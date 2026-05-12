2026日本「美食都市大賞」出爐！揭密4大隱藏版美食重鎮

北海道余市町以紅酒產業發展飲食和觀光。 圖：美食都市研究會／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】每次去日本玩，是不是總在東京、大阪的排隊名店人擠人？其實日本各地還有許多深藏不露、連內行玩家都不一定知道的「隱藏版美食重鎮」！為了發掘這些結合在地風土與觀光魅力的寶藏城市，「美食都市研究會」從全國54個候選名單中嚴格評選，正式公佈了2026年度的「美食都市大賞」。今年共有4個城市脫穎而出，想體驗最道地、最具文化深度的味蕾之旅，跟著這份熱騰騰的名單出發就對了！

▲北海道的余市是著名的葡萄產地。 圖：Photo AC／來源

北海道／余市町：享譽國際的微醺之都

說到余市，大家可能只會想到知名的威士忌蒸餾所，但它其實是日本目前最受矚目的頂級葡萄酒產地！這裡盛產黑皮諾與夏多內，當地酒莊「Domaine Takahiko」的葡萄酒更屢次登上世界頂級餐廳的酒單。來這裡不僅能漫步葡萄園，還能品嚐在地美酒與餐點的完美結合，每年9月的葡萄酒節更是總被秒殺。

▲青森縣八戶市面向太平洋，海產十分豐富。 圖：美食都市研究會／提供

青森縣／八戶市：海鮮迷的天堂

緊鄰太平洋的八戶市，擁有極其豐富的水產資源。除了必逛超好買的「館鼻岸壁朝市」，當地更巧妙結合在地漁獲，推出超特別的「八戶馬賽魚湯節」等活動。入夜後還能到充滿復古風情的橫丁（巷弄）體驗獨特的庶民美食文化，絕對是海鮮愛好者不能錯過的秘境。

▲岐阜縣飛驒市位在北陸山區，以飛驒牛聞名。 圖：美食都市研究會／提供

岐阜縣／飛驒市：大自然孕育的純粹原味

擁有93%森林覆蓋率的飛驒市，不仅有台灣人最愛的極品「飛驒牛」，清澈溪流孕育出的香魚、屢獲大獎的「飛驒米」都大有來頭。特別的是，這裡近年更活用超過245種野生「藥草」入菜，推廣兼具美味與健康的特色飲食，讓旅客在歷史悠久的白壁土藏街道中，吃進大自然最純粹的精華。

▲大分縣日田市有著歷史悠久且豐富的飲食文化。 圖：美食都市研究會／提供

大分縣／日田市：百年老街裡的豐饒水鄉

被群山環抱的九州日田市以純淨的地下水聞名，不僅吸引大型啤酒與燒酎廠進駐，更是孕育鮮甜水果（如日田梨、西瓜）與鰻魚的寶地。來到這座擁有「九州小京都」美名的城鎮，一定要到保留江戶時代風貌的「豆田町」散步，並大口品嚐在地靈魂美食「日田炒麵」與高菜捲，感受百年歷史與美食交織的絕佳氛圍。

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

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