紅的夢幻絕景「八幡平龍之眼」，是初夏時節到訪岩手縣不可錯過的自然奇景，由於「龍之眼」會伴隨天候環境與融雪狀況呈現不同面貌，即使想一睹最完美的「開眼」狀態十分憑藉運氣，仍讓各地遊客爭先恐後到訪。

每年5月中下旬起至6月上旬是「龍之眼」的最佳觀賞期，所謂「龍之眼」（Dragon Eye），就是指八幡平山頂附近海拔標高約1,600公尺的火口湖「鏡沼」。春季融雪後，湖面會短暫出現湖水與積雪共存模樣，白雪圍繞沁藍湖水就像是一顆巨大的眼睛。如果由地理位置來看，青森、秋田與岩手三縣組成的北東北地區形狀就像龍的頭部，而八幡平「鏡沼」位於眼睛的位置，因而被譽為「龍之眼」。

▲「八幡平龍之眼」雖在山頂，但透過巴士或自駕搭配步行仍可輕鬆前往。　圖：日本旅行情報局／提供
▲「八幡平龍之眼」雖在山頂，但透過巴士或自駕搭配步行仍可輕鬆前往。　圖：日本旅行情報局／提供

「龍之眼」開眼時期，八幡平山頂的平均氣溫是10~15度，有時會有強風，建議以洋蔥式穿著與搭配防滑登山鞋、登山靴前往最為方便。自駕前往雖然不用安裝雪胎，但出發前請務必隨時注意「八幡平市觀光協會」官網，每天早上06:30前會公告當日路況是否有積雪或結冰。此外，八幡平雪之迴廊每天17:00~隔日早上08:30會實施夜間禁止通行，直到05/20前後才會解除，上下山務必留意時間。

▲即使到了5月中下旬，八幡平頂上仍有積雪，推薦遊客穿著保暖防滑前往。　圖：日本旅行情報局／提供
▲即使到了5月中下旬，八幡平頂上仍有積雪，推薦遊客穿著保暖防滑前往。　圖：日本旅行情報局／提供

欣賞完「龍之眼」，推薦前往八幡平頂上站旁邊的「八幡平山頂 Rest House」，這裡具備伴手禮商店與食堂，可買到利用八幡平地熱蒸氣染色製成的龍之眼絲巾、圍巾等，色澤高雅優美又極具特色，也有許多在地物產品能夠大啖。

▲宛如將「龍之眼」絕景面貌完整復刻的絲巾、手帕都非常美麗，送禮自用皆合宜。　圖：日本旅行情報局／提供
▲宛如將「龍之眼」絕景面貌完整復刻的絲巾、手帕都非常美麗，送禮自用皆合宜。　圖：日本旅行情報局／提供

除了自駕前往，遊客也可以從 JR盛岡站東口3號巴士站購買車票，搭乘「八幡平自然散策巴士」輕鬆上山，抵達「八幡平頂上站」下車後徒步約15~20分鐘就能看到「龍之眼」。憑巴士乘車券還能享有乘客限定的免費八幡平頂上一周導覽（講解內容僅日文）。

「八幡平自然散策巴士」一天只有一班車來回，早上09:10盛岡站前發車，預計11：05抵達八幡平頂上站。回程時間在06/05前是下午13:50八幡平頂上站上車，15:45抵達 JR盛岡站；06/06起變更為下午14:45八幡平頂上站上車，17:15抵達 JR盛岡站。單趟車資每人1,700日圓，盛岡站東口巴士案內所、八幡平山頂 Rest House等共7處都有售票。

▲2026年八幡平自然散策巴士行駛公告。　圖：八幡平市觀光協會、岩手縣北巴士／提供
▲2026年八幡平自然散策巴士行駛公告。　圖：八幡平市觀光協會、岩手縣北巴士／提供

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